.Swoosh: H Nike λανσάρει το πρώτο της μεγάλο web3 project

O κόσμος του streetwear φαίνεται να υιοθετεί με ενθουσιασμό την ψηφιακή μόδα με τη Nike να εισέρχεται όλο και πιο δυναμικά στο metaverse

Ο χώρος της μόδας προσεγγίζει όλο και πιο δυναμικά το metaverse με πολλά brands να δημιουργούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για την εκπαίδευση μιας ολόκληρης γενιάς καταναλωτών. Οι επενδύσεις του μέλλοντος είναι σίγουρο πως θα συνδέονται άμεσα με τα Non Fungible Tokens και αυτό αποδεικνύεται και από τα νέα NFT sneakers της Nike, τα Cryptokicks, που πουλάνε σαν τρελά.

Το CryptoKicks κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την εταιρεία το 2019 και παρέμεινε «παγωμένο» μέχρι που η Nike απέκτησε την RTFKT, μια ψηφιακή μάρκα ρούχων το 2021. Μετά ξεκίνησε μια μυστηριώδη σειρά NFT που ονομάστηκε MNLTH και τώρα ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας της πλατφόρμας που ονομάζεται .Swoosh, όπου οι πελάτες μπορούν να ενημερωθούν για το web3 και να συλλέγουν εικονικά προϊόντα, όπως αθλητικά παπούτσια ή φανέλες.

Η αγορά του Rtfkt το 2021 από τη Nike, την οδήγησε σε αυτό το ψηφιακό ταξίδι με την ελπίδα να ικανοποιήσει τις ανάγκες κάθε πιστού της πελάτη πέρα από εκείνους που γνωρίζουν κρυπτογράμματα. Το Web3 είναι μια μορφή επανάστασης για την επόμενη γενιά. Δημιουργημένα ως πλατφόρμα χωρίς αποκλεισμούς, τα προγράμματα περιήγησης Web3 συμβάλλουν και ενσωματώνουν έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης και του Metaverse, με στόχο να προσφέρουν ένα νέες διαδικτυακές υπηρεσίες που βασίζονται στις αλληλεπιδράσεις με τεχνολογίες blockchain.

Η Nike έτσι μεταμορφώνει αυτούς τους χώρους με τρόπο που επιτρέπει στους καταναλωτές να συμμετέχουν περισσότερο σε δημιουργικές διαδικασίες που διαφορετικά θα ήταν δύσκολες. Για παράδειγμα, μια επιλεγμένη ομάδα μελών της Nike θα δίνει στους επισκέπτες έναν κωδικό πρόσβασης για να εγγραφούν και να δημιουργήσουν ένα όνομα χρήστη.

Τα Nike Virtual Studios θα φιλοξενήσουν εκδηλώσεις στην Atlanta, το Los Angeles, τη Charlotte, το Tallahassee, το Louisville και τη Νέα Υόρκη τους επόμενους μήνες για τη διανομή αυτών των κωδικών πρόσβασης και τη διάδοση της καινοτομίας σε μέρη που δεν ήταν προηγουμένως στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας.

RTFKT, together with Nike CryptoKicks, introduce the future of Sneakers, powered by Skin Vial tech



Welcome to 2052 : 🌐👟🧪 pic.twitter.com/7449L79Bf4