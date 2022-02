Θέλετε τις υπέροχες μπούκλες της Carrie Bradshaw; O hairstylist της μας δείχνει τον τρόπο

Αν κάτι θαυμάζουμε στην Sarah Jessica Parker είναι το μοναδικό της στιλ αλλά και οι υπέροχες χαλαρές μπούκλες της που πλέον έχουν γίνει το signature hair look της.

Η πρώτη σεζόν της σειράς «And Just Like That» ολοκληρώθηκε και η Sarah Jessica Parker φρόντισε για μία ακόμη φορά να κάνει μοναδικές εμφανίσεις αλλά και υπέροχα beauty looks. Η ίδια όπως είπαμε παραμένει πιστή στις φυσικές της μπούκλες αλλά και τα caramel highlights που θεωρούνται πλέον κλασικά.

Η ηθοποιός μέσω του ρόλου της ως Carrie Bradshaw εξακολουθεί να διατηρεί τον τίτλο του hair icon, δημιουργώντας σε κάθε επεισόδιο νέες τάσεις για κάθε 50something γυναίκα πλέον.

Η Parker έχει καταλήξει ότι της ταιριάζει πολύ το μη επιτηδευμένο στιλ χωρίς υπερβολές. Αν θέλετε να αντιγράψετε το χτένισμά της, τώρα μπορείτε αφού ο celebrity hairstylist Tom Smith ανέβασε στο Instagram ένα video που δείχνει βήμα βήμα πως θα το δημιουργήσετε μόνες στο σπίτι.

Θα χρειαστείτε ένα ειδικό σίδερο για μπούκλες και ένα spray για όγκο.