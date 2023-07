Σινέντ Ο' Κόνορ: Η ταραχώδης ζωή, η καριέρα και η ψυχική κατάρρευση μιας αξεπέραστης και αντισυμβατικής σταρ

Ο θάνατός της ήρθε έναν χρόνο αφότου ο 17χρονος γιος της, Σέιν, αυτοκτόνησε, τον Ιανουάριο του 2022

'Εφυγε από τη ζωή η Ιρλανδή τραγουδίστρια Σινέντ Ο' Κόνορ σε ηλικία 56 ετών, μετά από χρόνια πάλη με θέματα ψυχικής υγείας. Ήταν ο άνθρωπος που με μία διασκευή, αυτήν του Νothing Compares 2 U του Πρινς, έγινε γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο σημαντικές (και αμφιλεγόμενες) καλλιτέχνιδες που έκανε τα πρώτα βήματα στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και αποθεώθηκε στα ’90s.

«Με μεγάλη μας θλίψη, ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Σινέντ», αναφέρει η οικογένεια της εκλιπούσης σε μια λιτή ανακοίνωση, ζητώντας παράλληλα από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν αυτήν τη δύσκολη στιγμή.

Ο θάνατός της ήρθε έναν χρόνο αφότου ο 17χρονος γιος της, Σέιν, αυτοκτόνησε, τον Ιανουάριο του 2022. Η μουσικός, η οποία άλλαξε το όνομά της σε Σουντάντα Σαντακάτ το 2018 όταν ασπάστηκε το Ισλάμ, είπε μετά τον θάνατο του γιου της ότι έσβησε «το φως της ζωής της».

Sinead O’Connor, acclaimed Dublin singer, dies aged 56 https://t.co/00uq4SjSHr July 26, 2023

«Δεν θα υπάρξει ξανά κάτι για το οποίο θα τραγουδήσω»

Λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή, η Σινέντ Ο΄ Κόνορ ενημέρωσε το κοινό της ότι δεν θα τραγουδήσει ξανά: «Απλά για να σας ενημερώσω, οι υπαινιγμοί για πιθανές εμφανίσεις μου φέτος ή τον επόμενο χρόνο ή γενικά κάποια στιγμή είναι λανθασμένοι. Δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά κάτι, για το οποίο θα τραγουδήσω».

Αυτό φάνηκε καθαρά και στα τελευταία tweets της τραγουδίστριας. Στις 17 Ιουλίου είχε εκφράσει τις σκέψεις της για τελευταία φορά μέσα από τη σελίδα της στο Twitter: «Από τότε ζω ως απέθαντο πλάσμα της νύχτας. Ήταν ο έρωτας της ζωής μου, το λυχνάρι της ψυχής μου. Ήμασταν μια ψυχή σε δύο μισά. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που με αγάπησε άνευ όρων. Είμαι χαμένη χωρίς αυτόν».

Στη συνέχεια η Ο΄ Κόνορ ανέβασε κάποια τραγούδια, που έδειχναν καθαρά την ψυχική της διάθεση, λειτουργώντας ως ένα είδος προοικονομίας για το τέλος της.

Το πρότζεκτ που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει

Η σπουδαία σταρ δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το νέο πρότζεκτ, το επικείμενο άλμπουμ της. Μάλιστα, εκτός από αυτό, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια σχεδίαζε και μια μεγάλη διεθνή περιοδεία. Αλλά, δεν τα κατάφερε.

Γεννημένη το 1966 στο Δουβλίνο ως Σινέντ Μαρί Μπερναντέτ Ο’ Κόνορ, ήταν η τρίτη στη σειρά από τα συνολικά πέντε παιδιά της οικογένειας. Ομως η παιδική της ηλικία είχε πολλές προκλήσεις.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια

H δημοφιλής τραγουδίστρια γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1966 στο Γκλέναγκερι στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Οι γονείς της, Σον και Μαρί Ο' Κόνορ χώρισαν όταν η Σινέντ ήταν 8 ετών. Αποτέλεσμα να μεγαλώσει, αυτή και τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια της, με τη μητέρα τους. Μάλιστα, μαρτυρίες της Σινέντ ανέφεραν ότι εκείνη τους κακοποιούσε σωματικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τραγούδι της Fire on Babylon μιλά για τις συνέπειες της κακοποίησης και γενικότερα στην κακοποίηση παιδιών.

Στα 13 της χρόνια, βρήκε τη δύναμη να εγκαταλείψει την κακοποιητική μητέρα της και πήγε να ζήσει στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί με τον πατέρα και τη νέα σύζυγό του.

