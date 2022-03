MomCycle: Το πρώτο marketplace στην Ελλάδα, αφιερωμένο στους γονείς και τον πλανήτη

Αν έχετε αποφασίσει να εφαρμόσετε στην καθημερινότητά σας την κυκλική οικονομία και θέλετε να δώσετε ή να αγοράσετε βρεφικά και παιδικά είδη, τότε η φιλοσοφία του MomCycle θα σας ταιριάξει απόλυτα και θα κάνει έμπρακτα καλό στην τσέπη σας και τον πλανήτη.

Το MomCycle είναι το πρώτο markeplace στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στους γονείς. Σχεδιάστηκε από δύο γυναίκες, που εκτός από τους πολλαπλούς τους ρόλους, είναι και μαμάδες που χρησιμοποίησαν την προσωπική τους εμπειρία για να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα με premium χαρακτήρα, που εγκρίνει μόνο επώνυμα προϊόντα, τα οποία είναι σε πολύ καλή ή καλή κατάσταση κι έχουν ακριβείς περιγραφές.

Πίσω από την εξαιρετική ιδέα βρίσκονται η Co-founder, Strategy & Communications, Νίκη Λαλιώτη και η Co-founder, Business Development, Ιλεάνα Ισμυρίδη, οι οποίες ένωσαν τις δυνάμεις τους και βρήκαν τη λύση για την υπερκατανάλωση πόρων, οικονομικών και φυσικών, που προκύπτει μέσα από τη βιομηχανία των παιδικών και βρεφικών.

Νίκη Λαλιώτη (καθιστή), Ιλεάνα Ισμυρίδη (όρθια)

Το MomCycle είναι ακριβώς αυτό και πολλά άλλα. Δίνει ζωή σε ρούχα που δεν φοριούνται πια, περνώντας σε άλλα χέρια. H Νίκη εξηγεί λίγο παραπάνω τι ακριβώς μπορεί να βρει κάποιος εκεί. «Στο MomCycle, οι μαμάδες και οι μπαμπάδες μπορούν να πουλήσουν βρεφικά και παιδικά προϊόντα που δεν χρειάζονται πια και να αγοράσουν τα αγαπημένα τους brands σε πολύ μεγάλη έκπτωση. Μπορούν να βρουν τα καλύτερα μεταχειρισμένα καρότσια της αγοράς στη μισή τιμή και ποιοτικές μάρκες ρούχων σε τιμές-ευκαιρία. Επίσης, ό,τι χρειάζονται για την βρεφανάπτυξη και τη βόλτα, έπιπλα και διακοσμητικά για το παιδικό δωμάτιο, παιχνίδια αλλά και τα απαραίτητα για την εγκυμοσύνη. Τα προϊόντα καλύπτουν ανάγκες για τις ηλικίες 0-12 και δεκάδες προϊόντα ανεβαίνουν καθημερινά από τους χρήστες μας, εμπλουτίζοντας και ανανεώνοντας την γκάμα των αναρτήσεων».

Η ιδέα για τη δημιουργία της πρωτοποριακής πλατφόρμας γεννήθηκε μέσα από την προσωπική εμπειρία της Νίκης και της Ιλεάνας που αποτελεί τη μικρογραφία της βασικής φιλοσοφίας του MomCycle.

«Όταν γίναμε μαμάδες, μαζί με τη χαρά της μητρότητας μπήκαμε σε έναν καινούριο, καταιγιστικό κόσμο εξοπλισμού για να καλύψουμε τις ανάγκες των μωρών μας. Τα πράγματα που έπρεπε να αγοράσουμε σε μικρό χρονικό διάστημα ήταν πολλά και ακριβά. Γρήγορα συνειδητοποιήσαμε πως είχαν πολύ μικρό χρόνο ζωής στα σπίτια μας, λίγο αφότου παίρναμε ή μας έφερναν κάτι, γινόταν πλέον μικρό ή άχρηστο, καθώς οι ανάγκες ενός παιδιού ιδίως τα πρώτα χρόνια της ζωής του αλλάζουν ταχύτατα. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε γονιός.

