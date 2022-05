Sophie Deloudi Summer 2022: Η νέα συλλογή μαγιό και beachwear ορίζει το καλοκαιρινό στιλ

“Everyone needs a fantasy”

“Everyone needs a fantasy”, είπε κάποτε ο Αντι Γουόρχολ και αυτό μοιάζει σήμερα πιο αναγκαίο από ποτέ.

«Όταν σχεδιάζεις μια συλλογή σχεδόν ένα χρόνο πριν από την παρουσίασή της, δεν μπορείς ασφαλώς να προβλέψεις τις συνθήκες που θα επικρατούν στον κόσμο, όταν αυτή θα εμφανιστεί στο κοινό. Οι απρόβλεπτοι παράγοντες δεν στερούν τη χαρά της δημιουργίας, ωστόσο, στα χρόνια της πανδημίας σίγουρα η αγορά πέρασε τη δική της κρίση και θλίψη με κάθε τρόπο.



Κανείς δεν μπορούσε όμως να φανταστεί ότι κατά την ύφεση της πανδημίας, τα πράγματα θα εξακολουθούσαν να είναι εξίσου τραγικά για την ανθρωπότητα. Και δυστυχώς, η ανυπομονησία της παρουσίασης της νέας μας συλλογής μάς βρίσκει με το βάρος που προκαλεί αυτός ο άδικος πόλεμος κοντά μας.

Είναι παράξενο να χαίρεσαι για κάτι, όταν υπάρχει τέτοιος πόνος δίπλα σου. Όμως, έχουμε δουλέψει τόσο πολύ και σε τόσο αντίξοες συνθήκες για τη συγκεκριμένη συλλογή, που θα ήταν άδικο να μην την παρουσιάσουμε με τη χαρά που της αξίζει, εκφράζοντας ίσως και μια μικρή αχτίδα ελπίδας για ένα μέλλον πιο ειρηνικό και φωτεινό, για ένα καλύτερο και πιο δίκαιο αύριο».

Με αυτό το προσωπικό σημείωμα εισάγει τη συλλογή της για το καλοκαίρι του 2022 η σχεδιάστρια Σόφη Δελούδη. Σε καιρούς, λοιπόν, κάπως σκοτεινούς, η ματιά τρέχει προς τα πίσω στα θρυλικά 70s και στη δική τους λάμψη. Τη λάμψη της δεκαετίας που ουσιαστικά έδωσε την πιο δυνατή «κλωτσιά» σε κάθε προηγούμενο κατεστημένο και γιόρτασε τη γυναικεία απελευθέρωση με κάθε τρόπο και κάθε ύφος. Είτε αφορούσε τα παιδιά των λουλουδιών είτε τις λαμπερές υφές των ντίσκο queens, η ουσία ήταν μία: η χαρά της ζωής και το δικαίωμα να τη ζεις όπως θέλεις, με ελευθερία και ανεξαρτησία.

Η συλλογή κινείται σε αυτή τη φιλοσοφία, προτείνοντας αρκετές διαφορετικές εναλλακτικές, ώστε κάθε γυναίκα να επιλέξει αυτή που της ταιριάζει και επιθυμεί τη συγκεκριμένη στιγμή. Κοινή αξία, η ποιότητα και η κομψότητα όπως και η ιδιαιτερότητα στις γραμμές και στα κοψίματα των μαγιό, που και πάλι εκπλήσσουν με ανεπαίσθητες λεπτομέρειες που κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Τα ρούχα ακροβατούν μεταξύ της θαλασσινής αύρας μιας παραλίας και της αστικής προοπτικής μιας άλλης χαλαρότητας, εξαιρετικά αποτυπωμένης. Χαρακτηριστικά της ελπίδας που διατρέχει τη συλλογή και τα δύο χρώματα που ξεχωρίζουν και έρχονται από τον ήλιο και τη φύση: οι τόνοι του σπασμένου κίτρινου ως μουσταρδί και του πράσινου είναι εκεί σε μαγιό και ρούχα. Όπως και οι λάμψεις υφών που δεν είχαμε ξαναδεί αλλά φωτίζουν και εκείνες ένα καλύτερο μέλλον.

Οι επιμέρους ενότητες αυτού του καλοκαιριού δανείστηκαν τα ονόματα γυναικών που όρισαν το στυλ της δεκαετίας-έμπνευση, καθώς οι εν λόγω προσωπικότητες άφησαν σημαντική παρακαταθήκη στον κόσμο της μόδας -όχι μόνο ασφαλώς για την ομορφιά τους. Η καθεμιά από τις γυναίκες στις οποίες η σχεδιάστρια αποτίνει φόρο τιμής ξεχώρισε για τη στάση ζωής της, το ύφος και το ήθος που τη συνόδευαν πάντα.

Twiggy Collection



“There's no need to dress like everyone else. It's much more fun to create your own look”

Εμπριμέ με έντονα μα και διακριτικά μοτίβα, με χαρακτηριστικά γραμμικά σχέδια που επαναλαμβάνονται και διαχωρίζονται μαγικά, ανάλογα με το πού η Σόφη Δελούδη τα τοποθετεί σε κάθε μαγιό. Τα πρωτότυπα original prints, ειδικά σχεδιασμένα για το brand από τη Θεανώ Πετρίδου παίζουν σε δύο βασικές χρωματικές επιφάνειες, του ήλιου και της θάλασσας, με τα γραφιστικά σχέδια σε διαφορετικούς τόνους, ιδανικά ταιριασμένα.

