Cut crease: H λαμπερή τάση που επιστρέφει στο μακιγιάζ

Μια αγαπημένη τάση επανέρχεται και οι beauty influencers την έχουν κάνει αγκαλιάσει ήδη

Αν παλαιότερα παρακολουθούσατε τις τάσεις στην ομορφιά σίγουρα θα θυμάστε το cut crease μακιγιάζ ματιών. Είναι μια τεχνική που καθορίζεται η πτύχωση των βλεφάρων με το μακιγιάζ. Το concealer είναι απαραίτητο για την συγκεκριμένη τεχνική καθώς δημιουργεί βάθος στο βλέμμα ενώ το κάνει και πιο φωτεινό.

Το cut crease ήταν ένα αγαπημένο makeup trick πολλών διάσημων σταρς του Hollywood όπως της Audrey Hepburn, η οποία το απογείωσε. Αν θέλετε και εσείς τα μάτια σας να φαίνονται μεγαλύτερα και πιο «εκλκυστρικά», δεν έχετε παρά να το τολμήσετε στο επόμενο μακιγιάζ σας.

Υπάρχει μια εύκολη μέθοδος, που θα χρειαστείτε ένα κουταλάκι του γλυκού, μια glitter σκιά και ένα πινέλο για μακιγιάζ ματιών. Το πρώτο step είναι να ακουμπήσετε το κουτάλι επάνω στο μάτι και να σχηματίσετε με τη βοήθεια του πινέλου, μια γραμμή που θα ακολουθεί το καμπυλωτό σχήμα του κουταλιού. Έπειτα, μπορείτε να σβήσετε τη σκιά με ένα πιο φαρδύ πινέλο για να μην είναι τόσο έντονο το τελικό φινίρισμα.

Τέλος, δημιουργήστε μια γραμμή πολύ κοντά στις βλεφαρίδες, η οποία θα ενώνεται με την πρώτη γραμμή, καταλήγοντας σε cat eye. Last but not least, λίγες στρώσεις mascara θα κάνουν το βλέμμα σας ακαταμάχητο!