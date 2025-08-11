Αυτή είναι η ηλικία γάμου με τα λιγότερα διαζύγια, σύμφωνα με έρευνα

Σύμφωνα με το πόρισμα, αυτή είναι η ιδανική ηλικία για να επισημοποιήσεις τη σχέση σου με τον σύντροφό σου. Ποια είναι, όμως, η πιο ακατάλληλη φάση ζωής για να παντρευτείς; Η έρευνα απαντά

Είναι παγκοσμίως διαπιστωμένο, πως τα διαζύγια έχουν αυξηθεί κατακόρυφα την τελευταία δεκαπενταετία. Όλο και περισσότερα είναι τα ζευγάρια που επιλέγουν να ολοκληρώσουν το κεφάλαιο «γάμος», ακολουθώντας μία solo διαδρομή - είτε έχουν είτε όχι παιδιά. Εστιάζοντας στην ουσία αυτής της τάσης, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως οι άνθρωποι είναι πια παρόντες στις ζωές τους και αρνούνται να συμβιβαστούν με πράγματα και συνήθειες που τους καταπιέζουν και τους βυθίζουν στο άγχος. Μπορεί, λοιπόν, ένα διαζύγιο να μην είναι καθόλου ευχάριστη συνθήκη, ωστόσο μελλοντικά - όπως συνήθως επιβεβαιώνει ο χρόνος - ωφελεί και τους δύο.

Μία έρευνα του κοινωνιολόγου Νίκολας Γουλφίνγκερ έρχεται να φωτίσει τα στατιστικά που κρύβονται πίσω από τα διαζύγια, παρουσιάζοντας ένα πολύ ενδιαφέρον πόρισμα. Μετά από έρευνες χρόνων, μελέτες στατιστικών και επεξεργασία δεδομένων, ο ίδιος κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: η ηλικία που παντρεύεσαι είναι πιθανό να μαρτυρά, αν θα χωρίσεις ή όχι στο μέλλον. Ναι, πράγματι. Ο Νίκολας Γουλφίνγκερ εξέτασε με προσοχή όλα τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του, αποκαλύπτοντας την ηλικία γάμου που συνδέεται με τα περισσότερα διαζύγια.

shutterstock

Γιατί όλο και περισσότερα ζευγάρια χωρίζουν σήμερα;

Μετά από ανάλυση δεδομένων, ο επιστήμονας απεφάνθη πως τα ζευγάρια που παντρεύονται μεταξύ των ηλικιών 28 με 32 έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να πάρουν διαζύγιο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ηλικίες. Όπως υποστήριξε, όσοι παντρεύονται μετά την ενηλικίωση ή τα πρώτα χρόνια των 20, έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να δουν τον γάμο τους να καταλήγει σε ένα δικηγορικό γραφείο για τις υπογραφές του διαζυγίου. Όσον αφορά στις ηλικίες 35+, σίγουρα δεν εντάσσονται στην κατηγορία με τους περισσότερους χωρισμούς, ωστόσο, όντως, ένα σημαντικό ποσοστό αυτών επιλέγει στην πορεία να τραβήξει χωριστούς δρόμους.

Ο Νίκολας Γουλφίνγκερ επιχειρηματολόγησε σχετικά με τη θέση του, ότι οι γάμοι των 28-32 διαρκούν περισσότερα χρόνια, υποστηρίζοντας πως σε αυτή την ηλικία υπάρχει η τέλεια ισορροπία μεταξύ ωριμότητας και εντιμότητας. Η πλειονότητα των ανθρώπων είναι έτοιμη να παντρευτεί, γι’ αυτό και λαμβάνει απολύτως συνειδητά αυτή την απόφαση. Συμφωνεί με την τήρηση όλων όσων προβλέπονται για έναν ευτυχισμένο και μακροχρόνιο γάμο, λειτουργώντας σαν ομάδα σε κάθε εύκολη ή δύσκολη στιγμή. Έχοντας συμπληρώσει τουλάχιστον μια δεκαετία από την ενηλικίωση, μπορεί να διαχειριστεί άρτια το κομμάτι της επικοινωνίας και της ουσιαστικής επαφής.

Αν, τώρα, ανήκεις σε οποιαδήποτε άλλο group εκτός από αυτό που παντρεύτηκε στην ηλικία των 28 με 32, μην αγχωθείς. Είναι απλώς μια έρευνα.

