To σύνολο που συνδυάζει άνεση και θηλυκότητα τον χειμώνα βρέθηκε

Χειμώνας θα πει πλεκτά. Συνήθως συνδυάζουμε ζεστά πουλόβερ με casual παντελόνια ή τζιν το φθινόπωρο, αλλά φαίνονται υπέροχα και με ρομαντικά ρούχα όπως ελαφριά φορέματα, φούστες που κυματίζουν στον άνεμο ή μεταξωτά ρούχα.

Ένας από τους πιο μοδάτους συνδυασμούς αυτής της σεζόν είναι ένα cozy πουλόβερ με χαλαρή γραμμή -ίσως και chunky πλέξη- και μια ελαφριά σατέν (ή μεταξωτή) midi φούστα. Είναι ένας συνδυασμός που βασίζεται στην αρχή της αντίθεσης, καθώς το πουλόβερ χαρακτηρίζεται από καθημερινό στιλ και άνεση, ενώ η φούστα ενσαρκώνει τον ρομαντισμό, την κομψότητα και τη θηλυκότητα.

Παραλλαγές αυτού του combo φόρεσαν πρόσφατα το μοντέλο Rosie Huntington-Whiteley και η ηθοποιός Angelina Jolie. Ενώ και οι δύο γυναίκες επέλεξαν γκρι πουλόβερ και midi φούστες σε αποχρώσεις του σπασμένου λευκού, η Jolie προτίμησε τις κλασικές ψηλοτάκουνες γόβες της, σε αντίθεση με την Huntington που είπε ναι στις γκρι δερμάτινες μπότες. Η τελευταία επιλογή είναι, φυσικά, πιο ελκυστική για τις κρύες ημέρες και πιο ευκολοφόρετη για όλες τις ώρες της ημέρας.

Αποδεικνύεται ότι είναι το απόλυτο go -to outfit του χειμώνα, με τις πιο στιλάτες να «παίζουν» είτε με κοντινές αποχρώσεις σε ένα look είτε με την ίδια έντον απόχρωση. Έτσι προκύπτουν κυρίως σύνολα μονόχρωμα τα οποία αποτελούν μια από τις πιο hot τάσεις της μόδας.

Δείτε πως φορούν το πουλόβερ με την slip skirt τα fashion girls.