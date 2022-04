Varsity T-shirt: Το κομμάτι που θα μας δώσει «πτυχίο» στο στιλ τη νέα σεζόν

Το varsity T-shirt είναι η τελευταία προσθήκη στην επιστροφή της Y2K γκαρνταρόμπας, πάνω στην ώρα για το καλοκαίρι.

H μόδα φέτος έχει εμμονή με κάθετί το 90s και 00s. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το varsity jacket αλλά και τα κολεγιακά φούτερ, μέσα στα οποία περάσαμε ολόκληρη την περασμένη σεζόν. Το ξαδελφάκι του bomber, το jacket με τις διχρωμίες στα μανίκια και το ελαστικό τελείωμα, στολίστηκε με τα πιο slogans και μηνύματα, αλλά και τα εμβλήματα κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου χαρίζοντάς μας «πτυχίο» στο στιλ.

Στην ίδια λογική τα φούτερ, εμπνευσμένα από τα off duty looks της πριγκίπισσας Diana αλλά και το iconic στιλ της Rachel Green από τα Friends, έγιναν must της cool γκαρνταρόμπας.

Το varsity T-shirt έρχεται σαν φυσική συνέχεια πάνω στην ώρα για το καλοκαίρι. Τ-shirts με λαιμόκοψη, ρίγες, στάμπες και λογότυπα, μας γυρνούν πίσω στην εφηβεία, κάνοντας update στην athleisure αισθητική.

Αυτό σημαίνει ότι είναι η ώρα να ανασύρουμε από τα βάθη της ντουλάπας μας μπασκετικές φανέλες και boxing club tees , να τα φορέσουμε πάνω από μακρυμάνικα, με τζιν και cargo παντελόνια και να τα συνδυάσουμε με baseball cups όπως τότε.

Oι σχεδιαστές τα συμπεριέλαβαν τόσο στις ανοιξιάτικες όσο και στις φθινοπωρινές συλλογές τους εν μέσω της Υ2Κ φρενίτιδας.

Αν λοιπόν αναζητούσατε μια πιο fun εναλλακτική του κλασικού λευκού T-shirt, αυτό το graphic tee είναι μια έξυπνη επιλογή.