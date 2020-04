Jean-Paul Gaultier: To αυτοδίδακτο enfant terrible της μόδας δημιούργησε μερικές από τις μεγαλύτερες τάσεις του σήμερα

Yπάρχουν τόσα να γράψει κανείς για το enfant terrible της μόδας Jean-Paul Gaultier, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στο Παρίσι το 1952. Ο Γάλλος σχεδιαστής είναι υπεύθυνος για μερικά από τα πιο εμβληματικά κομμάτια στην ιστορία της σύγχρονης μόδας, με χαρακτήρα διαχρονικά γοητευτικό και ανεξίτηλο. Τα iconic πρωτοποριακά shows του ενέπνευσαν και εισήγαγαν στη μόδα το diversity. Ο Gaultier δημιούργησε μερικές από τις πιο διάσημες τάσεις και στην ομορφιά, ενώ τα αρώματα του θεωρούνται από τα πιο κλασικά.

Ο Gaultier δημιούργησε μια μοναδική πορεία, κερδίζοντας τον τίτλο «enfant terrible» καθώς αναδημιούργησε κλασικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένων του κορσέ και της μαρινιέρας, την οποία εισήγαγε στην υψηλή ραπτική.

Μεγάλωσε σε ένα προάστιο του Παρισιού. Η μητέρα του ήταν υπάλληλος και ο πατέρας του λογιστής. Δεν έλαβε ποτέ επίσημη εκπαίδευση ως σχεδιαστής. Αντ 'αυτού, άρχισε να στέλνει σκίτσα σε διάσημους στιλίστες σε νεαρή ηλικία. Ο Pierre Cardin εντυπωσιάστηκε από το ταλέντο του και τον προσέλαβε ως βοηθό το 1970. Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με τον Jacques Esterel το 1971 και τον Jean Patou.

Η πρώτη του ατομική συλλογή κυκλοφόρησε το 1976, και το χαρακτηριστικό ασεβές στιλ του τον έκανε αυτό που είναι. Πολλές από τις επόμενες συλλογές του Gaultier βασίστηκαν στo street wear, εστιάζοντας στην pop κουλτούρα, ενώ άλλες, ιδιαίτερα οι υψηλής ραπτικής συλλογές του, είναι πολύ επίσημες, αλλά ταυτόχρονα ασυνήθιστες και παιχνιδιάρικες.

Παρόλο που οι περισσότεροι άνθρωποι βρήκαν τα σχέδιά του παρακμιακά εκείνη την εποχή, οι συντάκτες μόδας, ιδίως η Melka Tréanton της Elle, η Claude Brouet και η Catherine Lardeur της Γαλλικής Marie Claire, εντυπωσιάστηκαν από τη δημιουργικότητά του και την λεπτομέρεια της ραπτικής .

Το 1985, ήταν εκείνος που σύστησε στον κόσμο της μόδας την ανδρική φούστα και κυρίως τα kilt, τα οποία φορούσε συχνά και ο ίδιος.

Ο Gaultier προκάλεσε σοκ, χρησιμοποιώντας μη συμβατικά μοντέλα για τα shows του, όπως ηλικιωμένους άντρες και γεμάτες γυναίκες, μοντέλα με τατουάζ και piercings, και έπαιξε με τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων. Αυτό του χάρισε τεράστια δημοτικότητα αλλά και κριτική.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο Gaultier υπέστη κάποιες προσωπικές απώλειες και το 1990 ο σύντροφος και συνεργάτης του, Francis Menuge, πέθανε από AIDS. Ξεκινώντας το 1993, συνδιοργάνωσε το πρόγραμμα Channel 4 Eurotrash με τον Antoine de Caunes. Ο Gaultier ήταν εκείνος που παρουσίαζε το show μέχρι το 1997.

Ακολούθησε μία λαμπρή καριέρα ως creative dorector του οίκου Hermes από το 2003 έως το 2010, όπου διαδέχθηκε τον Martin Margiela.

Είναι επίσης γνωστός για την έκθεση στο Costume Institute of New York's Metropolitan Museum of Art με τίτλο "Braveheart: Men in Skirts", το οποίο έδειξε σχέδια των Dries van Noten, Vivienne Westwood και Rudi Gernreich.

Η σύγχρονη ομορφιά του χρωστάει κι εκείνη ορισμένα από τα μεγαλύτερα beauty trends. Η τάση των μαλλιών "granny grey" αποδίδεται στον Gaultier, του οποίου το show Φθινόπωρο / Χειμώνας 2011 ήταν γεμάτο μοντέλα με γκρίζες ανταύγειες.

Ο Jean Paul Gaultier δημιούργησε δύο από τα πιο εμβληματικά αρώματα σε συνεργασία με την εταιρεία Puig και μπουκάλι εμπνευσμένο από το γυναικείο και ανδρικό σώμα. Το πρώτο άρωμα, Classique, γυναικείο λουλουδάτο-ανατολίτικο, παρουσιάστηκε το 1993, ακολουθούμενο από τον Le Mâle για άνδρες δύο χρόνια αργότερα.

Oρίστηκε ως μέλος της κριτικής επιτροπής για τον κύριο διαγωνισμό στο Φεστιβάλ των Καννών το 2012. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ένας σχεδιαστής μόδας κλήθηκε να καθίσει σε κριτική επιτροπή στο φεστιβάλ. Αργότερα αποφάσισε να σταματήσει τις ready-to-wear συλλογές και να επικεντρωθεί στο Haute Couture, κάτι το οποίο και έκανε μέχρι το 2020, όταν και αποχαιρέτησε το κοινό με ένα μοναδικό show.