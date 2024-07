Τι χρώμα έχει το καλοκαίρι του swimwear brand Kiohne;

Χρώματα, προορισμοί, fashion επιλογές και όνειρα για τα επόμενα καλοκαίρια της Αμέλιας Θεωδοροπούλου του brand Kiohne,

Τα καλοκαιρινό στιλ για εμάς είναι συνώνυμο με το swimwear. Ένα μαγιό αρκεί για να κάνει μια εμφάνισή μας ξεχωριστή και να μας κάνει να νιώσουμε υπέροχα. Αυτό έχουν καταφέρει και η Αμέλια Θεωδοροπούλου και η Λυδία Βουσβούνη δημιουργώντας την Kiohne, ένα brand που κάνει την κάθε επιλογή μαγιό μας μια πραγματική ιστορία μόδας, άνεσης και αυτοπεποίθησης που ομορφαίνει το καλοκαίρι μας.

Για το δικό της καλοκαίρι μας μίλησε και η Αμέλια Θεωδοροπούλου που απάντησε στο fresh, summer questionnaire μας.



Τι είναι για σένα καλοκαίρι...

Για εμένα, το καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, ήλιος, έντονες αισθήσεις και ζωντανά χρώματα. Είναι η αγαπημένη μου εποχή του χρόνου!



Αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός.

Ένας από τους πιο αγαπημένους μου προορισμούς είναι το Ιόνιο. Ο συνδυασμός του καταπράσινου τοπίου με τα γαλαζοπράσινα νερά με συνεπαίρνει.





Η καλύτερη καλοκαιρινή ανάμνηση.

Έχω πολλές, αλλά αν έπρεπε να διαλέξω μία, θα ήταν ένα καλοκαίρι που είχαμε νοικιάσει ένα από τα ιστιοπλοϊκά της Nomad yatching και πήγαμε στο αγαπημένο μου νησί, την Άτοκο. Όπως πάντα, ξύπνησα νωρίτερα από όλους, βούτηξα στα γαλαζοπράσινα νερά και απόλαυσα την απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Θα ήθελα να είναι πάντα έτσι τα πρωινά μου.



Το απόλυτο καλοκαιρινό χρώμα.

Το λευκό!



Το αγαπημένο σου μαγιό από τη φετινή συλλογή.

Το φετινό μοντέλο Lagoon σε απόχρωση Caribbean Blue έχει έναν ιδιαίτερο συνδυασμό χρωμάτων που θυμίζει καλοκαίρι!

Το αγαπημένο σου μαγιό ever.

Το σχέδιο Coral είναι ένα μοναδικό μαγιό που ξεχωρίζει για το εντυπωσιακό του design και τις χειροποίητες λεπτομέρειες. Μπορεί επίσης να φορεθεί άνετα ως τοπ με μια φούστα ή ένα παντελόνι.



Τι μαγιό φοράς όταν δεν ξέρεις τι να βάλεις.

Φοράω το κλασικό τριγωνάκι Ocean με το Zoe bottom το οποίο βγαίνει κάθε χρόνο στα χρώματα της συλλογής της Kióhne



Τι swimwear και τι beachwear κομμάτι πρέπει να έχουμε όλες στη βαλίτσα μας.

Όλες πρέπει να έχουμε τουλάχιστον δύο μπικίνι, ένα κλασικό και ένα πιο ιδιαίτερο, καθώς και δύο ολόσωμα μαγιό. Επιπλέον, μια φούστα και ένα παρεό είναι απαραίτητα για να μπορούμε εύκολα να τα συνδυάσουμε με τα μαγιό και να δημιουργήσουμε ένα day to night look. Επίσης, ένα mini black dress για βραδινές εμφανίσεις είναι must.



Το απόλυτο καλοκαιρινό look για το 2024.

Το μαγιό Coral night blue με μια φούστα, τα σανδάλια Mark χρώματος Tan, και την ψάθινο τσάντα tube raffia bucket σε χρωμα Tan.



Ένα fashion summer tip που σε έχει βγάλει ασπροπρόσωπη.

Less is more!



Ένα όνειρο για τα επόμενα καλοκαίρια.

Να πάμε σε μέρη που δεν έχουμε πάει.



