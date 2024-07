Τα μαλλιά σου, στα καλύτερά τους!

Όταν αγαπάς τα μαλλιά σου, θέλεις να τα επιμελούνται αποκλειστικά οι καλύτεροι. Για εμάς στο JennyGr, το κομμωτήριο της Σίσσυς Βισβάρδη, Visvardi Hair Salon, αποτελεί την καλύτερη επιλογή

Όταν αγαπάς τα μαλλιά σου, έχεις υψηλές απαιτήσεις για την εικόνα τους. Αυτό αφορά τόσο στο χρώμα των μαλλιών σου, όσο και στο στιλ τους. Για να επιμεληθεί ένας επαγγελματίας του κλάδου της κομμωτικής τα μαλλιά σου, πρέπει να σε έχει «κερδίσει» από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις επιθυμίες σου, αλλά φυσικά και από την σύγχρονη τεχνική του κατάρτιση και τις δεξιότητές του. Έτσι μόνο μπορείς να αφεθείς στα «μαγικά» χέρια του hair expert που έχεις επιλέξει και να είσαι σίγουρη ότι το αποτέλεσμα θα είναι πράγματι αυτό που θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σου και θα αναδείξει την καλύτερη εκδοχή της εμφάνισής σου συνολικά. Εμείς, στο JennyGr, για όλους αυτούς τους λόγους έχουμε ξεχωρίσει τη Σίσσυ Βισβάρδη. Μια βραβευμένη hair expert, με τον τίτλο colorist of the year από τα Hair Awards by Estetica, που αντιμετωπίζει το αντικείμενό ως τέχνη και πιστεύει βαθιά ότι ο κομμωτής οφείλει να είναι καλλιτέχνης. Να εξελίσσεται και να εκπαιδεύεται συνεχώς, προσωπικά και επαγγελματικά, να είναι ανοιχτός σε νέες ιδέες και νέες τεχνικές και να εναρμονίζεται με την εποχή και τις τρέχουσες τάσεις.

Σίσσυ Βισβάρδη

Η εμπειρία και οι επιτυχίες

Με εκπαίδευση στις μεγαλύτερες Ακαδημίες της Ευρώπης (Vidal Sassoon, Toni and Guy, Alexander de Paris, Berni Ottjes color Academy, Sophia Hilton) και εμπειρία που μετρά σήμερα τα 28 έτη, η Σίσσυ Βισβάρδη διατηρεί το δικό της κομμωτήριο, Visvardi Hair Salon, στην Κηφισιά από το 2001 και έχει «χτίσει» μια σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης με τις πελάτισσές της. Κάθε γυναίκα που επιμελείται τα μαλλιά της η Σίσσυ Βισβάρδη προσωπικά ή κάποιο μέλος της ομάδας της γνωρίζει πως θα βγει από το κομμωτήριο με ένα εξαιρετικά πολυτελές αποτέλεσμα. Αυτό αποτελεί ίσως και το μυστικό της επιτυχίας της όλα αυτά τα χρόνια!

Η Σίσσυ Βισβάρδη, ως ανήσυχο κι άκρως δημιουργικό πνεύμα, έχει αναδειχθεί ως Pro Artist L'Oréal Professionel και έχει συμμετάσχει ενεργά στα backstage των μεγαλύτερων shows της χώρας μας, όπως στο Athens Fashion Week, το Madwalk καθώς και στον δικό μας θεσμό Υψηλής Ραπτικής, Hautes Grecians, που είχαμε την τύχη και την τιμή να θαυμάσουμε τις δημιουργίες της και να εμπνευστούμε από αυτές για τα δικά μας hair looks. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ανήκει στην καλλιτεχνική ομάδα του elite club της Haute Coiffure Francaise. Εκπαιδεύεται στις νέες τάσεις δύο φορές το χρόνο και αποτελεί μέλος της καλλιτεχνικής ομάδας της HCF Hellas.

Συγχρόνως, μοιράζεται τις γνώσεις και τις προτάσεις της στο κανάλι της στο Youtube “The Hairxpert by Ioanna and Sissy” και συνεργάζεται με σχολές, συναδέλφους και brands σε ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις on stage αλλά και in house.

IDENTITY Hair Collection by Sissy Visvardi

Ως γνήσια καλλιτέχνης, η Σίσσυ Βισβάρδη, από τις αρχές της καριέρας της ονειρευόταν να δημιουγήσει προσωπικές συλλογές από hair colour, haircut και hairstyling, με στόχο να επικοινωνεί στην ομάδα της αλλά και εξατομικευμένα στις πελάτισσες της μια καινούργια πρόταση, ένα ολοκαινούργιο και φρέσκο στυλ. Έτσι λοιπόν, η εμπειρία όλων αυτών των χρόνων έφερε την κατάλληλη χρονική στιγμή για να δημιουργήσει τη δίκη της συλλογή βασισμένη στην απόλυτη έμπνευσή της: τη ΓΥΝΑΙΚΑ. Η αφετηρία της ήταν το γλυπτό στο Λούβρο, με μια αέρινη, δυναμική γυναίκα στο πιο ηγετικό σημείο του μουσείου, που τη μεταφέρει στο σήμερα. Αποτύπωσε τα χαρακτηριστικά που έχει η σύντροφος, η σύζυγος, η μητέρα , η εργαζόμενη, η δυναμική γυναίκα, η οποία προσφέρει στους γύρω της και που όλες κρύβουμε μέσα μας. Για την υλοποίηση αυτής τη συλλογής, συνεργάστηκε με τον Christophe Gaillet και έδωσαν την ονομασία IDENTITY, δηλαδή η «ταυτότητα» όλων μας.

Αν ονειρεύεσαι μια καθολική μεταμόρφωση της εικόνας και του στιλ των μαλλιών σου, η Σίσσυ Βισβάρδη, είναι μια hair expert που αξίζει με κάθε τρόπο την εμπιστοσύνη σου για ένα εξαιρετικά άρτιο κι εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Visvardi Hair Salon: Μακεδονίας 27 & Πλαταιών, Κηφισιά 145 61

Τηλ: + 30 210 8010885

Site: https://www.sissyvisvardi.gr

Instagram: @visvardihairsalon