Το MomCycle ήταν στο μυαλό μας η λύση για την υπερκατανάλωση πόρων, οικονομικών και φυσικών, που προκύπτει μέσα από τη βιομηχανία των παιδικών και βρεφικών. Ένας νέος, υπεύθυνος, πιο οικολογικός και βιώσιμος τρόπος κατανάλωσης. Αγοράζοντας ένα μεταχειρισμένο παιδικό ή βρεφικό είδος, δίνουμε νέα ζωή σε ένα ελαφρά χρησιμοποιημένο προϊόν, κάνουμε οικονομία στην τσέπη μας αλλά και έμπρακτα καλό στον πλανήτη μας. Ουσιαστικά, είναι ένα εργαλείο για τους γονείς να υιοθετήσουν την κυκλική οικονομία, καθώς επιμηκύνουν τον χρόνο ζωής των πραγμάτων που έχουν, καταναλώνουν πιο υπεύθυνα και σωστά, μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Το resale market αναπτύσσεται ραγδαία στο εξωτερικό, εξαπλώνεται γρήγορα ως νοοτροπία και το υιοθετούν με ενθουσιασμό οι νέες γενιές. Χαιρόμαστε που πλέον το στίγμα για το μεταχειρισμένο φθίνει. Μας ενδιαφέρει περισσότερο να κάνουμε έξυπνες, συνειδητές, ποιοτικές επιλογές από το να καταναλώνουμε άσκοπα και άκριτα ό,τι κυκλοφορεί. Εμείς σκόπιμα αναπτύξαμε μια πλατφόρμα για τους γονείς και μόνο, στον αντίποδα των χαοτικών αγγελιών και του Facebook Marketplace, που στερούνται curation, ασφάλειας και αξιοπιστίας».

Η γενική διαδικασία για να αγοράσει κανείς και να πουλήσει ένα είδος στο MomCycle, είναι πολύ απλή. Στο MomCycle αγοράζει κανείς όπως θα αγόραζε σε ένα οποιοδήποτε καλό e-shop. Πληρώνεις με την κάρτα σου στο checkout χωρίς να πρέπει να έρθεις σε επαφή με τον πωλητή, και ενημερώνεσαι για την πορεία της παραγγελίας σου. Μερικά στοιχεία που ξεχωρίζουν την πλατφόρμα, σύμφωνα με την Ιλεάνα, είναι πως «έχουν σχεδιάσει ειδικές λειτουργικότητες, όπως τη δυνατότητα προσφοράς καλύτερης τιμής και αντιπροσφοράς από τον πωλητή, και τη δυνατότητα ερώτησης. Αν χρειαστεί κάποιος διευκρίνιση, μπορεί να επικοινωνήσει με τον πωλητή στο πεδίο "σχόλια" κάτω από το κάθε προϊόν».

Από την άλλη, για να πουλήσει κανείς, η διαδικασία είναι εξίσου απλή, εύκολη και γρήγορη. Επιλέγει την κατηγορία, μάρκα, κατάσταση και άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος του από προκαθορισμένα μενού και ανεβάζει από το κινητό του μερικές φωτογραφίες του, με την καθοδήγηση της ομάδας. Η Νίκη τονίζει ότι «το προϊόν ελέγχεται από την ομάδα μας και δημοσιεύεται στην πλατφόρμα μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Όταν πουληθεί ένα προϊόν, ο πωλητής ορίζει το ραντεβού παραλαβής μέσα από την πλατφόρμα με το συνεργάτη μας στις ταχυμεταφορές, και το προϊόν του παραδίδεται χωρίς να επιβαρυνθεί κόστος αποστολής. Μόλις ο αγοραστής παραλάβει το προϊόν, ο πωλητής λαμβάνει τα χρήματα του στον τραπεζικό του λογαριασμό».

Ο κόσμος το αγκαλιάζει καθημερινά και η αποδοχή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή.

«Το feedback που έχουμε από τους χρήστες μας από όλη την Ελλάδα είναι εξαιρετικά θετικό, υποστηρίζουν την ιδέα και απολαμβάνουν την εμπειρία. Η μεγαλύτερη ικανοποίηση μας είναι όταν βλέπουμε οι πωλητές μας να γίνονται αγοραστές και το αντίστροφο, γιατί αυτό ήταν το όραμά μας: να δώσουμε μια πρακτική λύση στους γονείς και να επιλέγουν το MomCycle επαναλαμβανόμενα, αλλάζοντας τις καταναλωτικές τους συνήθειες προς μια οικολογική και βιώσιμη κατεύθυνση»

Για να γίνει κάποιος πωλητής, δεν χρειάζεται κάποιο κριτήριο. Όλοι μπορούν να γίνουν πωλητές και η διαδικασία δημιουργεί ύψιστη ασφάλεια στον αγοραστή.

