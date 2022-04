Poptarting: Τα μαλλιά σας είναι έτοιμα για κάτι πιο pop ( ; )

Είστε έτοιμες για μια δραστική αλλαγή στα μαλλιά σας;

H περίοδος των διακοπών δεν αργεί και όπως φαίνεται οι νέες τάσεις θέλουν να κάνουν ακόμη πιο φωτεινό και έντονο το καλοκαίρι μας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν στο χρώμα των μαλλιών μας, τα έντονα χρώματα και οι αντιθέσεις ήρθαν για να μείνουν και για να μας κάνουν ακόμη πιο αισιόδοξους.

Αν θέλετε να δώσετε μία πιο μοντέρνα πινελιά στο look σας, επιλέξτε να δοκιμάσετε τη νέα τάση που ακούει στο όνομα: «Poptarting».

Μέχρι τώρα, πιθανότατα να γνωρίζατε τις «χονδρές ανταύγειες» αλλά τώρα το Poptarting ήρθε για να προσθέσει ένα pop χρώμα στα μαλλιά σας. Η συγκεκριμένη τάση θέλει να επιλέγετε μια απόχρωση πιο «παιχνιδιάρικη» η οποία θα μπλέκεται με τα υπόλοιπα μαλλιά σας. Η λάμψη ναεπικεντρώνεται κυρίως γύρω από το πρόσωπό σας και οι pop ανταύγειες να αρχίζουν περίπου από το μέσο του μήκους των μαλλιών σας και να φτάνουν μέχρι τις άκρες τους. Αυτό θα δώσει μία αίσθηση βάθους στο look σας.

Παρότι είναι πιο εύκολο για τις ξανθιές να προσθέσουν ροζ χρώμα στα μαλλιά τους, μπορούν να το επιλέξουν και οι καστανές με πιο ζεστούς τόνους. Φυσικά, οι επιλογές των χρωμάτων είναι πολλές και αρκεί να βρείτε την ιδανική σε συνεργασία με τον κομμωτή σας.

Παίξτε λοιπόν με τις νέες τάσεις του καλοκαιριού αφού πρώτα κάνετε και μία ωραία συζήτηση με τον hair expert σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας και το look σας και... don't forget to think pink!

Tip:

Για να διατηρήσετε τις έντονες αποχρώσεις ζωντανές καλό είναι να μην αμελείτε να εφαρμόζετε 1 με 2 φορές την εβδομάδα μια μάσκα βαθιάς θρέψης. Ιδανική είναι η μάσκα αποτοξίνωσης μετάλλων της L'Oréal Professionnel που απομακρύνει τα μετάλλικα στοιχεία στο εσωτερικό της τρίχας και αποτοξινώνει τα μαλλιά, προσφέροντας τους ελαστικότητα και ανθεκτικότητα.

L’Oréal Professionnel Serie Expert Metal Detox Masque