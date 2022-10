Οι Cool Crips ετοιμάζουν το πιο cool και προσβάσιμο party της χρονιάς, το Σάββατο 29/10

Oι Cool Crips ετοιμάζουν το δεύτερο πιο cool και προσβάσιμο party για όλους με μότο τους «Η αναπηρία είναι cool»

Ένα προσβάσιμο κυριολεκτικά σε όλους πάρτι έρχεται στην Αθήνα στις 29 Οκτωβρίου και κάτι μας λέει ότι δεν θα θέλεις να το χάσεις και θα καταλάβεις παρακάτω γιατί. Το Break the Bar-riers Party Vol.2, θα πραγματοποιηθεί στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων τέλη του μήνα και πάμε να δούμε αναλυτικά για τι ακριβώς πρόκειται, αλλά και γιατί έχει ξεχωρίσει.

Ας τα πάρουμε ένα ένα. Τι είναι Cool Crips;

Οι Cool Crips είναι δύο νέοι ανάπηροι τύποι που φτιάξανε μια σελίδα, η οποία προσπαθεί να καλύψει το κενό της αναπαράστασης των αναπήρων στην κοινωνία και στα media, μέσα από memes, κακά και ενίοτε μέτρια αστεία και κοινωνιολογικές θεωρίες σε πιο απλή γραφή.



Και γιατί κάνουν πάρτι κι όχι μια ενημερωτική εκδήλωση από αυτές που μας συγκινούν κιόλας;

Πρώτον, γιατί τα πάρτι έχουν πλάκα! Και δεύτερον, γιατί η νυχτερινή διασκέδαση είναι μια υπαρκτή ανάγκη που δυστυχώς τα ανάπηρα άτομα δύσκολα μπορούν να ικανοποιήσουν λόγω των εμποδίων που βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους. Είτε αυτά λέγονται μη προσβάσιμα ΜΜΜ, είτε λέγονται σκάλες, είτε λέγονται μη φιλικές συμπεριφορές. Όχι λοιπόν στην συγκίνηση, ναι στην συμπερίληψη!



Ενδιαφέρον! Πώς όμως λύνει το Break the Bar-riers το πρόβλημα; Κάνοντας αυτό ακριβώς που λέει και το όνομα του. Ελαχιστοποιώντας τα εμπόδια! Αναλυτικά:



● Κοντινή απόσταση από μετρό (Κεραμεικός) και ηλεκτρικό (Πετράλωνα)

● Θέσεις πάρκινγκ και προσβάσιμη διαδρομή μέχρι τον χώρο

● Μεγάλος, επίπεδος και χωρίς σκαλιά χώρος

● 2 αναπηρικές τουαλέτες

● Προσωπικό που γνωρίζει την ελληνική νοηματική γλώσσα

● Κατάλογος στο μπαρ για τυφλά άτομα

● Ηχομονωτικά ακουστικά, safe space και διαθέσιμο προσωπικό για αυτιστικά άτομα

● Βανάκι διαθεσιμο για την μετακίνηση ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα

Και φυσικά... ευχάριστα vibes!



Άρα είναι ένα πάρτι μόνο για ανάπηρα άτομα;

Πλάκα θα είχε αλλά ΟΧΙ! Είναι ένα πάρτι για ΟΛΑ/ΕΣ/ΟΥΣ! Φιλικό προς κάθε σώμα, χρώμα,

φύλο, καταγωγή!

Υπήρξε και Break the Bar-riers Party Vol.1?

Φυσικά! Στις 13 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων στα πλαίσια του This is Athens Festival το πρώτο Break the Bar-riers Party, στο οποίο παρευρέθηκαν πάνω από 400 άτομα, ανάπηρα και μη!

Θα έχει και μουσική έτσι;

Εννοείται! Η Ελένη Μπενέκα και η Αρετή Καραφουλίδου θα μας ξεσηκώσουν (pun intended) με dance mainstream ξένους και ελληνικούς ήχους από τα 90s μέχρι το σήμερα με την απαραίτητη δόση τρασίλας.

Ραντεβού πότε και πού;

Ραντεβού το Σάββατο 29 Οκτωβρίου στις 23:00 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, Εχελιδών και Πειραιώς 144, Αθήνα.

Support 10€ με ποτάκι

Μπορείς να βρεις την πιο cool ομάδα και στα παρακάτω social: Facebook, Instagram, YouTube: Cool Crips - Official