Από την περιγραφή της Ιλεάνας, καταλαβαίνουμε πως το MomCycle δεν έχει γεωγραφικά σύνορα. «Έχουμε μαμάδες και μπαμπάδες από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο. Παρουσιάζονται με το username που έχουν επιλέξει και τον τόπο διαμονής τους, τον αριθμό των πωλήσεων και την αξιολόγησή τους. Όταν ένας χρήστης κάνει μια πώληση, ο αγοραστής καλείται να τον βαθμολογήσει για την ποιότητα και τη συσκευασία του προϊόντος και για το αν ανταποκρίνεται με αυτό που είχε αναρτήσει. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς ως πλατφόρμα, ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι πωλητές τηρούν τις προδιαγραφές μας. Στους 6 μήνες λειτουργίας μας δεν είχαμε καμία επιστροφή προϊόντος και αυτό δείχνει ότι τα προϊόντα που πωλούνται είναι όπως παρουσιάζονται στην πλατφόρμα».

Τα προϊόντα γίνονται δεκτά μόνο όταν είναι από επώνυμα brands και σε κατάσταση που περνάει στο επόμενο στάδιο. Τι σημαίνει αυτό; Εάν υπάρχει κάποια φθορά, ο πωλητής την επισημαίνει στις φωτογραφίες και στην περιγραφή. Την τιμή πώλησης την ορίζει ο εκάστοτε πωλητής, ο οποίος όταν την ορίζει κατά την ανάρτηση του προϊόντος του, βλέπει αυτόματα πόσα χρήματα θα λάβει στον λογαριασμό του, αφαιρώντας την προμήθεια του MomCycle. Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής έχει τη δυνατότητα να κάνει μια προσφορά χαμηλότερης τιμής στον πωλητή, ο οποίος μπορεί είτε να συμφωνήσει είτε να κάνει μια αντιπροσφορά.

«Παρέχουμε μια διαφανή, αλλά ελεγχόμενη διαδικασία, ώστε να ενθαρρύνουμε τις πιθανότητες πώλησης»

Το εγχείρημα έχει ήδη ξεχωρίσει στην Ελλάδα γιατί είναι ένα στοχευμένο marketplace μόνο για παιδικά, στο οποίο γίνεται πλήρης έλεγχος των αναρτήσεων ενώ η ομάδα εγγυάται την ασφάλεια στις πληρωμές και την ταχύτητα στις παραλαβές σε όλη την Ελλάδα. Αποτελεί μια πρωτοποριακή υπηρεσία για τους γονείς που δεν υπήρχε πριν στην Ελλάδα και από την ανταπόκριση των χρηστών, φαίνεται ότι είναι κάτι που τους λύνει τα χέρια, τους ευχαριστεί και το προτείνουν στους φίλους τους. Το word of mouth από ικανοποιημένους γονείς είναι η πιο αποτελεσματική διαφήμιση και η μεγαλύτερη επιβεβαίωση για τις προσπάθειες όλων όσοι βρίσκονται πίσω από την υλοποίησή του.

Ο κόσμος τα τελευταία χρόνια, έχει στραφεί πολύ στην αγορά μεταχειρισμένων παιδικών ειδών και υπάρχουν πολλοί λόγοι που συμβαίνει αυτό, σύμφωνα με τις δύο συνιδρύτριες. Το καρότσι, η κούνια, ο ρουχισμός, έχουν μικρή διάρκεια χρήσης αλλά είναι απαραίτητα. Γιατί να μην τα αγοράσεις μεταχειρισμένα, σε εκπτώσεις που φτάνουν και το 80% της αρχικής τους τιμής; Στην Ελλάδα έχουμε και την παράδοση του να μοιραζόμαστε με συγγενείς και φίλους πράγματα για τα παιδιά μας, αλλά αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες και πλέον, το να μπορέσεις να κερδίσεις χρήματα πουλώντας πράγματα που δεν χρειάζεσαι πια και να καλύψεις τις τωρινές σου ανάγκες είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τα οικονομικά μιας οικογένειας.

«Είναι οικολογικό, οικονομικό, έξυπνο και βιώσιμο να αγοράζεις μεταχειρισμένα. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως αλλάζουν τις καθημερινές τους συνήθειες, πώς τρώνε, πώς καταναλώνουν, πώς μετακινούνται με κριτήριο και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Ταυτόχρονα, η πολυετής οικονομική κρίση, η ανατροπή της ζωής μας όπως την γνωρίζαμε με την πανδημία, και η πρωτόγνωρη ακρίβεια που βιώνουμε, μας οδήγησε στο να ψάχνουμε περισσότερο, να αγοράζουμε λιγότερα: τι χρειάζομαι, τι αξίζει».

Το resale market εκτινάσσεται διεθνώς κι έχει γίνει μια συνειδητή, cool, σοφή επιλογή που οι καταναλωτές μοιράζονται και προβάλλουν. Το να αγοράζεις μεταχειρισμένα στο Momcycle σημαίνει ότι βρίσκεις ευκαιρίες και καλές τιμές για ποιοτικά προϊόντα από τα καλύτερα brands, 365 μέρες τον χρόνο, όχι περιμένοντας τις πολυδιαφημισμένες εκπτώσεις, το BlackFriday ή το CyberMonday. Ταυτόχρονα, συνεισφέρεις σε ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας.

