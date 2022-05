Η νέα συλλογή με μαγιό της Sand in my Toes είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε για φέτος το καλοκαίρι

Το ελληνικό brand με μαγιό Sand in my Toes παρουσίασε για ακόμη μια χρονιά μια άψογη καλοκαιρινή συλλογή, δίνοντας προτάσεις για τα πιο ξεχωριστά beach looks.

Από την πρώτη μέρα της δημιουργίας της το 2013, η Sand in my Toes έγινε υπέρμαχος της θηλυκότητας και της αθεράπευτης φυσικής κομψότητας στην παραλία. Έχοντας στο μυαλό τα ανέμελα καλοκαίρια και τις ξέγνοιαστες βόλτες πάνω στην άμμο, οι σχεδιαστές του brand δημιουργούν απόλυτα chic και γοητευτικά μαγιό για να “γιορτάσουμε” την αγάπη μας για το καλοκαίρι. Απλά, κομψά και χωρίς υπερβολές.

Έτσι, λοιπόν και φέτος η νέα συλλογή της Sand in my Toes είναι μια ωδή στην ανέμελη πολυτέλεια. Γιατί για να θεωρηθεί κάτι πολυτελές, δεν χρειάζεται να έχει glitter και να είναι πολύ λαμπερό. Η πολυτέλεια έγκειται στην ποιότητα και τον μοναδικό σχεδιασμό. Η Sand in my Toes έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ξέρει να επιλέγει τα υφάσματα, τα prints & τα χρώματα που θα ξεχωρίσουν στην παραλία.

Κλασικά τριγωνάκια, μπικίνι με ιδιαίτερα δεσίματα, strapless και one-shoulder μπικίνι και ολόσωμα μαγιό, αλλά και ολόσωμα με cut-out λεπτομέρειες είναι τα πατρόν που κυριαρχούν στη νέα συλλογή, δίνοντας πολλές επιλογές.

Οι αποχρώσεις που επικρατούν είναι το baby blue, ένα ιδιαίτερο cranberry, καθώς και πιο γήινα χρώματα, όπως το καφέ, το πούρο και ένα μοναδικό πράσινο του αργίλου. Πέρα από τις μονόχρωμες επιλογές, η Sand in my Toes ενέταξε στη συλλογή της και το animal print, όχι φυσικά με τον κλασικό και αναμενόμενο τρόπο που έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε, αλλά σε μια πιο elegant και σύγχρονη εκδοχή.

Όλα τα μαγιό της Sand in my Toes κατασκευάζονται από μια ομάδα έμπειρων γυναικών στην Ελλάδα, που ξέρουν πολύ καλύτερα από τον καθένα να δημιουργήσουν μαγιό που δεν θα εντυπωσιάζουν μόνο “στο μάτι”, αλλά θα ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την τέλεια εφαρμογή τους. Γιατί δεν αρκεί ένα μαγιό να είναι μόνο όμορφο, αλλά πρέπει να κάνει κάθε γυναίκα που το φοράει να νιώθει άνετα.

Για να το πετύχει αυτό η Sand in my Toes φροντίζει όλα τα μαγιό της να είναι πλήρως επενδεδυμένα εσωτερικά με μια λεπτή φόδρα ίδιας απόχρωσης με τα μαγιό & μεταξένιας υφής, προσφέροντας ωραία αίσθηση. Παράλληλα, οι ραφές είναι εσωτερικές, ώστε να μην μας πιέζουν και να σμιλεύουν τις καμπύλες του γυναικείου σώματος.

Τα υφάσματα που επιλέγονται για τα μαγιό, δημιουργούνται με προηγμένες μεθόδους απαλλαγμένα από επιβλαβείς χημικές ουσίες, ώστε να αφήνουν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και ένα ύφασμα με Quick-Dry Technology, με το οποίο έχει δημιουργηθεί το διαχρονικό πια one-piece Resort, που στεγνώνει μέσα σε διάστημα 20 λεπτών, κάνοντας την παραμονή μας στην παραλία πολύ πιο άνετη.

Η Sand in my Toes επέστρεψε αυτό το καλοκαίρι με μια συλλογή με χαρακτήρα και απόλυτα θηλυκά prints, δίνοντας μας αυτό που αναζητούσαμε: ένα διαχρονικό μαγιό που θα μείνει αναλλοίωτο στο χρόνο.