Grace Collection



“I believe in individuality, that everybody is special, and it's up to them to find that quality and let it live”

H διακριτική λάμψη της πολυτέλειας δοσμένη με τον χαρακτηριστικό τρόπο της δημιουργού. Ενώ η ποιότητα του υφάσματος λάμπει και χορεύει στους ρυθμούς της Grace, οι γραμμές παίζουν ακόμη και με αθλητικά κοψίματα στον λαιμό, με την απλότητα των μπικίνι, με πλάτες και ντεκολτέ που δεν «αλληθωρίζουν» στον αισθησιασμό, αλλά παραμένουν λιτά θηλυκές.

Jerry Collection



“I enjoy life, and I think that's important. Life is so fragile and so fleeting, and it's over in a minute, and you've just got to grab it and do everything and not worry about it”

Σε υπέροχους τόνους του πράσινου, και όχι μόνον, η συλλογή Jerry Hall αγκαλιάζει τη φύση και το μεγαλείο της. Αγκαλιάζει όμως και την απολύτως θηλυκή και ελαφρώς φιλάρεσκη γυναικεία πλευρά, με δυνατά νέα κοψίματα και ντεκολτέ που αναδεικνύουν τις πιο όμορφες περγαμηνές του γυναικείου σώματος.

Lauren Collection



“We have to be able to grow up. Our wrinkles are our medals of the passage of life. They are what we have been through and who we want to be”

Απολύτως solid σχέδια που αντικατοπτρίζουν με σαφήνεια τις αρχές του brand και της σχεδιάστριας. Όλα είναι σαφή, δυνατά υπογραμμισμένα, ξεκάθαρα δοσμένα. Τα τελειώματα των κομματιών της συλλογής με τα φινιρίσματα να ξεπροβάλλουν σαφώς δηλώνουν ισχυρό ύφος σχεδιασμού για δυναμικά statements. Στην ίδια λογική και τα χρώματα, που δεν φλυαρούν. Είναι δύο και αρκούν.

Veruschka Collection



“In the Sixties, fashion was about liberation. It was about setting women free, it wasn't about being unable to walk”

Το απαλό βελουτέ ύφασμα που ακουμπά σαν χάδι πάνω στο σώμα (και σημειωτέον… στεγνώνει αμέσως) σε συνδυασμό με τις λιτές επιλογές στη γραμμή των μαγιό μεταφέρει άμεσα την αίσθηση χαλαρότητας των κοριτσιών που απολαμβάνουν τον ήλιο και την ελευθερία με τον δικό τους, απολύτως προσωπικό τρόπο. Τα πριντς ακολουθούν εξίσου αυτή την αίσθηση απλότητας με αφηρημένα διακριτικά σχέδια. Οι λεπτομέρειες μιας πλάτης που μοιάζει με μπικίνι, ενός ντεκολτέ που θα μπορούσε να κοσμεί ένα φόρεμα και ενός κοψίματος που αποκαλύπτει το μισό σώμα υπογραμμίζουν τη μαεστρία μιας σχεδιάστριας που ξέρει τι θέλει και πώς να το αποδώσει, για να μιλήσει στην καρδιά μιας επιθυμίας με πρόσημο γυναικείο αλλά καθολική αποδοχή ως προς την αισθητική προσέγγιση.

Marisa Collection



“In our day, I think there was more freedom. What was going on in the culture all seemed very new and creative - peace, love, and rock ’n’ roll”

Όταν η ωριμότητα συναντά την ευδαιμονία, η άποψη την τόλμη, το κορίτσι τη γυναίκα. Για κάθε σώμα, για κάθε διάθεση και με κάθε διάθεση, μπορείς εύκολα να πεις για αυτή τη συλλογή πως «μιλά» στη femina universalis.

Bianca Collection



“I am not just a celebrity, I'm a human-rights advocate for the last 20 years”

Η απόλυτη αντίθεση συνάδει με την απόλυτη οικειότητα. Στις μαυρόασπρες δημιουργίες, μονόχρωμες ή με εξαιρετικής κομψότητας πριντς, η ένταση δημιουργείται εκλεπτυσμένα και με τη χαρακτηριστική σχεδιαστική σαφήνεια του brand. Οι καθαρές γραμμές, τα αριστοτεχνικά δομημένα κοψίματα και η αρμονική συνύπαρξη θηλυκού στοιχείου με παραδοσιακά ανατρεπτικά ανδρόγυνα στοιχεία δημιουργούν μια statement συλλογή που καθρεφτίζει τη φιλοσοφία της Σόφης Δελούδη στο μέγιστο.

Beachwear



Tα μανίκια. Τα ντραπαρίσματα. Τα μήκη. Οι ασυμμετρίες. Τα layers. Τα παιχνίδια της ανοιχτής και κλειστής προοπτικής μιας πρότασης – φόρα το όπως θες. Τα απαλά, ελεύθερα, σουπλαρίσματα. Οι αποχρώσεις του ήλιου που καίγεται και της λευκής-γκρι κομψότητας. Όλα συντείνουν σε μια συλλογή ρούχων που αναδεικνύει περίτρανα την elegant αντίληψη για το ντύσιμο μιας γυναίκας που αγαπάει τις γυναίκες και σέβεται τις ξεχωριστές επιθυμίες του καλοκαιριού της καθεμίας.