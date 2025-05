Summer skincare: Τα must-have της καλοκαιρινής περιποίησης δέρματος

Η εποχή του less is more

Το καλοκαίρι μπορεί να είναι η πιο ανέμελη εποχή του έτους, η επιδερμίδα μας όμως αυτή την περίοδο αντιμετωπίζει τις δικιές της προκλήσεις: έντονη αφυδάτωση, αυξημένη έκκριση σμήγματος, φωτογήρανση. Τι σημαίνει αυτό; Πως χρειαζόμαστε μια πιο στοχευμένη skincare ρουτίνα που προστατεύει, αναζωογονεί και αναδεικνύει τη φυσική μας λάμψη.



Αποφεύγουμε τα δραστικά συστατικά

Η ρετινόλη, τα AHAs, BHAs και κάθε τι με έντονη απολεπιστική δράση μπορεί να περιμένει ως τον Οκτώμβρη. Το καλοκαίρι, η υπερέκθεση στον ήλιο σε συνδυασμό με τέτοιες δραστικές ουσίες αυξάνει την πιθανότητα ερεθισμών και σχηματισμού πανάδων.

IG @josefinevogt





Ενυδάτωση με ελαφριές υφές

Η υγρασία και η ζέστη μας κάνουν να θέλουμε να ξεχάσουμε τις πλούσιες υφές στις κρέμες μας. Επομένως, τις αντικαθιστούμε με gel-cream υφές, δροσερούς ενυδατικούς ορούς με υαλουρονικό οξύ ή νιασιναμίδη και mist με ενισχυμένη σύνθεση. Το δέρμα «διψάει» από την απώλεια υγρασίας, ειδικά μετά από την ηλιοθεραπεία ή το μπάνιο στη θάλασσα.

Αντηλιακό

Το αντηλιακό είναι το απόλυτο προϊόν ομορφιάς και προστασίας της επιδερμίδας μας . Αναζητάμε ελαφριές, μη λιπαρές συνθέσεις με υψηλό δείκτη SPF, που δεν φράζουν τους πόρους και εφαρμόζονται άνετα ακόμη και πάνω από το μακιγιάζ. Δεν ξεχνάμε σημεία όπως τα αυτιά, ο λαιμός, τα χείλη και η ράχη των χεριών – σημεία όπου εμφανίζονται τα πρώτα τα σημάδια φωτογήρανσης.

IG @josefinevogt

Λιγότερα προϊόντα, περισσότερη συνέπεια

Αυτήν την εποχή, αποφεύγουμε να υπερφορτώνουμε το δέρμα μας με προϊόντα. Επιλέγουμε 3-4 βασικά βήματα: καθαρισμός, ενυδάτωση, αντηλιακή προστασία και μια ήπια μάσκα αποκατάστασης 1-2 φορές την εβδομάδα. Η επιδερμίδα μας θα μας ευγνωμονεί για τη «μινιμαλιστική» αυτή προσέγγιση.