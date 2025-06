«Μην τα παρατάτε»: Η Νικόλ Σέρζινγκερ κέρδισε το πρώτο της βραβείο Tony και η ομιλία της συγκίνησε

«Πρέπει απλώς να ευχαριστήσω τον Θεό που με στήριξε σε κάθε βήμα»

Η Νικόλ Σέρζινγκερ ένιωσε την αγάπη του κόσμου στα βραβεία Tony 2025. Την Κυριακή 8 Ιουνίου, η pop star κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας Α' Γυναικείου Ρόλου σε Μιούζικαλ για το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ ως Νόρμα Ντέσμοντ στο Sunset Blvd. Η νίκη της ήρθε λίγο αφότου ερμήνευσε το «As If We Never Said Goodbye», όταν και αποθεώθηκε στο Radio City Music Hall στη Νέα Υόρκη.

Στην συγκινητική ομιλία για την παραλαβή του βραβείου της, η Νικόλ Σέρζινγκερ ξεκίνησε λέγοντας: «Πρέπει απλώς να ευχαριστήσω τον Θεό που με στήριξε σε κάθε βήμα. Σου δίνω όλη τη δόξα». Η αγαπημένη τραγουδίστρια συνέχισε λέγοντας ότι ήταν τιμή της που αναγνωρίστηκε μαζί με τις άλλες υποψήφιες, τις οποίες αποκάλεσε «εξαιρετικές γυναίκες πολεμίστριες». Η πρώην τραγουδίστρια των Pussycats Dolls ευχαρίστησε τα βραβεία Tony «που έκαναν το όνειρο αυτού του μικρού κοριτσιού από τη Χαβάη, την Ουκρανία και τις Φιλιππίνες πραγματικότητα» και συνέχισε εκφράζοντας ευγνωμοσύνη στη μητέρα της, η οποία την απέκτησε στα 18 της και «τα παράτησε όλα για μένα», όπως είπε.

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στον αρραβωνιαστικό της, πρώην παίκτη του ράγκμπι, Τομ Έβανς. «Πιστεύει σε μένα όταν εγώ ξεχνάω να πιστεύω στον εαυτό μου», είπε με εμφανή συγκίνηση. Η Σέρζινγκερ ευχαρίστησε επίσης τον συνθέτη της παράστασης, Άντριου Λόιντ Γουέμπερ, δηλώνοντας ότι ήταν «τιμή» της που συνεργάστηκε μαζί του. Ολοκλήρωσε την ομιλία της δακρυσμένη. «Μεγαλώνοντας, πάντα ένιωθα ότι δεν ανήκω πουθενά, αλλά εσείς με κάνατε να νιώσω ότι ανήκω. Νιώθω ότι επιτέλους γύρισα σπίτι. Σε όποιον νιώθει πως δεν ανήκει ή πως δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα του: Μην τα παρατάς. Συνέχισε να δίνεις και να προσφέρεις, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη την αγάπη και το φως σου περισσότερο από ποτέ. Αυτή εδώ είναι η απόδειξη ότι η αγάπη πάντα νικά».