Το 2022 έρχεται και φέρνει αυτές τις 6 τάσεις στα jeans

Δεν ξέρουμε αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά το 2022 είναι ένα μήνα (και κάτι) μακριά. Ξέρουμε ήδη ότι τις επόμενες μέρες το στιλιστικό ρεπερτόριο των ημερών που έρχονται θα περιλαμβάνει τα πιο λαμπερά και festive σύνολα. Οι γιορτές είναι η περίοδος που ορισμένα στιλ έχουν την τιμητική τους και είναι αλήθεια ότι μας φτιάχουν την διάθεση.

Ανάμεσα σε αυτά, τα εμβληματικά μικρά μαύρα φορέματα, τα κομμάτια σε κόκκινο χρώμα, party heels, glam λεπτομέρειες σε ρούχα και αξεσουάρ, όπως κρύσταλλα και φτερά.

Τις επόμενες ημέρες ξέρουμε ότι θα φορέσουμε οτιδήποτε flashy, sexy, sassy, αλλά σχεδόν καθόλου denim (τουλάχιστον όχι χωρίς να προσθέσουμε μια γιορτινή πινελιά στο look μας), ποτέ όμως δεν μπορούμε να αρνηθούμε να μάθουμε τις νέες τάσεις στα jeans.

Ποιες γραμμές θα φορέσουμε; Ποια στιλ είναι in και ποια out of fashion; Ποια επιστρέφουν;

Λίγο λοιπόν πριν πούμε αντίο στο 2021 είναι μια καλήσ τιγμή να γνωρίσουμε τις μεγαλύτερες τάσεις στο denim για το 2022.

Cool Colors

Low-Rise

‘80s & ‘90s Styles

Interesting Details

Denim Skirts

Baggy Silhouettes