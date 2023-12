Βιταμίνες: Δρουν πραγματικά αποτελεσματικά ενάντια στη γήρανση;

Μάθε πώς πραγματικά λειτουργούν οι βιταμίνες κατά της γήρανσης του δέρματος

Οι φωτογραφίες πριν και μετά το κάνουν να μοιάζει με θαύμα. Το ένα αντιγηραντικό προϊόν μετά το άλλο υπερηφανεύεται για το πώς μπορεί να αφαιρέσει χρόνια από το πρόσωπό σου με τη δύναμη που κρύβεται σε ένα μπουκάλι.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας το 2002 στη Νέα Ορλεάνη, η δερματολόγος Karen E. Burke, MD με έδρα τη Νέα Υόρκη, είπε ότι μπορεί να σπαταλάτε τα χρήματά σας. «Αν και πολλά τοπικά σκευάσματα περιέχουν αντιοξειδωτικά, πολύ λίγα είναι πραγματικά αποτελεσματικά στην πρόληψη ή την αναστροφή της βλάβης στο δέρμα», δήλωσε ο Burke σε ένα δελτίο τύπου . «Παρά τους ισχυρισμούς διαφήμισης, σχεδόν όλα τα διαθέσιμα τοπικά σκευάσματα περιέχουν πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών που δεν απορροφώνται καλά από το δέρμα».

Δεν χρειάζεται να απορρίψεις ωστόσο ακόμη το πρόγραμμα περιποίησης της επιδερμίδας σου. Ορισμένα συστατικά σε αντιγηραντικές κρέμες έχουν αντιοξειδωτικά οφέλη. Η μελέτη του Burke το 2004 στο Journal of Cosmetic Dermatology διαπίστωσε ότι η τοπική χρήση βιταμίνης C, βιταμίνης Ε και σεληνίου μπορούν να βελτιώσουν το δέρμα και να μειώσουν τις επιβλαβείς ελεύθερες ρίζες. Η τοπική βιταμίνη C είναι 20 έως 40 φορές πιο αποτελεσματική από τα από του στόματος συμπληρώματα στην απορρόφηση αυτού του αντιοξειδωτικού στο δέρμα. Για να είναι αποτελεσματική, η συγκέντρωση βιταμίνης C πρέπει να είναι τουλάχιστον 20% στο προϊόν. Η τοπική βιταμίνη Ε και το σελήνιο απορροφώνται επίσης καλύτερα από τα αντίστοιχα από το στόμα, επειδή μπορούν να παραμείνουν στο δέρμα και να το προστατεύσουν για αρκετές ημέρες. Η συγκέντρωση της βιταμίνης Ε πρέπει να είναι μεταξύ 2% και 5% και η βέλτιστη περιεκτικότητα του σεληνίου πρέπει να είναι 0,02% έως 0,05%.

Η δύναμη της βιταμίνης C στο δέρμα

Η βιταμίνη C αναστέλλει τις ελεύθερες ρίζες από το να προκαλέσουν καρκίνο και ταχεία γήρανση στο δέρμα. Αν και η βιταμίνη C βρίσκεται στο δέρμα, το κάπνισμα, οι ακτίνες UV του ήλιου και η ρύπανση κλέβουν αυτή τη βιταμίνη από το δέρμα. Πολλές κρέμες δέρματος με βιταμίνη C μπορεί να χάσουν τη δραστηριότητά τους μόλις φτάσει το οξυγόνο.

Μια μελέτη του 2020 στο Journal of Cosmetic Dermatology στρατολόγησε 50 γυναίκες ηλικίας 30 έως 65 ετών για να εφαρμόσουν έναν ορό προσώπου με βιταμίνη Ε, εκχυλίσματα φύλλων βατόμουρου και 20% βιταμίνη C. Οι γυναίκες έβαλαν τον ορό στο μισό πρόσωπό τους κάθε μέρα για 8 εβδομάδες. Σε σύγκριση με την άλλη πλευρά του προσώπου τους, το δέρμα τους είχε βελτιωθεί στο χρώμα, την ελαστικότητα και τη λάμψη. Το δέρμα τους ήταν επίσης πιο λείο, λιγότερο φολιδωτό και είχε λιγότερες ρυτίδες.

Αν και η τοπική βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει το δέρμα, είναι επίσης σημαντικό να λαμβάνεις βιταμίνη C στη διατροφή σου για να βοηθήσεις το σώμα σου να θεραπευτεί. Το σώμα σου δεν μπορεί να παράγει από μόνο του βιταμίνη C, επομένως τα φρούτα και τα λαχανικά είναι καλές πηγές για τις καθημερινές σου ανάγκες.

Η βιταμίνη Ε και το σελήνιο μπορούν επίσης να βελτιώσουν το δέρμα

Η βιταμίνη Ε μπορεί να βρεθεί στα φυσικά έλαια της επιδερμίδας και αυτά το ποσοστό τους μπορεί να μειωθεί με την ηλικία. Το φως του ήλιου, τα σολάριουμ, ακόμη και ορισμένοι λαμπτήρες εσωτερικού χώρου μπορούν να μειώσουν την ποσότητα της βιταμίνης Ε στο δέρμα. Η βιταμίνη Ε μπορεί να σε βοηθήσει να διατηρήσεις το δέρμα σου ενυδατωμένο εάν προστεθεί σε άλλες θεραπείες δέρματος.

Μπορείς επίσης να λάβεις βιταμίνη Ε από ηλιέλαιο, ξηρούς καρπούς, σπανάκι και μπρόκολο. Εάν επιλέξεις να πάρεις ένα συμπλήρωμα, μην λαμβάνεις περισσότερα από 15 χιλιοστόγραμμα την ημέρα. Η υπερβολική ποσότητα βιταμίνης Ε μπορεί να είναι τοξική.

Το σελήνιο, από την άλλη πλευρά, είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και τη βλάβη του DNA. Ωστόσο, η λήψη συμπληρωμάτων σεληνίου δεν είναι αποτελεσματική στο να βοηθήσει το σώμα να καταπολεμήσει τις ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία. Αντίθετα, μπορείς να βρεις σελήνιο σε δημητριακά ολικής αλέσεως, θαλασσινά και αυγά.