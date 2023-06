Φέτος το αντηλιακό μας έχει άρωμα εξωτικής καρύδας

Η σειρά αντηλιακών που θα λατρέψει η επιδερμίδα σου φέτος το καλοκαίρι

Οι ηλιόλουστες ημέρες είναι πλέον πιο έντονες στην καθημερινότητά μας και ενώ λατρεύουμε αυτή τη μοναδική αίσθηση του ήλιου, οφείλουμε να λάβουμε και τα απαραίτητα μέτρα για να είμαστε πλήρως προστατευμένες. Η αντηλιακή ακτινοβολία είναι συνδεδεμένη με την πρόωρη γήρανση και αυτό αρκεί για να μας πείσει να ανανεώσουμε το καλοκαιρινό μας νεσεσέρ με όλα τα απαραίτητα. Όσο κλισέ και αν ακούγεται το must και του φετινού καλοκαιριού είναι το αντηλιακό.

Ήρθε η στιγμή λοιπόν να αναζητήσουμε τη σειρά αντηλιακών που θα έχουμε μαζί μας στις διακοπές και δεν θα αποχωριστούμε στιγμή. Τι ζητάμε από ένα αντηλιακό; Φυσικά τα πάντα! Να μην γυαλίζει, να απλώνεται με ευκολία, να απορροφάται γρήγορα και να μας προστατεύει από τις βλαβερές ακτινοβολίες του ήλιου. Ακόμη, να μην προκαλεί λιπαρότητα και να μην κολλάει, κάνοντας το μακιγιάζ μας πιο εύκολο.

Η διαδικασία εφαρμογής του αντηλιακού είναι μια μικρή εμπειρία ομορφιάς, γι’αυτό τα αντηλιακά μας θέλουμε να απολαμβάνουμε να τα ανανεώνουμε όσο είμαστε στην παραλία (και όχι μόνο). Οι δυσχρωμίες, οι κηλίδες, οι πανάδες και το αφυδατωμένο δέρμα οφείλονται στην έκθεση στον ήλιο, όμως μπορούμε να τις προλάβουμε με την χρήση της σωστής αντηλιακής σειράς.

Κάνοντας λοιπόν την ερευνά μας για την απόλυτη σειρά αντηλιακών, ξεχωρίσαμε την Panthenol extra Sun Care, η οποία διαθέτει όλα όσα χρειαζόμαστε φέτος το καλοκαίρι με κύριο χαρακτηριστικό το υπέροχο άρωμα εξωτικής καρύδας.

Panthenol extra Sun Care Face & Body SPF50 ή SPF30 UVA/UVB

Το Panthenol extra Sun Care Face & Body διαθέτει υψηλή προστασία ( SPF50 ή SPF30) και με το μοναδικό άρωμα καρύδας θα μας ταξιδέψει στους πιο τροπικούς προορισμούς. Η ειδική του σύνθεση και τα επιλεγμένα UV αντηλιακά φίλτρα προστατεύουν από τις βλαβερές ακτίνες UVA & UVB. Παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα στην επιδερμίδα προσώπου και σώματος και τα συστατικά όπως η πανθενόλη, το υαλουρονικό οξύ, το βούτυρο καριτέ και η αλόη συμβάλλουν στην βαθιά ενυδάτωση αλλά και στην προστασία που είναι το ζητούμενο.

Panthenol extra Sun Care Face & Body Spray SPF50 UVA/UVB

Από την σειρά δεν θα μπορούσε να λείπει ένα αντηλιακό σε μορφή σπρέι που θα κάνει την εφαρμογή ακόμη πιο εύκολη, ακόμη και αν είμαστε on the go. Το Panthenol extra Sun Care Face & Body Spray με SPF50 ξεχωρίζει και αυτό για το άρωμα εξωτικής καρύδας αλλά και την σύνθεσή του, η οποία είναι ιδανική για τους vegans. Με επιλεγμένα UV αντηλιακά φίλτρα, δημιουργεί ένα αόρατο φιλμ υψηλής προστασίας από τις ακτίνες UVA/UVB, ενώ βοηθάει στην πρόληψη της φωτογήρανσης που δημιουργείται από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Η ειδική του σύνθεση με πανθενόλη, υαλουρονικό οξύ, βούτυρο καριτέ και αλόη, προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες, ενυδατώνει και περιποιείται την επιδερμίδα.

Panthenol extra Sun Care After SUNday

Η σειρά ολοκληρώνεται με το Panthenol extra Sun Care After SUNday, το οποίο έχει φρουτώδες άρωμα καρύδας και ανανά. Είναι λεπτόρρευστο, μη λιπαρό gel σώματος, που προσφέρει πλούσια ενυδάτωση και άμεση αίσθηση δροσιάς. Τα after sun έχουν μπει στην ρουτίνα μας τα τελευταία χρόνια και οι skincare experts δεν σταματούν να τονίζουν πόσο σημαντική είναι η περιποίηση της επιδερμίδας και μετά την έκθεση στον ήλιο. Η συστηματική του χρήση μετά την έκθεση στον ήλιο βελτιώνει τα επίπεδα υγρασίας της επιδερμίδας, χαρίζοντας μια απαλή και μεταξένια αίσθηση. Ταυτόχρονα, βοηθάει στη διατήρηση του μαυρίσματος και στη μείωση της πιθανότητας ανεπιθύμητου ξεφλουδίσματος. Χάρη στη σύνθεσή του με εκχύλισμα ανανά, καταπραΰνει από τους ερεθισμούς και αποκαθιστά τη φυσική λάμψη του δέρματος. Εμπλουτισμένο με φυσικά λουλουδάτα έλαια για αναζωογόνηση, λείανση και αντιοξειδωτική δράση. Η συνδυαστική δράση της αλόης με το λάδι καρύδας, προσφέρει έντονη θρέψη στην αφυδατωμένη επιδερμίδα. Τέλος, απορροφάται άμεσα, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα, ενώ είναι κατάλληλο και για vegans.

Το καλοκαίρι τώρα ξεκινάει για εμάς, με την σειρά Panthenol extra Sun Care…