Στην Ελλάδα, όπως φαίνεται δεν το κατορθώνουμε πολύ. Παρόλο που γίνεται προσπάθεια, χρειάζεται ακόμη πρόοδος. Η συζήτηση ωστόσο, με τις δύο σπουδαίες γυναίκες κλείνει με φως, χαμόγελο, αισιοδοξία. Εντάξει, και λίγο προβληματισμό για το πού οδεύουμε ως κοινωνία.

«Πιστεύουμε ότι δυστυχώς απέχουμε από την οικολογική συνείδηση βλέποντας πόσα σκουπίδια είναι πεταμένα στους δρόμους, στις παραλίες, στις παιδικές χαρές, πόσα πλαστικά καταναλώνουμε και που καταλήγουν όσα ανακυκλώνουμε. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή είναι τόσο έντονη που δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο και όταν καταλάβουμε ότι όλα συνδέονται, και ότι οι καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να κάνουν έστω και μια μικρή διαφορά, τότε ανοίγεται ένα τεράστιο κι αισιόδοξο πεδίο δράσης.

Το MomCycle έχει κι έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, συστήνουμε στους γονείς στην Ελλάδα ένα νέο, οργανωμένο μοντέλο κατανάλωσης που κάνει έμπρακτη διαφορά στο περιβάλλον. Τα παιδιά μαθαίνουν από τις δικές μας συνήθειες, και το "teach them young"’ είναι το motto μας. Γι’ αυτό και δημιουργήσαμε το Mom Reads, το blog μας που θα βγει στον αέρα τον Απρίλιο, όπου θα φιλοξενούμε θέματα που απλοποιούν τις οικολογικές δράσεις, θα φωτίζουμε ανθρώπους και πράξεις που εμπνέουν, θα δημιουργήσουμε έναν ενεργό "κύκλο" γονέων που δεν βλέπουν την βιωσιμότητα ως μακρινή έννοια, αλλά ως συστατικό της καθημερινότητάς μας».

Αν ανήκετε στο πιο δύσπιστο κοινό, μπορούμε να σας πούμε έπειτα από δοκιμή ότι το MomCycle είναι παραπάνω από 100% καινοτόμο, αξιόπιστο, προσεγμένο, cool, αποτελεσματικό! Αξίζει να το δείτε, να το δοκιμάσετε, να το εμπιστευτείτε, να το βάλετε στα αγαπημένα σας.

Ιλεάνα Ισμυρίδη, Co-founder, Business Development

Η Ιλεάνα Ισμυρίδη με σπουδές σε Βsc Business Management στο πανεπιστήμιο Kings, University of London και MS Public Relations στο Boston University έχει δουλέψει από το 2004 στο χώρο της επικοινωνίας. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της σε διεθνείς εταιρείες δημοσίων σχέσεων και στη συνέχεια ίδρυσε τη δική της εταιρεία δημοσίων σχέσεων όπου συνεργάστηκε με εταιρίες από τον χώρο της μόδας και του τουρισμού. Το 2015 ίδρυσε το Pop Up Project, μια πλατφόρμα ανάδειξης Ελλήνων σχεδιαστών και ελληνικών brands μέσα από επιτυχημένα offline και online εμπορικά Pop Up events που έχουν εξελιχθεί σε θεσμό.

Νίκη Λαλιώτη, Co-founder, Strategy & Communications

Η Νίκη Λαλιώτη έχει σπουδάσει Επικοινωνία & ΜΜΕ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και κατέχει ΜΑ στην Επικοινωνία από το New York University. Εργάστηκε για 10 χρόνια σε εταιρείες branding, στρατηγικής και δημοσίων σχέσεων με εξειδίκευση στο CSR και στο Crisis Management, ενώ από το 2013 έχει αναλάβει τη διεύθυνση Marketing & Communications του fine jewelry brand Nikos Koulis κατακτώντας παρουσία σε 12 χώρες, διεθνή προβολή και αναγνωρισιμότητα, και κορυφαίες διακρίσεις.

Φίλες από το σχολείο, με επαγγελματικό background στην επικοινωνία και το marketing. Η ιδέα για το MomCycle προέκυψε όταν γίναμε μαμάδες και είχαμε κοινές ανησυχίες και όρεξη να κάνουμε μαζί κάτι καινοτόμο που θα έδινε λύση σε ένα πρόβλημα που απασχολεί όλους τους γονείς.

Photo Credits: @Nicholas Mastoras