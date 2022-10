Αυτές οι πλισέ φούστες έχουν κλέψει την καρδιά των It girls

Εμπνευσμένες από την παραδοσιακή φορεσιά της Βουλγαρίας

Από το 2019, η fashion forecaster Mandy Lee αναζητά μια πλισέ φούστα από το brand Chopova Lowena, με έδρα το Λονδίνο που ιδρύθηκε από την Emma Chopova και τη Laura Lowena το 2018. Τρία χρόνια αργότερα, η Lee, η οποία είναι επίσης fashion creator στο TikTok με πάνω από 300.000 ακόλουθους, έχει συγκεντρώσει πολλά κομμάτια από το brand -συμπεριλαμβανομένης της signature φούστας, πλισέ, με φολκλόρ prints, που χαρακτηρίζεται από παραμάνες που συγκρατούν το ύφασμα σε μια φαρδιά δερμάτινη ζώνη.



Η Lee είναι μία από τους πολλούς δημιουργούς που βοήθησαν το hashtag #chopovalowena να φτάσει πάνω από 11 εκατομμύρια προβολές στην εφαρμογή, δημοσιεύοντας βίντεο που συζητούν την πανκ αισθητική και την ιστορία του brand ενώ μοιράζονται τα ενδιαφέροντά τους και συμβουλές για το πώς να πετύχουν τις καλύτερες προσφορές. Άλλοι χρήστες, όπως η Eve-Lily και η Summer Rachel Warren, έχουν δημιουργήσει βίντεο παρουσιάζοντας τρόπους για να ενσωματώσουν το πρωτοποριακό κομμάτι στην καθημερινή τους γκαρνταρόμπα.

Εμπνευσμένες από την παραδοσιακή φορεσιά της Βουλγαρίας, από όπου κατάγονται οι γονείς της Chopova γεννημένης στην Αμερική, και το ροκ της δεκαετίας του '80, οι φούστες Chopova Lowena δημιουργούνται από μεταχειρισμένο ύφασμα που προέρχεται από αγορές στη Βουλγαρία. Τον περασμένο χρόνο, διασημότητες όπως η Dua Lipa, η Olivia Rodrigo και το Emma Corrin έχουν υιοθετήσει το δημοφιλές στιλ. Παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολο να βρεθούν — όχι μόνο είναι ακριβά (μερικά μπορούν να πωληθούν μεταξύ 1.000 και 1.500 δολαρίων), αλλά είναι σχεδόν πάντα sold out — οι φούστες, που κυκλοφορούν τόσο σε μίνι όσο και σε maxi εκδοχή, έχουν γίνει το “if you know, you know” must-have για τους ανθρώπους της μόδας στο TikTok και IRL.

Η λατρεία που επιδεικνύει τo fashion crowd σε αυτές τις φούστες δεν προκαλεί έκπληξη. Αφενός ευθύνεται η άνοδος του Weird Girl Aesthetic, αφετέρου η έμπνευση από το ροκ της δεκαετίας του '80 και του '90 - που φαίνεται μέσα από την χρήση του leather, των παραμανών, τρουκς και της DIY αισθητικής - είναι σύμφωνη με την πρόσφατη επανεμφάνιση της ποπ-πανκ μόδας, η οποία οδήγησε stars όπως η Dua Lipa και η Olivia Rodrigo - και οι δύο αγαπημένες του TikTok - να φορέσουν την εν λόγω φούστα.