Beauty alert: 7 top μάσκαρα που δεν κομπιάζουν με τίποτα

Αν μέχρι τώρα κάνεις εκπτώσεις στη μάσκαρα που επιλέγατε, ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσεις και να προσθέσεις στο νεσεσέρ σου εκείνη που θα σου χαρίσει μοναδικό βλέμμα αλλά θα έχει και δεν θα κάνει «κόμπους»

Όταν αναζητάμε την τέλεια μάσκαρα, σίγουρα δεν θέλουμε να κάνει κόμπους, μουτζούρες και φυσικά να φέυγει εύκολα με το ντεμακιγιάζ. Θέλουμε οι βλεφαρίδες μας να τονίζονται όσο πρέπει και το τελικό eye look να δείχνει κομψό αλλά παράλληλα και σαγηνευτικό. Μπορεί να ακούγονται πολλά αλλά πιστέψτε μας δεν είναι.

Για τέλεια εφαρμογή αντί να απλώσετε την mascara σε όλο το μήκος της τρίχας, επιμείνετε με το βουρτσάκι στην βάση της βλεφαρίδας κάνοντας μικρές κινήσεις και πιέζοντας ελαφρά στο βλέφαρο. Mε αυτή τη μέθοδο θα γεμίσετε όλα τα κενά. Αν δεν θέλετε το αποτέλεσμα να είναι έντονο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πιο ζεστό look μόνο με στρώση. Αυτό το φυσικό look είναι τέλειο για το μακιγιάζ το πρωί αλλά και για τις βραδινές σας εμφανίσεις αν θέλετε να πετύχετε ένα πιο natural makeup look.

Pexels

Το “less in more” ταιριάζει πάντα στο μακιγιάζ και είναι ένας από τους πλέον βασικούς κανόνες που ακολουθούν οι περισσότεροι makeup artists. Ακόμη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να εφαρμόσετε τη mascara και στις κάτω βλεφαρίδες προκειμένου το βλέμμα να δείχνει πιο φωτεινό και ξεκούραστο.

Δες στην παρακάτω gallery, τις ωραιότερες μάσκαρα που χαρίζουν κίνηση και όγκο με μια κίνηση: