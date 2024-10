Βιταμίνη C: Ο μεγαλύτερος σύμμαχος ομορφιάς της επιδερμίδας (και) τον χειμώνα

Οι θερμοκρασίες πέφτουν και το ανοσοποιητικό μας σύστημα εξασθενεί, η διάθεσή μας ατονεί και το δέρμα γίνεται πιο ξηρό

Νιώθεις αυτή την περίοδο μια αίσθηση απογοήτευσης; Το δέρμα του προσώπου σου δεν είναι πια τόσο λαμπερό; Νιώθεις ότι μπορεί να κρυώσεις ανά πάσα στιγμή; Ίσως έχεις ανεπάρκεια βιταμίνης C, η οποία θα μπορούσε να είναι πρόβλημα τώρα που οι θερμοκρασίες αρχίζουν να πέφτουν. Μεταξύ των συμπτωμάτων της έλλειψης βιταμίνης C ή του ασκορβικού οξέος, μπορεί να υπάρχει ευερεθιστότητα, κακή διάθεση, ξηρό δέρμα και μαλλιά, αίσθηση εξάντλησης, εύκολοι μώλωπες και αιμορραγία των ούλων. Επομένως είναι απαραίτητο να τη λαμβάνουμε καθημερινά μέσω συμπληρωμάτων ή με τη διατροφή και όταν αφορά το δέρμα, με ειδικά προϊόντα πλούσια σε βιταμίνη C.

IG @franziskanazarenus

Πώς λειτουργεί η βιταμίνη C

Η βιταμίνη C είναι ένα πραγματικό συμπύκνωμα ομορφιάς. Πρόκειται για ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, απαραίτητο για το σχηματισμό κολλαγόνου και μπορεί να επιβραδύνει τη βλάβη που προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες. Βοηθά τα κύτταρα να αναπτυχθούν υγιή, επιδιορθώνει κάθε μέρος του σώματος και αντιπροσωπεύει σημαντικό βοήθημα για το ανοσοποιητικό μας σύστημα, επειδή διεγείρει την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων , εκείνων που καταπολεμούν τις λοιμώξεις.

Ποια εποχή του χρόνου χρειαζόμαστε περισσότερο τη βιταμίνη C;

Όταν έξω κάνει κρύο, το δέρμα, τα μαλλιά, η διάθεση και το ανοσοποιητικό μας σύστημα επηρεάζονται αρνητικά . Πολλοί από εμάς υποφέρουμε από ανεπάρκειες βιταμινών και μετάλλων, ιδιαίτερα τους πιο κρύους μήνες. Εάν το δέρμα και τα μαλλιά μας γίνονται πιο ξηρά και πιο ευαίσθητα, το ανοσοποιητικό σύστημα γίνεται πιο επιρρεπές σε ασθένειες, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

IG @franziskanazarenus

Πού βρίσκεται η βιταμίνη C

Η βιταμίνη C μπορεί να ληφθεί με διάφορους τρόπους. Ο ευκολότερος τρόπος είναι μέσω της διατροφής με τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C, όπως σκούρα φυλλώδη λαχανικά, εσπεριδοειδή, ντομάτες, πιπεριές, ακτινίδια, φραγκοστάφυλα και φράουλες.

Τα οφέλη της βιταμίνης C για το δέρμα

Αν θέλεις να προστατέψεις το δέρμα σου από το κρύο, υπάρχουν πολλά αξιόλογα προϊόντα βιταμίνης C στην αγορά. Η βιταμίνη C έχει εξαιρετικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες για το δέρμα. Βοηθά στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων κυττάρων του δέρματος, προάγει τη σωστή αναγέννηση και αποτρέπει τη γήρανση του δέρματος. Με τον ίδιο τρόπο που οι τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά βοηθούν τον οργανισμό να καταπολεμήσει τις ελεύθερες ρίζες, τα προϊόντα τοπικής χρήσης βοηθούν στην άμυνα του δέρματος.