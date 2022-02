Impossible is Nothing: Η adidas στηρίζει γυναίκες που καταρρίπτουν εμπόδια

Ορμώμενη από το πνεύμα του Impossible Is Nothing, η adidas επισπεύδει την αποστολή της προς μια ουσιαστική και με διάρκεια αλλαγή για τις γυναίκες αθλήτριες.

Καθώς ξεκινάει μια σημαντική χρονιά για τον αθλητισμό, η adidas συνεχίζει την ιστορία του Impossible Is Nothing με την ανακοίνωση της μεγαλύτερης δέσμευσής της προς τις γυναίκες. Με γνώμονα την πεποίθηση πως ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να αλλάξει ζωές, το brand θα υποστηρίξει όσες γυναίκες καταρρίπτουν εμπόδια και οδηγούν προς την ισότητα των φύλων, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Σύμφωνα με τη Vicky Free, Head of Global Marketing της adidas, στόχος του brand είναι να στηρίξει και να ενώσει μια ισχυρή κοινότητα διαφορετικών αθλητριών, οι οποίες θα αλλάξουν τα δεδομένα, χάρη στη δύναμη και την αισιοδοξία τους.

Η δέσμευση, που ξεκίνησε παράλληλα με το τελευταίο κεφάλαιο της καμπάνιας Impossible Is Nothing, έχει τρεις βασικούς άξονες:

Τα προϊόντα: Το 2022, προβλέπονται σημαντικές επενδύσεις στην καινοτομία προϊόντων με επίκεντρο τις γυναίκες με στόχο την αναγνώριση και την κάλυψη των ειδικών αναγκών των γυναικών στον αθλητισμό. Τον Δεκέμβριο, η adidas παρουσίασε το Ultra boost 22, με ειδικό σχεδιασμό, αντιμετωπίζοντας τις διαφορές ανάμεσα στο ανδρικό και το γυναικείο πέλμα, την ανατομία της φτέρνας και το βάδισμα. Οι καινοτομίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ξεκινώντας με μια εντελώς νέα προσέγγιση στα αθλητικά σουτιέν.

Οι άνθρωποι: Η adidas συνεργάζεται με μερικές από τις καλύτερες αθλήτριες, ομάδες και δημιουργούς στον κόσμο. Αυτή τη σεζόν, τοbrand θα γιορτάσει και θα εξυψώσει τις γυναίκες, στις πιο σημαντικές στιγμές του αθλητισμού, στα Grand Slams του τένις, τουρνουά μπάσκετ και χειμερινά σπορ. Παράλληλα, θα επεκτείνει τη χορηγία της σε μεγάλα πρωταθλήματα και τουρνουά, όπως το UEFA Women's Champions League and Women's Euro 2022.

Τα προγράμματα: Η έναρξη και η επέκταση των μακροχρόνιων προγραμμάτων που χτίζουν τις βάσεις για τις μελλοντικές γυναίκες των sport, θα επικεντρωθεί στην ενθάρρυνση γυναικών και κοριτσιών να στραφούν προς στον αθλητισμό. Στην έναρξη, περιλαμβάνεται το νέο Breaking Barriers Academy στην Ευρώπη, που θα παρέχει πόρους εκμάθησης για την ισότητα των φύλων σε όλους τους αθλητικούς συλλόγους, τους προπονητές και τους αθλητές. Η adidas ακόμα θα συνεχίσει τη συνεργασία της με το Black Women's Player Collective και Common Goal ενώ θα υποστηρίξει την επόμενη γενιά αστέρων του WNBA μέσω του προγράμματος adidas Legacy.

Ως μέρος αυτής της δέσμευσης, η καμπάνια Impossible Is Nothing αυτή τη σεζόν διηγείται ιστορίες γυναικών που έκαναν το αδύνατο δυνατό, με στόχο να εμπνεύσει άλλους να κάνουν το ίδιο. Η σειρά ταινιών I’m Possible θα κυκλοφορήσει στις 14 Φεβρουαρίου στο adidas.com/impossible is nothing. Πρωταγωνιστούν αθλήτριες όπως η παίκτρια βόλεϊ Tifanny Abreu, και η μπασκετμπολίστρια Asma Elbadawi,η οποία πήρε θέση ενάντια στις ξεπερασμένες παραδόσεις και πέτυχε την άρση της απαγόρευσης των χιτζάμπ στο επαγγελματικό μπάσκετ. Συμμετέχει και η δρομέας Fatima Ibrahimi, που πιστεύει πως σκοπός του αθλητισμού είναι να υποστηρίζει τις γυναίκες να γίνουν ηγέτες και να αμφισβητούν τους αρνητικούς κανόνες.

Στη σειρά των ταινιών πρωταγωνιστεί επίσης το μοντέλο με σύνδρομο Down Ellie Goldstein, με την οποία η adidas μοιράζεται κοινές αξίες και όραμα για το μέλλον, περνώντας ένα σαφές μήνυμα στη βιομηχανία σχετικά με τη σημασία της ενσωμάτωσης. Επίσης, συμμετέχουν η ηθοποιός Ho Yeon, η δασκάλα γιόγκα Jessamyn Stanley, και η 13χρονη χρυσή Ολυμπιονίκης στο skate boarding Momiji Nishiya, η οποία θα εμπνεύσει αναμφίβολα την επόμενη γενιά.