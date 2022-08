Slogan tees: To fashion crowd φορά τώρα μπλουζάκια με τα πιο έξυπνα μηνύματα

H Kendall Jenner έκανε την αρχή

Τα Υ2Κ fashion trends από ότι φαίνεται δεν έχουν να πάνε πουθενά, τουλάχιστον όχι σύντομα. Μία από τις νεότερες τάσεις που κυριαρχούν στο feed μας στο Instagram είναι τα εμβληματικά slogan tees που εμφανίζονται στα It girls της δεκαετίας του 2000.

Θυμάστε αυτό το εμβληματικό μπλουζάκι «Dump Him» που φορούσε η Britney Spears; Ή το graphic tee "Stop Being Poor" (το πρωτότυπο σχέδιο έγραφε "Stop Being Desperate") που είδαμε να φορά η Paris Hilton; Λοιπόν, αν σας άρεσαν -λέμε αν-, είστε τυχερές γιατί η αναβίωση τους έρχεται.

H Kendall Jenner έκανε την αρχή πρόσφατα ένα λευκό tank top που έγραφε "J'Adore Cowboys" στο Instagram της από τη μάρκα Cowboys of Habit. Φυσικά η Kim ακολούθησε και ήδη ένας μεγάλος αριθμός από fashion influencers φορά τώρα T-shirts και μπλουζάκια, ή απλά tank tops, με έξυπνα μηνύματα και fun και sexy διάθεση.

Αυτή την φορά, δεν μιλάμε για φεμινιστικά μηνύματα όπως πίσω στο 2017, όταν η Maria Grazia Chiuri δημιούργησε για τον Dior το iconic "We should all be feminists" μπλουζάκι που έγινε cult.

Tα μηνύματα του Υ2Κ έχουν διάθεση για ειρωνεία, ego και sex. Έτσι σε «προκαλούν» να τα διαβάσεις, να απαντήσεις και αν τα πάρεις πολύ σοβαρά, ακόμα και να φιλήσεις εκείνη που τα φορά. Φράσεις όπως "Ι heart me'' ή το "If you are not angry you are not paying attention" του brand The Frankie Shop είναι παντού.

Φυσικά μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την τάση για να περάσετε ένα μήνυμα σε κάποιον. Στην τελική είναι μόνο ένα μπλουζάκι σωστά;

Εμείς συγκεντρώσαμε μερικά από τα καλύτερα looks με slogan tees για αυθεντικό Y2K inspo.