Jeff Mills: Από το μέλλον στο Ηρώδειο

Ο Jeff Mills, πρωτοπόρος της techno και της ηλεκτρονικής, με το «Tomorrow Comes The Harvest» κάτω από την Ακρόπολη.

Ο τύπος ακουγόταν σα να ερχόταν από άλλον πλανήτη. Ή ίσως και από τον δικό μας, αλλά από ένα μακρινό μέλλον. Ήταν τα 80ς και ο κόσμος ήθελε να ακούσει τον Μάγο- The Wizard. Μετά σιγουρεύτηκες. Ο Jeff Mills είναι όντως από άλλον πλανήτη. Εκείνον όπου το να δημιουργείς είναι το οξυγόνο σου για να ζεις. Και που η καθημερινότητα ορίζεται και από προβολές στο μέλλον. Με το «Tomorrow Comes The Harvest«, ένα από τα πιο συναρπαστικά έργα του, ενώνει τη γήινη και φουτουριστική πλευρά της μουσικής του, την Τρίτη, 12 Ιουλίου, στο Ηρώδειο.

Πρωτοπόρος του techno, θρύλος της ηλεκτρονικής μουσικής

Και όσο πλούσιοι και αν είναι οι χαρακτηρισμοί, λίγο αποδίδουν την αλήθεια. Από τα club του Ντιτρόϊτ, ως τις πρόσφατες «διαστημικές» δημιουργίες και τις ψηφιακές εκδόσεις του, ο Jeff Mills είναι ο εμπνευσμένος φουτουριστής, ένας άνθρωπος με προοδευτικές ιδέες και θεαματική πορεία στην μουσική και στην τέχνη. Επίσης, ένθερμος φαν της επιστημονικής φαντασίας. Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr.