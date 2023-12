4 + 1 χριστουγεννιάτικα δώρα για τις beauty lovers φίλες σου -αλλά και για σένα

Ανακάλυψε τις πιο υπέροχες προτάσεις beauty δώρων για τα Χριστούγεννα

Μετράμε αντίστροφα για τις πιο όμορφες, λαμπερές και ατμοσφαιρικές ημέρες του χρόνου. Η πόλη «φοράει» τα γιορτινά της. Τα λαμπάκια, τα στολίδια, τα αναμμένα κεριά, τα γλυκά και αρώματα-σήμα κατατεθέν των γιορτών όπως αυτό της κανέλας, γίνονται οι πρωταγωνιστές των Χριστουγέννων. Αυτή η μοναδική περίοδος μας δίνει την ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά με τους αγαπημένους μας, τους φίλους και τις οικογένειές μας, φέρνοντας στο προσκήνιο δύο από τις πιο σημαντικές έννοιες: της αγάπης και του μοιράσματος. Δημιουργούμε στιγμές μοναδικές και ανταλλάσσουμε δώρα, δώρα που είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένα και απόλυτα προσωποποιημένα για τα άτομα που προορίζονται.

Αν λοιπόν ετοιμάζεις μια ξεχωριστή συνάντηση με διάθεση εορτασμού αυτές τις μέρες και βρίσκεσαι σε αναζήτηση των καταλληλότερων δώρων, έχω επιλέξει για σένα τα ωραιότερα Panthenol Extra δώρα ομορφιάς, που είμαι σίγουρη πως θα ενθουσιάσουν τις beauty lovers φίλες σου!

Για τη φίλη σου που είναι beauty enthusiastic

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν η φίλη σου είναι λάτρης της ομορφιάς και θέλει συνεχώς να δοκιμάζει κάθε νέα beauty κυκλοφορία, θα ενθουσιαστεί μόλις της προσφέρεις το Panthenol Extra Christmas Advent Calendar!

Πρόκειται για μια πολυτελή και ταυτόχρονα προσιτή επιλογή που περιλαμβάνει 10 best seller προϊόντα από την αγαπημένη σειρά καλλυντικών Panthenol Extra (Triple defense eye cream, Volcanic sand facial scrub, Rose powder kiss mist, Green clay facial mask, Micellar true cleanser 3in1, CoQ10 cell defense sheet mask, Hand cream, Collagen boost 5%, Pure hyaluronic, Retinol anti-aging face cream) προσεκτικά επιλεγμένα για να την προετοιμάσουν για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Είναι ένα υπέροχο δώρο που πραγματικά θα τη μαγέψει και θα κάνει την αναμονή των Χριστουγέννων ομορφότερη!

Για τη φίλη σου που είναι workaholic

Εάν η εργασιομανής φίλη σου, επιστρέφει σπίτι από τη δουλειά κουρασμένη πολύ αργά το βράδυ σχεδόν καθημερινά, τότε για εκείνη προτείνω να επιλέξεις το Panthenol Extra PLEASURE που περιλαμβάνει το γυναικείο αφρόλουτρο και σαμπουάν Wild Petal 3in1 Cleanser, καθώς και το αντίστοιχο του άρωμα Wild Petal Eau De Toilette με νότες από λουλούδια και αποξηραμένα φρούτα. Θα την παροτρύνεις με τον τρόπο σου να χαλαρώσει, να αποβάλει το στρες –ιδίως αυτές τις γιορτινές ημέρες- και να αποπλανηθεί από το υπέροχο άρωμα της σειράς.

Για τη φίλη σου που είναι νέα μαμά

Αν η επιλογή δώρου για μια φίλη σου που έχει γίνει πρόσφατα μητέρα σου μοιάζει λίγο δύσκολη και σε μπερδεύει γιατί το μυαλό σου πάει σε πράγματα που ενδεχομένως θα την εξυπηρετήσουν σε σχέση με το μωρό, θα ήθελα να σου πω να μην περιπλέκεις τις σκέψεις σου. Αυτή η γυναίκα, παραμένει μια γυναίκα που νοιάζεται για τον εαυτό της και το δέρμα της και θα την χαροποιούσε ιδιαίτερα να ανοίξει ένα δώρο που είναι αποκλειστικά για εκείνη! Επομένως, το Panthenol Extra JOY, τιμητικά της αξίζει!

Περιλαμβάνει την Panthenol Extra Face Cleansing Cream, μια αφρώδη κρέμα καθαρισμού προσώπου ιδανική για λιπαρές και θαμπές επιδερμίδες με τάση ακμής που απομακρύνει αποτελεσματικά νεκρά κύτταρα, λιπαρότητα και υπερβολικό σμήγμα χάρη στους ήπιους καθαριστικούς παράγοντες που περιέχει, ενώ αποφράσσει και συσφίγγει τους πόρους. Την Panthenol Extra Detox Tonic Lotion, μια τονωτική λοσιόν καθαρισμού προσώπου με AHA, για αναζωογονημένη και υγιή επιδερμίδα. Ο συνδυασμός γλυκολικού και λακτικού οξέος (AHA) βοηθάει στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων από την επιδερμίδα και επιταχύνει την ανανέωση του δέρματος. Αποτέλεσμα, η ελαχιστοποίηση των ατελειών που παρατηρούνται από μαύρα στίγματα και σπυράκια, η μείωση των ρυτίδων αλλά και των κηλίδων. Καθώς και το Panthenol Extra Botanical Fresh Mist, ένα αρωματικό, δροσιστικό mist για απόλυτη αίσθηση φρεσκάδας και αναζωογόνησης. Είναι ιδανικό για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Οι απαλές, λουλουδένιες συγχορδίες από κρίνο της κοιλάδας, συνδυάζονται με αισθησιακό τριαντάφυλλο, μεθυστικό γιασεμί και εξωτικό ylang-ylang, σαν ανθισμένος ανοιξιάτικος κήπος. Η ενυδατική του σύνθεση με πανθενόλη, αλόη και βιταμίνη Ε, περιποιείται την επιδερμίδα και τα μαλλιά.

