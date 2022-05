H Pandora λανσάρει τη συλλογή Mother's Day και μας εμπνέει να ανακαλύψουμε το τέλειο δώρο για την γιορτή της μητέρας

Την Ημέρα της Μητέρας, γιορτάζουμε την απεριόριστη μητρική αγάπη και αφοσίωση, που μας συντροφεύει στις καθημερινές στιγμές της ζωής. Eίναι η ιδανική στιγμή για να εκφράσετε την ευγνωμοσύνη σας, για κάθε ημέρα αλλά και για κάθε ξεχωριστή ανάμνηση!

H Pandora λανσάρει τη νέα συλλογή Mother’s Day 2022 , που περιλαμβάνει δαχτυλίδια, βραχιόλια, κολιέ, σκουλαρίκια και σύμβολα του αιώνιου δεσμού! Πείτε της Ευχαριστώ με Pandora, πείτε της «Σ’αγαπώ» με τρυφερά σύμβολα σε σχήμα καρδιάς και μηνύματα αγάπης.

Για την γυναίκα που προσφέρει άνευ όρων αγάπη, εμπνευστείτε από τη συλλογή και επιλέξτε τα κοσμήματα της σειράς Family Always Encircled, που διαθέτουν τρεις κύκλους πλεγμένους σε ένα στεφάνι που συμβολίζουν τους διαχρονικούς δεσμούς αγάπης – δύο λαμπερούς ασημένιους και έναν διακοσμημένο με μια σειρά από διάφανη κυβική ζιρκόνια. Το τέλειο δώρο για να εκφράσετε την απεριόριστη αγάπη που σας ενώνει!

Η αρμονία των διαφόρων σχημάτων συμβολίζει τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια ενώνεται, παρά τη διαφορετικότητα του κάθε μέλους της. Εκφράστε την αγάπη σας με διαχρονικά σύμβολα εκπληκτικής δεξιοτεχνίας, όπως το Entwined Infinite Hearts Double Dangle Charm, που διαθέτει μια καρδιά με επίστρωση ροζ χρυσού 14Κ και ροζ κρύσταλλα δίπλα σε μια ασημένια καρδιά και τη χάραξη: You are the heart of our family. Το κόσμημα διαθέτει ροζ και διάφανες πέτρες κυβικής ζιρκόνιας με pavé τοποθέτηση. Το τέλειο δώρο για κάποιον που έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας!