Η Νικόλ Σέρζινγκερ φορά μπικίνι, πίνει μαρτίνι, και ισορροπεί με τις γόβες της πάνω σε βράχο

Η Νικόλ Σέρζινγκερ μας χάρισε την απόλυτη καλοκαιρινή εικόνα.

Η Νικόλ Σέρζινγκερ θέλησε να μοιραστεί τη δική της εκδοχή για το viral Tik Tok trend, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τη Νίκι Μινάζ και το βίντεο κλιπ για το τραγούδι «High School». Η τραγουδίστρια και ηθοποιός μπήκε στη διαδικασία να δοκιμάσει να το φέρει εις πέρας και, όπως θα δεις, η απόπειρα στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.

Η πρώην τραγουδίστρια του συγκροτήματος «Pussycat Dolls», φόρεσε το λευκό μπικίνι της, ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα μαύρα πέδιλα, πήρε το μαρτίνι της και ισορρόπησε πάνω σε ένα βράχο, με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Όπως θα δεις, στέκεται μόνο στο ένα πόδι της. Παρά τη δυσκολία του challenge, η Νικόλ Σέρζινγκερ φαίνεται να στέκεται σχετικά άνετα, απολαμβάνοντας το ποτό της.

Μπορεί το εν λόγω trend να έχει θεωρηθεί από ένα μεγάλο ποσοστό των χρηστών του Tik Tok επικίνδυνο, ωστόσο η τραγουδίστρια το πέτυχε. «Η ισορροπία είναι νοοτροπία», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της, αφήνοντας ανοιχτή κάθε ερμηνεία. Μέχρι στιγμής, έχουν δει το βίντεο περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, ενώ έχει συγκεντρώσει περίπου 160 χιλιάδες likes. Και μπορούμε να καταλάβουμε τον λόγο.

Ανάμεσα στα σχόλια που έλαβε η Νικόλ Σέρζινγκερ υπήρχαν κάποια που την επιβράβευαν για το κατόρθωμά της και άλλα που απλώς απορούσαν πώς κατάφερε να βρει ισορροπία πάνω σε ένα λεπτό τακούνι 12 πόντων. Κι όμως, το κατάφερε και έχει γίνει viral.

