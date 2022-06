Τα κυρίαρχα prints της μόδας μας βγάζουν από την comfort zone του στιλ

Αυτά τα μοτίβα έρχονται για να σπάσουν την μονοτονία.

Το περασμένο καλοκαίρι θα μείνει στη μνήμη μας ως η εποχή που ο μαξιμαλισμός κυριάρχησε του mainstream με μια σχεδόν πρωτοφανή αγριότητα. Τα μοτίβα που βλέπαμε παντού το καλοκαίρι του 2021 ήταν η μεγαλύτερη απόδειξει της κυριαρχίας της bold αισθητικής — σκεφτείτε πολύχρωμα μοτίβα φρούτων, κυματιστές σκακιέρες και κινούμενα σχέδια που ξυπνούν το παιδί μέσα μας . Oι τάσεις στα prints του καλοκαιριού του 2022 θα διατηρήσουν την καθιερωμένη δυναμική της more is more αισθητικής, αυτή τη φορά αξιοποιώντας τη νοσταλγία για να δημιουργήσουν μια extravagant διάθεση στα looks μας.

Σε αυτή την μανία με τα μοτίβα σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε τόσο η γενικότερη αναβίωση του vintage όσο και του brand Emilio Pucci. Έτσι, φέτος βλέπουμε τους χαρακτηριστικούς ψυχεδελικούς στροβιλισμούς του ιταλικού οίκου, μέχρι τα ρευστά florals και τα γεωμετρικά color blocks και statement ρετρό εκτυπώσεις, ενώ τα ζωηρά χρώματα και αναφορές στην δεκαετία του '60 κάνουν τα prints αρκετά ευέλικτα για να φορεθούν μέρα ή νύχτα.

Αυτά τα μοτίβα έρχονται για να σπάσουν την μονοτονία.Pucci Power

Blur

Η επιστροφή του Chevron

Checkmate

Tie Dye