Τα έξυπνα εσώρουχα που θα αλλάξουν τον τρόπο που νιώθουμε!

Η άνεση και το στιλ είναι εσωτερική υπόθεση.

Το πώς νιώθει κανείς ξεκινάει από μέσα. Από τον τρόπο που σκέφτεται, από τη ψυχολογία του, από τα συναισθήματά του. Το ίδιο ισχύει και για το ντύσιμό μας. Το πώς νιώθουμε με αυτά που φοράμε ξεκινάει από το πώς αισθανόμαστε με αυτά που έχουμε επιλέξει εσωτερικά από τα ρούχα μας, από τα εσώρουχα μας. Πόσες φορές έχουμε νιώσει άβολα γιατί το εσώρουχό μας δεν είχε σωστή εφαρμογή ή φαινόταν περισσότερο από όσο θα θέλαμε; Πόσο συχνά απογοητευτήκαμε με το αποτέλεσμα μιας εμφάνισης γιατί η επιλογή σουτιέν δεν ήταν η κατάλληλη ή γιατί έκανε άχαρα αισθητή την παρουσία του; Πόσα look μας χάλασαν επειδή το εσώρουχο δεν ήταν το ιδανικό, το πιο άνετο ή το πιο διακριτικό; Όλα αυτά τα πραγματικά περιστατικά που όλες μας έχουμε βιώσει ανήκουν στο παρελθόν, καθώς τώρα πια η Triumph ξέρει πώς να μας κάνει να αισθανθούμε όμορφα εσωτερικά και σίγουρες εξωτερικά! Το επιτυγχάνει χάρη στη νέα σειρά εσωρούχων FlexSmart που ήρθε για να μας αποδείξει πως υπάρχουν έξυπνα εσώρουχα για όλες εμάς που θέλουμε να νιώθουμε υπέροχα κάθε στιγμή της ημέρας.

Άνεση, άνεση, άνεση!

Ας ξεκινήσουμε από το πιο βασικό χαρακτηριστικό ενός εσωρούχου: το πόσο άνετα μας κάνει να αισθανόμαστε, σε όποια φάση της ζωής και του μήνα και αν βρισκόμαστε. Να μας γεμίζει με την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμαστε, χωρίς ένα δεύτερο κοίταγμα στον καθρέφτη και χωρίς να μας υπενθυμίζει κάθε λίγο και λιγάκι ότι υπάρχει. Η άνεση είναι και το κλειδί όχι μόνο για να νιώθουμε καλά με το σώμα μας, αλλά και με τον εαυτό μας! Γι’ αυτό και τα νέα εσώρουχα Triumph εξυμνούν την άνεση και αγκαλιάζουν την μοναδικότητα κάθε γυναίκας, την ευελιξία και την απόλυτη ελευθερία. Έτσι, είτε απλώς θέλουμε να νιώθουμε όμορφα με ένα ανοιχτό πουκάμισο σε μια χαλαρή βόλτα με τους φίλους μας, είτε χρειαζόμαστε στήριξη μια μέρα που οι ορμόνες μας χτυπάνε κόκκινο και έχουμε μια σημαντική επαγγελματική συνάντηση, η συλλογή FlexSmart είναι εδώ για να μας κάνει να νιώσουμε όχι μόνο άνεση, αλλά και σιγουριά. Η high-tech και high comfort κατασκευή τους τα βοηθάει να αγκαλιάσουν το σώμα και να προσαρμοστούν στις κινήσεις του, ενώ κινούνται και «αναπνέουν» μαζί μας, σαν δεύτερο, υπέροχο δέρμα!

#Its Personal!

Πέρα από τις αλλαγές που προκύπτουν στον οργανισμό και στο πρόγραμμά μας, προκύπτουν και στη διάθεσή μας. Η ζωή και τα συναισθήματά μας δεν είναι κάθε μέρα ίδια, γι' αυτό και χρειαζόμαστε συμμάχους που μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις πολύ προσωπικές μας αλλαγές. Τη μία μέρα η διάθεσή μας είναι corporate ή επιθυμούμε ένα σοβαρό working girl look, την άλλη είμαστε party animals ή θέλουμε να είμαστε ελκυστικές για τον σύντροφό μας. Όλα αυτά τα διαφορετικά πρόσωπα χρειάζονται το δικό τους εσώρουχο, μόνο που για την Triumph αυτό είναι μόνο ένα, αφού η συλλογή FlexSmart μπορεί να φορεθεί τη μία έτσι και την άλλη αλλιώς, ανάλογα με το location και το feeling μας. Όπως η ζωή μας, έτσι και τα εσώρουχά μας έχουν τα δικά τους πολλά πρόσωπα, όλα με τον ίδιο στόχο: να μας κάνουν να νιώθουμε υπέροχα.

To αγαπημένο μας!

Από αυτή την έξυπνη συλλογή δε θα μπορούσαμε να μην ξεχωρίσουμε και το αγαπημένο μας item (και το αγαπημένο της Δούκισσας Νομικού): το ευέλικτο στράπλες σουτιέν πολλαπλών χρήσεων χωρίς μπανέλα, χωρίς περιορισμούς, χωρίς όρια. Μπορούμε να το φορέσουμε με ή χωρίς τιράντες, μέσα από μπλούζα ή πουκάμισο, ή ακόμα και σαν ρούχο καθώς στέκεται υπέροχα σαν bralette πάνω από ένα τζιν ή μέσα από ένα κιμονό. Από τη δουλειά μέχρι το ποτό και με την ίδια υπέροχη υφή που χαρακτηρίζει όλη τη συλλογή, το πρωτοποριακό αυτό σουτιέν γίνεται το must-have item για το συρτάρι των εσωρούχων, αλλά και για την γκαρνταρόμπα μας γενικά. Και επειδή είναι τόσο έξυπνο, επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει και ρυθμίζει την θερμοκρασία του σώματος, ενώ προσαρμόζεται στις αλλαγές της σιλουέτας – the story of our lives κάθε μήνα - χάρη στην εξαιρετική του ελαστικότητα. Δεν τσαλακώνεται άρα χωράει μπορούμε να το πάρουμε μαζί μας παντού, από το γυμναστήριο μέχρι το weekend bag μας. Και επειδή το αγαπάμε τόσο πολύ το έχουμε και στις 5 αποχρώσεις του (Μαύρο, Μουσταρδί, Μωβ, Κοραλί & Μόκα) και δημιουργούμε Look βασισμένα πάνω του! Πόσο έξυπνο μπορεί να είναι ένα εσώρουχο για να το έχει καταφέρει αυτό;

