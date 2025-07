Beach hair, don’t care: Το "μυστικό" για υπέροχα μαλλιά, όλο το καλοκαίρι

Όμορφα, υγιή μαλλιά, χωρίς συμβιβασμούς, ακόμα και το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που απολαμβάνουμε περισσότερο χρόνο έξω στον ήλιο και στη θάλασσα. Είναι όμως και η εποχή που τα μαλλιά μας εκτίθενται περισσότερο από ποτέ σε επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως η ηλιακή ακτινοβολία, ο αέρας, το θαλασσινό νερό και το χλώριο της πισίνας. Μπορεί όλοι αυτοί οι παράγοντες να μας προσφέρουν φαινομενικά το τέλειο beach hair look, αλλά πίσω από αυτή την εικόνα, προκαλούν φθορά, αφυδάτωση και ξεθώριασμα του χρώματος των μαλλιών μας.

Αν θέλεις τα μαλλιά σου να δείχνουν υγιή, λαμπερά και δυνατά όλο το καλοκαίρι, χρειάζεσαι μια στοχευμένη ρουτίνα περιποίησης που να καλύπτει τις πραγματικές τους ανάγκες, αυτή την εποχή. Και εδώ είναι που ξεχωρίζει η σειρά Solar της System Professional: μια εξειδικευμένη πρόταση φροντίδας σχεδιασμένη για προστασία και αποκατάσταση των μαλλιών, τόσο κατά τη διάρκεια της έκθεσης στον ήλιο, όσο και μετά.

Προστασία και φροντίδα σε κάθε βήμα

Η System Professional δημιούργησε την ολοκληρωμένη σειρά Solar με σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες των μαλλιών τη θερινή περίοδο. Με επαγγελματικές συνθέσεις υψηλής απόδοσης, βασισμένες στην τεχνολογία HelioRestore που συνδυάζει ενεργά συστατικά (γλυκερίνη, κατιονικά πολυμερή, ιστιδίνη και Προβιταμίνη Β5) που δουλεύουν σε βάθος προς όφελος της υγείας και της ομορφιάς των μαλλιών, η σειρά Solar προσφέρει εντατική ενυδάτωση, προστασία από τις ακτίνες UV και απομάκρυνση επιβλαβών καταλοίπων από τη θάλασσα και την πισίνα.

Η απόλυτη summer haircare routine

Πρώτο - και προσωπικά πολύ αγαπημένο μου - προϊόν της σειράς Solar της System Professional, το Hair & Body Shampoo - ένα πολυχρηστικό σαμπουάν για τα μαλλιά και το σώμα, γεγονός που το καθιστά ιδανική επιλογή και για ταξίδια. Αφαιρεί τα υπολείμματα των αντηλιακών, το αλάτι και το χλώριο από τα μαλλιά και το δέρμα, χωρίς να προκαλεί ξηρότητα. Η σύνθεσή του καθαρίζει απαλά αλλά αποτελεσματικά, προετοιμάζοντας τα μαλλιά για την ενυδατική φροντίδα που θα ακολουθήσει. Εξαιρετικά απαραίτητο στην καλοκαιρινή ρουτίνα περιποίησης των μαλλιών σου είναι και το Solar Hydro-Repair Conditioner της System Professional. Ένα conditioner επανόρθωσης που προσφέρει άμεση ενυδάτωση, ευκολία στο χτένισμα και αναδόμηση. Είναι το ιδανικό βήμα μετά την έκθεση στον ήλιο ή το μπάνιο στη θάλασσα/πισίνα, καθώς βοηθά στην αποκατάσταση της χαμένης υγρασίας και ενισχύει τη δομή της τρίχας. Last but not least, το Solar Helio Spray της System Professional – το αντηλιακό των μαλλιών σου. Ένα αδιάβροχο, μη λιπαρό σπρέι που παρέχει προστασία από τις ακτίνες UV ενώ παράλληλα διατηρεί την απαλότητα των μαλλιών. Ιδανικό για χρήση πριν την έκθεση στον ήλιο ή κατά τη διάρκεια της ημέρας στην παραλία ή την πόλη.

Η σειρά Solar της System Professional προστατεύει όλους τους τύπους μαλλιών – φυσικών και βαμμένων - από το ξεθώριασμα του χρώματος, την αφυδάτωση και τη θαμπάδα, την ξηρότητα, το μπλέξιμο και το σπάσιμο και είναι ιδανική για εσένα που αγαπάς τον ήλιο, τη θάλασσα, αλλά και τα υπέροχα μαλλιά σου!