Συχνά προκαλούσε την κοινή γνώμη με τις τοποθετήσεις της σε διάφορα ζητήματα. Τον Οκτώβριο του 1992 είχε σκίσει μια φωτογραφία του πάπα Ιωάννη Παύλου Β' στη διάρκεια εμφάνισής της στην τηλεοπτική εκπομπή "Saturday Night Live". Το 2018 ασπάστηκε το Ισλάμ και άλλαξε το όνομά της σε Σουχάντα.

28 years ago today, Sinéad O'Connor tore up a photograph of Pope John Paul II on Saturday Night Live. pic.twitter.com/GLIFsiaA7Z October 3, 2020

Ο τρόπος ζωής της την έβαλε σε μπελάδες από νωρίς. Στα 15 της συνελήφθη για shoplifting και πέρασε ενάμιση χρόνο εσώκλειστη με «δύστροπες κοπέλες». Με το που βγήκε από το σπίτι με τις υπόλοιπες κοπέλες, πήρε μαζί της μία κιθάρα και ό,τι άλλο είχε στη διάθεσή της και έφυγε για το Λονδίνο, παρατώντας και το σχολείο.

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας και η απόπειρα αυτοκτονίας

Κατά καιρούς, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει. Το 1999 επιχείρησε να αφαιρέσει τη ζωή της, την ημέρα των 33ων γενεθλίων της, ενώ το 2007 αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή τέσσερα χρόνια πριν, που της προκαλούσε βίαια ξεσπάσματα.

«Η ζωή μου είναι ένα κομματιασμένο παζλ που ήθελα πάντα να συνθέσω», είχε πει κάποτε η ίδια

Ακολούθησαν πολλές θεραπείες σε κέντρα των ΗΠΑ, αλλά η κατάσταση δεν άλλαξε αρκετά. Το 2012 είχε ποστάρει στο twitter: «Ξέρει κανείς κάποιον ψυχίατρο στο Δουβλίνο ή στο Γουίκλοου που θα μπορούσε να με δει επειγόντως σήμερα παρακαλώ; Πραγματικά δεν είμαι καλά… Κινδυνεύω.»

Το απόγειο της καριέρας της

Στα 17 της, το ταλέντο της αναγνωρίστηκε από την Ensign Records και υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο.

Η καριέρα της ξεκίνησε με τους Ιρλανδούς In Tua Nua, το πρώτο της άλμπουμ "The Lion and the Cobra" κυκλοφόρησε το 1980. Αλλά η διεθνής αναγνώριση ήρθε το 1990 με το τραγούδι "Nothing Compares 2 U", παρά τις κατηγορίες που αντιμετώπισε έπειτα από δηλώσεις και προκλητικές πράξεις της ίδιας, όπως το σκίσιμο φωτογραφίας του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ όπως προαναφέρθηκε, σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

Η δεύτερη δισκογραφική της δουλειά "I Do Not Want What I Haven’t Got" έλαβε το 1990 τον τίτλο του δεύτερου καλύτερου άλμπουμ από το περιοδικό NME. Ακολούθησαν οι δίσκοι "Am I Not Your Girl?" (1992), "Universal Mother" (1994), "Faith and Courage" (2000), "Sean-Nós Nua" (2002), "Throw Down Your Arms" (2005) και "Theology" (2007).

Συνεργάστηκε με τον Μπόνο των U2 και το 1997 συμμετείχε στην ταινία του Νιλ Τζόρνταν, "The Butcher Boy". Στη διάρκεια της καριέρας της προτάθηκε τρεις φορές για Γκράμι, ενώ το 1991 το περιοδικό Rolling Stone την ονόμασε «καλλιτέχνη της χρονιάς».

Το 2022, η ψυχική της κατάσταση χειροτέρεψε μετά τον θάνατο του 17χρονου γιου της.

Really sorry to hear of the passing of Sinéad O’Connor.



Her music was loved around the world and her talent was unmatched and beyond compare.



Condolences to her family, her friends and all who loved her music.



Ar dheis Dé go Raibh a hAnam. https://t.co/JVHxz7Kv2Z — Leo Varadkar (@LeoVaradkar) July 26, 2023

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) τη θλίψη του για τον χαμό της Σινέντ Ο’ Κόνορ, υπογραμμίζοντας πως «η μουσική της αγαπήθηκε σε όλον τον κόσμο και το ταλέντο της ήταν απαράμιλλο». «Συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους φίλους της και σε όλους όσοι αγάπησαν τη μουσική της», αναφέρει ο ιρλανδός πρωθυπουργός.