Tα highlighters που θα χαρίσουν απόλυτα φυσική λάμψη στην επιδερμίδα σας

Highlighting, strobing, illuminating: όπως κι αν επιλέγετε να την ονομάζετε, αυτή η τεχνική κατάφερε να αφήσει πίσω της την «ταμπέλα» του trend και να γίνει ένα από βασικά βήματα των γυναικών στο καθημερινό τους μακιγιάζ

Αρκεί μόνο ένα πέρασμα με ένα προϊόν λάμψης και το look σας θα αναβαθμιστεί στη στιγμή, ενώ το πρόσωπό σας θα δείχνε πολύ πιο ξεκούραστο και φωτεινό. Αν εσείς θέλετε να πετύχετε αυτή την λάμψη from within, η οποία φαίνεται εντελώς φυσική, τότε σας προτείνουμε να αφήσετε στην άκρη τα highlighters σε μορφή πούδρας και να προμηθευτείτε ένα με κρεμώδη υφή.

Σε αντίθεση με τις πούδρες, τα κρεμώδη προϊόντα «λιώνουν» και γίνονται ένα με την επιδερμίδα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να καταλάβει αν λάμπει από μόνη της ή αν έχετε απλώσει κάποιο προϊόν.Με ταμποναριστές κινήσεις απλώνετε το hightlighter στα ζυγωματικά, στα κόκκαλα των φρυδιών, στην «καρδούλα» των χειλιών, στη ράχη της μύτης και στο πηγούνι και voila!

Θα έχετε λάμψη που θα ζήλευαν ακόμα και οι σταρ του Hollywood.

Δείτε στην gallery που ακολουθεί τα highlighters που ξεχωρίζουμε εμείς: