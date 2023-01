Box Bob: Αυτό θα είναι το πιο viral κούρεμα το 2023

Τη περασμένη χρονιά είδαμε το καρέ να κυριαρχεί με πολλές διαφορετικές εκδοχές. Οι hair experts τώρα λένε ότι το πιο viral κούρεμα του 2023 θα είναι το box bob

To box bob είναι η τέλεια επιλογή αν θέλετε ένα στιλάτο hair look με όγκο. Άλλωστε κάθε σεζόν τα καρέ κουρέματα ανανεώνονται και αναπροσαρμόζονται στις νέες ανάγκες. Το συγκεκριμένο bob μπορεί να έχει layers ή και πιο αυστηρή γραμμή και το τελικό look δείχνει πιο φρέσκο και δροσερό. Αν ακόμη δεν έχετε πειστεί ότι το box bob είναι το απόλυτο statement κούρεμα του 2023, απλά δείτε τις celebrities όπως η Lori Harvey, την Kirsten Dunst και η Millie Bobby Brown.

Αν έχετε ίσια μαλλιά και θέλετε να ανανεώσετε το στιλ σας, ένα box bob θα δώσει την ένταση, το σχήμα και τη κίνηση που αναζητάτε.Μικρές λεπτομέρειες στο κούρεμα, μπορούν να προσθέσουν όγκο, να αλλάξουν την υφή, να κάνουν τα μαλλιά σας να φαίνονται πιο πλούσια.

Πρόκειται για ένα κούρεμα με διαχρονική αξία που αξίζει κάθε γυναίκα να δοκιμάσει. Το box bob ταιριάζει σε κάθε σχήμα προσώπου και με τη βοήθεια του κομμωτή σας μπορείτε να βρείτε το ιδανικό για εσάς. Αν έχετε τετράγωνο πρόσωπο μπορείτε να κάνετε αφέλειες ώστε να γλυκάνει τα χαρακτηριστικά σας, ενώ έχετε στρογγυλό, κάντε ασσυμετρίες χαρίζοντας έτσι κίνηση.