"Το λάθος είναι λάθος" – Ο σχεδιαστής του φορέματος της Μέριλιν Μονρόε καταγγέλει ξανά την Κιμ Καρντάσιαν για την εμφάνισή της στο Met Gala

Όλα όσα είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του για την απόφασή της να το φορέσει

Η εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν στο Met Gala το 2022 με το θρυλικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις στη βιομηχανία της μόδας.

Ο σχεδιαστής του φορέματος, Μπομπ Μάκι, δεν διστάζει να χαρακτηρίσει την επιλογή της Καρντάσιαν ως «μεγάλο λάθος» -κάπου εδώ να σε ενημερώσουμε πως το δανείστηκε από το Ripley’s Believe It Or Not!

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι περισσότεροι fashion editors του πλανήτη, οι οποίοι έκαναν λόγο για ασέβεια στην κληρονομιά της εμβληματικής σταρ.

Η σκηνή που σημάδεψε την Ιστορία

Το εμβληματικό ρούχο φορέθηκε από τη Μέριλιν το 1962, όταν τραγούδησε το διάσημο "Happy Birthday" στον Πρόεδρο Τζον Κένεντι.

Και από τότε πέρασε στην ιστορία και έγινε σύμβολο θηλυκότητας και λάμψης.

Η εμφάνιση της Καρντάσιαν που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων

Στο ντοκιμαντέρ του, Bob Mackie: Naked Illusion, ο διάσημος σχεδιαστής μίλησε για την έντονη διαφωνία του με την επιλογή της Καρντάσιαν.

Όταν ρωτήθηκε από την γνωστή γκουρού της μόδας, Φερν Μάλλις, για τη σειρά Fashion Icons σχετικά με το θέμα αυτό, προτίμησε αρχικά να αφήσει το κοινό να απαντήσει, εισπράττοντας, όπως ήταν λογικό και επόμενο μια σειρά από έντονες αποδοκιμασίες.

Τότε ο Μπομπ Μάκι σήκωσε τους ώμους του και είπε χωρίς δισταγμό: «Το λάθος είναι λάθος».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η Μέριλιν ήταν μια θεά. Μια τρελή θεά, αλλά θεά. Ήταν απλά φανταστική. Κανείς δεν φωτογραφιζόταν όπως εκείνη. Και το φόρεμα ήταν φτιαγμένο για αυτήν. Σχεδιάστηκε για εκείνη. Κανείς άλλος δεν έπρεπε να φορέσει αυτό το φόρεμα».

Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγορήθηκε ότι αλλοίωσε την ιστορική αξία του ενδύματος, με πολλούς να θεωρούν πως η εμφάνισή της στο Met Gala ήταν περισσότερο πρόκληση παρά φόρος τιμής.

Το μεγάλο ερώτημα: Ήταν λάθος;

Μπορεί η Κιμ να ήθελε να τιμήσει τη Μέριλιν, αλλά οι αντιδράσεις δείχνουν πως το εγχείρημά της απέτυχε.

Ήταν τελικά στυλιστική τόλμη ή απλώς ένα λάθος που δεν συγχωρείται;

Εσείς τι πιστεύετε; Είναι μερικά ρούχα τόσο εμβληματικά που ανήκουν μόνο στο παρελθόν, ή μπορούν να φορεθούν και στο σήμερα δίνοντάς τους νέα πνοή;