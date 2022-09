5 makeup looks με nude κραγιόν που θα αγαπήσετε το φθινόπωρο

Kάντε το αγαπημένο σας nude χρώμα τον απόλυτο πρωταγωνιστή του μακιγιάζ σας

Δεν υπάρχει αμφιβολία η nude απόχρωση είναι πάντα στη μόδα και αποτελεί μία διαχρονική και σίγουρη επιλογή για κάθε γυναίκα που λατρεύει το φυσικό μακιγιάζ. Με ένα nude κραγιόν μπορείτε να δημιουργήσετε από ένα ελαφρύ πρωινό φθινοπωρινό μακιγιάζ για το γραφείο μέχρι ένα βραδινό μακιγιάζ με smokey eye.

Οι nude αποχρώσεις δείχνουν πιο γεμάτα τα χείλη και χωρίς χρωματικές ατέλειες και το πιο σημαντικό είναι ό,τι ταιριάζουν με τα περισσότερα looks. Ένα trick που θα κάνει τα χείλη σας να δείχνουν πιο ζουμερά είναι να εφαρμόσετε στα χείλη σας και λίγο lipgloss - το τελικό αποτέλεσμα θα γίνει πιο ελκυστικό.

Αναζητήσαμε λοιπόν στο Instagram 5 makeup looks με πρωταγωνιστή το nude κραγιόν για το επόμενο fall make up look σας.

Δείτε στην παρακάτω gallery τις ωραιότερες nude αποχρώσεις: