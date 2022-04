IN HER SHOES: Η Ειρήνη Παρσά μιλά στην Ελένη Κεχαγιά για το «γερό στομάχι» που θέλει ο κόσμος του marketing

Το πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς του JennyGr για τις γυναίκες στον κόσμο του business

Τι κρύβεται πίσω από κάθε επιτυχημένη επαγγελματία; Πώς έφτασε στη θέση που βρίσκεται σήμερα; Τι την ζόρισε; Τι συμβουλή έχει να μας δώσει; Τι λάθη έχει κάνει; Για ποιο πράγμα είναι υπερήφανη;

Το #jennygr συναντά γυναίκες καριέρας που έχουν κυριαρχήσει στους τομείς τους και μιλά μαζί τους για να ανακαλύψει όλα αυτά που τις έκαναν αυτό που είναι σήμερα.

Στο πρώτο IN HER SHOES, η Ελένη Κεχαγιά, Lifestyle Editorial Director της Liquid Media, υποδέχεται την Ειρήνη Παρσά, Director of Marketing & Communications της Nak Shoes.

Μείνετε συντονισμένοι στα κανάλια του Jenny.gr, για περισσότερες ιστορίες δυναμικών γυναικών.