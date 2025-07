Clean girl glow: Πώς να πετύχεις το natural glam μακιγιάζ, σε 5 βήματα

Φυσικό, λαμπερό κι ανεπιτήδευτο

Αν λατρεύεις τη minimal αισθητική, τη φυσική λάμψη και την αβίαστη κομψότητα, τότε σίγουρα έχεις ήδη «φλερτάρει» με το Clean girl look. Ένα beauty trend που έχει κατακλύσει το Instagram και το TikTok, με ambassadors όπως η Hailey Bieber και η Sofia Richie, το natural glam φαίνεται πως ήρθε για να μείνει. Το μυστικό της επιτυχίας αυτού του makeup look; Η σωστή προετοιμασία της επιδερμίδας σε συνδυασμό με τα κατάλληλα προϊόντα μακιγιάζ και την τέχνη του “less is more”.

Λαμπερή επιδερμίδα

Το clean look ξεκινάει πολύ πριν εφαρμόσεις το foundation. Επένδυσε σε έναν καλό καθαρισμό, ένα ενυδατικό serum με υαλουρονικό οξύ και μια ανάλαφρη, δροσερή κρέμα ημέρας. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι ένα καθαρό, ενυδατωμένο και υγιές δέρμα που ακτινοβολεί φυσική λάμψη.



IG @sofiarichiegrainge

Ανάλαφρη βάση με skin tint ή tinted moisturizer

Τα βαριά foundations δεν έχουν «χώρο» σε αυτό το makeup look. Στόχος είναι η επιδερμίδα σου να δείχνει απόλυτα φυσική, στην καλύτερή της εκδοχή. Προτίμησε ένα skin tint ή ένα tinted moisturizer με διακριτική κάλυψη που εξισορροπεί τον τόνο του δέρματος, αφήνοντας τη φυσική υφή να αναπνέει.

KOSAS DreamBeam – Βρες το εδώ



“No makeup” φρύδια και glossy lids

Τα φρύδια παίζουν βασικό ρόλο στο clean girl look. Χτένισέ τα προς τα πάνω με ένα διάφανο brow gel για fluffy αποτέλεσμα. Στα μάτια, άπλωσε ένα διάφανο balm ή nude shimmer για υγρή λάμψη, χωρίς να φαίνεται επιτηδευμένο το αποτέλεσμα.

Sephora Collection FLUFF & FIX BROW WAX – Βρες το εδώ



MAC Cosmetics Dazzleshadow Liquid, στην απόχρωση Every Day is Sunshine – Βρες το εδώ

Cream blush & bronzer για sun-kissed όψη

Το ρουζ σε κρεμώδη υφή είναι ο απόλυτος σύμμαχός σου σε αυτό το look. Επίλεξε απαλές αποχρώσεις σε ροζ ή ροδακινί και εφάρμοσε ταμποναριστά ψηλά στα ζυγωματικά. Πρόσθεσε λίγη ποσότητα και στη μύτη σαν να σε άγγιξε φυσικά ο ήλιος. Αν θέλεις να προσθέσεις ζεστασιά στο πρόσωπό σου, δοκίμασε να εφαρμόσεις ένα creamy bronzer στους κροτάφους και τις γωνίες του προσώπου.

Bobbi Brown Pot Rouge For Lips & Cheeks, στην απόχρωση Pale Pink – Βρες το εδώ



Benefit Cosmetics Hoola Wave Bronzing Balm – Βρες το εδώ

Λαμπερά, ενυδατωμένα χείλη

Ένα tinted lip balm ή ένα lip oil σε φυσική απόχρωση (nude, ροζ, ροδακινί) είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι για να ολοκληρώσεις αυτό το μακιγιάζ. Τα χείλη πρέπει να φαίνονται juicy κι ενυδατωμένα.

Lancôme Juicy Tubes, στην απόχρωση 05 Marshmallow Electro – Βρες το εδώ