Η Denim συλλογή της Funky Βuddha έχει όλα όσα θέλουμε να φορέσουμε αυτή την άνοιξη

Η denim σειρά της Funky Buddha είναι η απάντηση σε κάθε ερώτηση μπροστά από την ανοιξιάτικη ντουλάπα μας.

Δυναμικό, all time classic, κομψό και stylish. Πόσα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη για το denim, αυτό το trend που δεν παύει ποτέ να είναι στις επάλξεις και να μας βγάζει από τη δύσκολη θέση όλες τις ώρες της ημέρας. Τα ευχάριστα νέα είναι ότι αυτό το αγαπημένο μας trend που παραμένει top μέσα στον χρόνο, αντί να χάνει την αίγλη του και να γίνεται βαρετό, αντιθέτως εκσυγχρονίζεται, μεταλλάσσεται και αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γεγονός που μας κάνει να εξοπλίζουμε την ντουλάπα μας με ολοένα και περισσότερα items που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα μέσα σε αυτά. Σε αυτό μας βοηθούν και τα αγαπημένα μας Brands που φέρνουν κοντά μας κομμάτια που θέλουμε να κάνουμε δικά μας και να δημιουργήσουμε μαζί τους τις πιο stylish αναμνήσεις μας. Και φέτος την άνοιξη, η Funky Buddha έχει καταφέρει ακριβώς αυτό: να γίνει η πρώτη επιλογή στην denim διάθεσή μας και να έχει στη συλλογή της ό,τι ακριβώς έχουμε ονειρευτεί για αυτή την εποχή.

Το Jean Jacket μου και εγώ

Αυτό δεν είναι σχέση ιδιοκτησίας, είναι σχέση αγάπης! Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά όταν το αγαπημένο μας Jean jacket έρχεται μαζί μας παντού και πάντα; Με ένα απλό άγγιγμα στους ώμους μας χαρίζει μια stylish ζεστασιά όταν η άνοιξη δείξει το πιο δροσερό της πρόσωπο, ενώ φορεμένο χωρίς κανόνες πάνω από το look που έχουμε επιλέξει μας χαρίζει την ελευθερία και τον δυναμισμό μιας άλλης εποχής, αλλά προσαρμοσμένο με τον καλύτερο τρόπο στο σήμερα. Πιο φαρδύ ή crop, σε κλασική blue απόχρωση ή σε πιο ανατρεπτικό χρώμα, το Jean Jacket μας είναι εκεί όταν το χρειαζόμαστε και δεν παραπονιέται ποτέ αν το ξεχάσουμε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, κάτσουμε πάνω του σε ένα παγκάκι ή το δανείσουμε στη φίλη μας για λίγο. Και φέτος το αγαπημένο μας Funky Buddha Jean Jacket θα είναι πάντα εκεί για εμάς!

Άνεση και style με ένα Mom Jean

Πριν κάποια χρόνια δε θα πιστεύαμε ότι ένα jean όπως αυτό που φορούσε η μαμά μας θα ήταν τόσο όμορφο πάνω μας! Πλέον τα mom jeans έχουν έρθει στη γκαρνταρόμπα μας όχι μόνο για να μείνουν, αλλά για να μας δώσουν την καλύτερη λύση όταν θέλουμε ένα χαλαρό office look ή ένα πιο casual night out και να μας κάνουν να νιώσουμε μέσα σε αυτά όλη την ελευθερία ενός παντελονιού στο ύφασμα ενός Jean. Κάτι ήξεραν οι μαμάδες μας, τώρα όμως ξέρουμε και εμείς και συνδυάζουμε τα αγαπημένα μας Funky Buddha Mom jeans – με την υπέροχη εφαρμογή και τα μαλακά υλικά- με πουκάμισα και μπαλαρίνες για το πρωί. Ενώ με ένα δερμάτινο και ένα ζευγάρι εσπαντρίγιες, κάνουμε αμέσως ένα πιο απογευματινό Look που θα μας οδηγήσει και στον αγαπημένο μας πεζόδρομο για ένα ποτό με φόντο το ανοιξιάτικο βράδυ.

Ανοιξιάτικη λατρεία: Jean Bermuda

Η πρώτη μας επαφή με το γυμνό πόδι έρχεται με τον καλύτερο τρόπο. Με μια jean βερμούδα που γίνεται το αγαπημένο μας κομμάτι για αυτή την εποχή για πολλούς λόγους. Πρώτος και βασικός, η διάθεσή που μας χαρίζει όταν τη φοράμε. Δυναμισμός, ελευθερία και άνεση που δημιουργεί top style εμφανίσεις όταν συνδυαστεί με ένα body και flats για all day look, με ένα spring top και τα αγαπημένα μας heels για ένα drink ή απλώς με τα sneakers μας και ένα άνετο T-shirt για τον πρωινό μας κυριακάτικο καφέ. Σε κάθε περίπτωση, η jean βερμούδα μένει στο μπροστά μέρος της ντουλάπας μας για να είναι πάντα εύκαιρη για πειραματισμούς! H Regular Fit εφαρμογή και το 100% βαμβάκι composition της Funky Buddha είναι top επιλογή για όλους τους σωματότυπους και όλες τις διαθέσεις.

Denim with a twist

Θέλουμε Denim, αλλά κάπως διαφορετικό. Γιατί θέλουμε την αλλαγή, γιατί έτσι ορίζει η διάθεσή μας, γιατί θέλουμε κάτι άλλο από το denim look μας. Οι εναλλακτικές αποχρώσεις σε Jean items από την Funky Buddha μας δίνουν την ευκαιρία να μείνουμε στο Denim, αλλά με μια πιο fresh πινελιά που θα χαρίσει άλλον αέρα στα spring look μας. Αγαπημένο χρώμα είναι το Oat milk, αυτό το ελκυστικό εκρού που ταιριάζει άψογα στην εποχή και χαρίζει θηλυκότητα. Επιλέγουμε Jean Jacket σε αυτή την απόχρωση συνδυάζοντας το με total black και flats ή με floral φόρεμα, αλλά το all season fav για εμάς είναι ο συνδυασμός του με το ίδιο παντελόνι για denim on denim με το απόλυτο twist.

Ευχαριστούμε Funky Buddha, you made this spring rock!