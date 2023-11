Τα 5 συχνότερα λάθη που κάνεις όταν λούζεις τα μαλλιά σου

Το σωστό λούσιμο είναι το Α και το Ω για υγιή, λαμπερά, υπέροχα μαλλιά

Το λούσιμο των μαλλιών είναι ένα τελετουργικό ομορφιάς που πρέπει να εκτελείται με τελειότητα. Ωστόσο, τα βήματα, ο χρόνος και η επιλογή των καταλληλότερων προϊόντων υπόκεινται σε συνεχή συζήτηση.

Για να βελτιστοποιήσεις την ομορφιά και την υγεία των μαλλιών σου, μπορείς να χρησιμοποιείς πάντα το αγαπημένο σου σαμπουάν ή πρέπει να το αλλάζεις σε τακτικά χρονικά διαστήματα; Πόση είναι η σωστή ποσότητα σαμπουάν που χρειάζεσαι; Αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα σχετικά με τον καθαρισμό των μαλλιών έχουν απάντηση και σε βοηθούν να σταματήσεις να κάνεις τα 5 συχνότερα λάθη στο ντους

1.Αλλάζεις κάθε δύο μήνες το σαμπουάν που χρησιμοποιείς

Με αυτόν τον τρόπο δεν δίνεις τον απαιτούμενο χρόνο στη φόρμουλα και τα ενεργά συστατικά που περιέχει να δράσουν και να προφέρουν τα οφέλη για τα οποία σχεδιάστηκαν.

2.Χρησιμοποιείς μεγαλύτερη ποσότητα σαμπουάν από αυτή που πραγματικά χρειάζεσαι

Στην ομορφιά, το less is more αποτελεί έναν αλάνθαστο κανόνα – το ίδιο ισχύει και για το λούσιμο των μαλλιών. Μια ποσότητα ίση με μέγεθος ενός κέρματος των 2€ είναι υπέρ-αρκετή για να καθαρίσεις σωστά τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής.

3.Δεν εφαρμόζεις στα σωστά σημεία του κεφαλιού το σαμπουάν

Το προϊόν για να καλύψει όλη την έκταση του τριχωτού της κεφαλής σωστά πρέπει να μοιράζεται και να εφαρόζεται σε 3 σημεία: στην κορυφή, στους κροτάφους και στον αυχένα.

4.Αφροποείς το σαμπουάν «χαιδεύοντας» τα μαλλιά

Χρησιμοποίησε τις άκρες των δακτύλων σου για να κάνεις μασάζ με το σαμπουάν στο τριχωτό. Με τον τρόπο αυτό καθαρίζεται άψογα, ενώ παράλληλα ενεργοποιείται η μικροκυκλοφορία στην περιοχή. Αναζωογονείται το τριχωτό και αναπτύσσονται πιο υγιή μαλλιά.

5.Ξεβγάζεις το σαμπουάν από τα μαλλιά σου με καυτό νερό.

Το καυτό νερό έχει την τάση να ανοίγει υπερβολικά τα λέπια της τρίχας ή και να φθείρει τα μαλλιά από τη ρίζα τους. Προτίμησε να ξεβγάζεις τα μαλλιά σου με χλιαρό νερό – αν αντέχεις, μπορείς επίσης ολοκληρώνοντας τη διαδικασία να ρίξεις στα μαλλιά σου λίγο κρύο νερό για να «σφραγίσεις» την υγρασία στα μαλλιά.