Για τη φίλη σου που περνάει χρόνο στο μπάνιο

Το ομολογώ! Αν ήμουν φίλη σου, θα ήμουν αυτή που περνάει πολύ χρόνο μέσα στο μπάνιο και φροντίζει «ευλαβικά» την επιδερμίδα του σώματός της. Πράγματι, αν ερχόταν στα χέρια μου το Panthenol Extra LOVE set θα ενθουσιαζόμουν!

Περιλαμβάνει 3 προϊόντα περιποίησης: το Panthenol Extra Bare Skin 3in1 Cleanser, αφρόλουτρο και σαμπουάν με ξυλώδεις και φλοράλ νότες που αναδεικνύουν το γιασεμί, το μανταρίνι και το σανταλόξυλο. Ιδανικό για καθημερινή χρήση σε σώμα, πρόσωπο και μαλλιά. Είναι κατάλληλο για κάθε τύπο μαλλιών και επιδερμίδας. Το Panthenol Extra Bare Skin Superfood Body Mousse, μους σώματος με ένα μοναδικό μείγμα υπερτροφών που προσφέρουν θρέψη, ενυδάτωση και προστασία στο δέρμα. Με συμπύκνωμα πρεβιοτικών από πρωτεΐνες γιαουρτιού, σάκχαρα γάλακτος, λιπίδια, βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία που ενυδατώνουν και προστατεύουν την επιδερμίδα από εξωτερικές επιθέσεις, βοηθούν στη διατήρηση ουδέτερου PH, ενώ ενισχύουν την άμυνά της. Ιδανικό για αφυδατωμένες, ξηρές και ευαίσθητες επιδερμίδες. Όπως επίσης και το Panthenol Extra Rose Powder Kiss Mist, ένα αρωματικό, δροσιστικό mist με ένα λεπτό πουδρένιο άρωμα και λουλουδάτες νότες για απόλυτη αίσθηση φρεσκάδας και αναζωογόνησης. Είναι ιδανικό για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Με νότες βελούδινης τριανταφυλλένιας πούδρας σε συνδυασμό με άνθη πορτοκαλιάς και βατόμουρο. Η ενυδατική του σύνθεση με πανθενόλη, αλόη και βιταμίνη Ε, περιποιείται την επιδερμίδα και τα μαλλιά.

+1 για εσένα που θέλεις αυτές τις μέρες η επιδερμίδα σου να δείχνει στα καλύτερά της

Last but not least, το Panthenol Extra χριστουγεννιάτικο δώρο που θα κάνεις στον εαυτό σου! Αυτές τις τόσο εορταστικές ημέρες θέλεις η επιδερμίδα σου να είναι υγιής, ήρεμη και απόλυτα λαμπερή.

Επομένως, το set που προτείνω να επιλέξεις είναι το Panthenol Extra MOMENTS που περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη πρόταση φροντίδας: το Panthenol Extra Face Cleansing Gel, ένα αφρώδες, διάφανο τζελ καθαρισμού χωρίς σαπούνι που αποφράσσει τους πόρους και καθαρίζει τέλεια την επιδερμίδα από ρύπους και μακιγιάζ. Η πολύ ήπια σύνθεσή του με πανθενόλη, αλλαντοΐνη και χαμομήλι δεν ερεθίζει το δέρμα, δεν το απολιπαίνει και δεν το ξηραίνει. Τις Panthenol Extra CoQ10 Cell Defense Sheet Masks, 3 υφασμάτινες μάσκες εμπλουτισμένες με ισχυρά αντιοξειδωτικά και αντιγηραντικά συστατικά. Το συνένζυμο Q10 που περιέχει η σύνθεσή τους, συμβάλλει στην πρόληψη και μείωση του βάθους των ρυτίδων, στην αύξηση της ενυδάτωσης, στην επανορθωτική δράση των κυττάρων και στην προστασία της κυτταρικής μεμβράνης. Παράλληλα, περιορίζουν τις φθορές που προκαλούνται από τις επιθέσεις των ελεύθερων ριζών. To Panthenol Extra Face and Eye Serum, αντιρυτιδικό ορό προσώπου και ματιών που βοηθάει στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ρυτίδων. Συνεισφέρει στην αύξηση της λάμψης και της σφριγηλότητας της επιδερμίδας, βελτιώνοντας την όψη της. Την Panthenol Extra Face and Eye Cream, αντιρυτιδική κρέμα προσώπου και ματιών για ολοκληρωμένη προστασία, καθώς περιέχει σημαντικά συστατικά για το δέρμα, όπως πανθενόλη, υαλουρονικό οξύ, κρόκο, ριβόζη και πεπτίδια. Ενυδατώνει, συνεισφέρει στη μείωση των ρυτίδων και στην βελτίωση του οβάλ του προσώπου. Καθώς και την Panthenol Extra Silicon Face Cleansing Brush, μια βούρτσα σιλικόνης, διπλής όψης, για το πρόσωπο. Με πολλαπλές χρήσεις για την ολιστική φροντίδα της επιδερμίδας του προσώπου. Βοηθάει στην αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο, που μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή μολύνσεις.