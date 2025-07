Τα ευτυχισμένα ζευγάρια έχουν 4 πρωινές συνήθειες, σύμφωνα με ειδικούς

Έχεις κάποια με τη σχέση σου;

Συνεχώς διαβάζεις ή ακούς από τις διάφορες συζητήσεις, πως οι σχέσεις έχουν δυσκολέψει. Είναι άραγε η πραγματικότητα της σύγχρονης εποχής; Μπορεί. Όμως οι άνθρωποι είναι εκείνοι που μπορούν να το διορθώσουν. Μία σχέση αντέχει στον χρόνο και είναι επιτυχημένη (βέβαια τι το ορίζει αυτό), όταν ένα ζευγάρι προσπαθεί επί καθημερινής βάσεως. Χωρίς απαραίτητα υπερβολές, αλλά με επικοινωνία - το πιο σημαντικό σε μία σχέση.

Τα επιτυχημένα ζευγάρια εκφράζουν την εκτίμηση και τον θαυμασμό τους. Χρησιμοποιούν την επικοινωνία φυσικά, όπως και ορισμένες πρωινές συνήθειες που ενισχύουν τη σχέση τους. Συνήθειες που προτείνουν η Έιμι Μορίν, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας του βιβλίου «13 Πράγματα που δεν Κάνουν τα Ψυχικά Δυνατά Ζευγάρια» και η κοινωνική ψυχολόγος και η συγγραφέας του βιβλίου «Love by Design: 6 Ingredients to Build a Lifetime of Love», Σαρά Νασερζαντέχ.

Λένε καλημέρα το πρωί

Μια τόσο απλή, αλλά όχι δεδομένη συνήθεια. «Θα εκπλαγείτε με το πόσα ζευγάρια δεν το κάνουν αυτό» εξηγεί η Νασερζαντέχ - και αλήθεια την πιστεύουμε. Είναι ένας ισχυρός τρόπος να ενισχυθεί η συναισθηματική σύνδεση. «Αυτό το μικρό “καλημέρα” έχει μεγάλη σημασία». Είναι σαν να λες “σε βλέπω, σε εκτιμώ”», καταλήγει η ίδια.

2. Κάνουν στοργικές κινήσεις

Μια μικρή πράξη στοργής, που ενδεχομένως να διευκολύνει τον σύντροφο, είναι μέσα στις συνήθειες των ευτυχισμένων ζευγαριών. «Κάποια ζευγάρια φτιάχνουν καφέ ο ένας για τον άλλον. Κάποιοι βάζουν ένα μπολ για τα δημητριακά ή γεμίζουν το βραστήρα για να φτιάξουν τσάι. Όποια κι αν είναι η κίνηση, αυτές οι μικρές πράξεις λένε: “κάνω κάτι παραπάνω για σένα, αναγνωρίζω ότι είσαι μαζί μου σε αυτή τη σχέση”», τονίζει η Νασερζαντέχ.

3. Περνούν λίγα λεπτά μαζί

Γνωρίζουμε πως οι καθημερινότητα είναι γρήγορη και πιεστική. Όμως, είναι σημαντικό το πρωί να αφιερώνεις έστω και πέντε λεπτά στη σχέση σου. Τα επιτυχημένα ζευγάρια βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον το πρωί - ακόμα κι αν είναι μόνο για να πιουν μαζί έναν καφέ για λίγα λεπτά. «Το θέμα είναι να υπάρχει αυτή η σύνδεση», υπογραμμίζει η Μορίν και συνεχίζει: «Και όταν υπάρχει ένα τελετουργικό, εξασφαλίζεται ότι θα συνεχίσετε να συνδέεστε τακτικά».

Αυτή η συνήθεια δημιουργεί σε μία σχέση μια μοναδικότητα, κάτι που κάνετε εσείς οι δύο. Επιπλέον, ενισχύει την αίσθηση πως ο ένας είναι προτεραιότητα για τον άλλον.

4. Εκδηλώνουν σωματική στοργή

Τέλος, τα επιτυχημένα ζευγάρια εντάσσουν και τη σωματική στοργή στην πρωινή τους ρουτίνα. «Απλώς δίνοντας ένα φιλί στον σύντροφό σας πριν φύγετε για τη δουλειά μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για τη σχέση σας», λέει η Μορίν. Το ίδιο ισχύει και για μια αγκαλιά. Δείχνει ότι παρά το χάος του πρωινού, εξακολουθείτε να δίνετε σημασία σε αυτή τη μικρή κοινή στιγμή.

Οι επιδράσεις αυτής της αλληλεπίδρασης είναι επίσης καλά τεκμηριωμένες. «Γνωρίζουμε ότι απελευθερώνονται ορμόνες ευχαρίστησης [όπως η ωκυτοκίνη] όταν δείχνουμε σωματική στοργή μεταξύ μας», λέει, «οι οποίες ενισχύουν τον δεσμό και μας κάνουν να θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά».