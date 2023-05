Να πώς θα δώσεις λάμψη σε όλα τα looks σου φέτος το καλοκαίρι

Παπούτσια και τσάντες με metallic διάθεση λάμπουν υπό τον καλοκαιρινό ήλιο και κάνουν και εμάς να ακτινοβολούμε.

Κάθε σεζόν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για να δούμε τα trends που θα επικρατήσουν στις πασαρέλες και που θα επηρεάσουν την κάθε μια από εμάς με τον τρόπο που η ίδια επιθυμεί. Άλλοτε κυριαρχούν τάσεις που τις υιοθετούμε, άλλοτε παίρνουμε στοιχεία και προσαρμοζόμαστε και άλλοτε απέχουμε γιατί απλώς δεν μας ταιριάζουν. Φέτος, μια από τις πιο ισχυρές τάσεις του καλοκαιριού όχι μόνο μας κάνει να θέλουμε να την υιοθετήσουμε, αλλά μας προκαλεί ενθουσιασμό και ανυπομονησία να δημιουργήσουμε τα πιο λαμπερά looks από το πρωί έως το βράδυ, από το γραφείο έως τη βραδινή μας βόλτα στο νησί ή στα events του καλοκαιριού. Αυτή η τάση είναι τα metallics και ήρθε για να δώσει λάμψη στα βήματά μας και να φωτίσει τα χέρια μας, καθώς τα παπούτσια και οι τσάντες αποτελούν την τελειότερη έκφρασή της.



Metallic Steps

Μας αρέσει η άνεση, αγαπάμε το ιδιαίτερο στιλ, ενθουσιαζόμαστε όταν τα παπούτσια μας δεν συμπληρώνουν απλώς ένα look, αλλά το ορίζουν. Ε, λοιπόν, φέτος συμβαίνει ακριβώς αυτό με την τάση των metallics που έχει ντύσει με τη λάμψη του σανδάλια, mules, πέδιλα και κάθε είδους αγαπημένο μας παπούτσι, αφού όλα είναι ξεχωριστά και δημιουργούν stylish statement σε κάθε εμφάνισή μας. Στη δική μας shoe wardrobe έχουν ήδη πάρει ιδιαίτερη θέση όλων των ειδών τα ζευγάρια της συλλογής EXE του οίκου Tsakiris Mallas που κάθε χρόνο μας συνοδεύουν σε κάθε μας στιγμή, όλες τις εποχές. Η αλήθεια είναι, όμως, πως αυτή τη χρονιά το καλοκαίρι γίνεται η αγαπημένη μας εποχή για έναν ακόμη λόγο, καθώς η φετινή collection παπουτσιών μάς έχει χαρίσει πολλές αφορμές να θέλουμε να βγούμε από το σπίτι, κάθε ώρα της ημέρας, όποια και αν είναι η περίσταση. Και φυσικά, η άριστη ποιότητα των υλικών, η άνεση στην εφαρμογή και η υψηλή αισθητική κάθε ζευγαριού EXE, μας δίνει ακόμη περισσότερους λόγους να περπατήσουμε μαζί και να δημιουργήσουμε καλοκαιρινές αναμνήσεις, με metallic διάθεση.



Συνδυασμοί λάμψης

Έχουμε τα items, αλλά θέλουμε να τα συνδυάσουμε και με τον καλύτερο τρόπο για να έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα όλη μέρα. Το πρωί, επιλέγουμε ένα ζευγάρι chic metallics σανδάλια με ιδιαίτερες λεπτομέρειες και αναβαθμίζουμε αμέσως ένα basic look με ένα τζιν, μια φούστα ή ένα φόρεμα. Έτσι έχουμε την stylish πινελιά ενός metallic ζευγαριού, χωρίς να στερηθούμε όμως την άνεση και την ευελιξία ενός φλατ. Αν θέλουμε να δώσουμε λίγο ύψος και να νιώσουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, διαλέγουμε ένα flatform που θα φέρει έναν άλλο χαρακτήρα στην εμφάνισή μας. Μια παντελόνα, μια τζιν βρεμούδα ή ένα floral dress δείχνουν ακόμα πιο όμορφα όταν τα συνδυάσουμε με μια τέτοια επιλογή και μπορεί να μας ακολουθήσει μέχρι το βράδυ. Για πιο σημαντικές εμφανίσεις ή απλώς για τις ημέρες που θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, ένα ζευγάρι metallic mules μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά, ενώ στο πρόσωπό του συνδυάζονται δύο αγαπημένα trends του φετινού καλοκαιριού, με αποτέλεσμα να μας κάνουν ultra stylish. Tα άνετα jean μας, τα αγαπημένα μας καλοκαιρινά παντελόνια και τα αέρινα φορέματά μας γίνονται ακόμα πιο όμορφα με τα metallic mules μας, ειδικά όταν έχουν ιδιαίτερο τακούνι και γίνονται τα Key items της εμφάνισής μας. Για τους γάμους, τις βαπτίσεις και τα parties της εποχής, έχουμε ήδη επιλέξει metallic high heels που με απλά λουράκια, χοντρά ή λεπτά τακούνια ανάλογα με το Location, έχουν γίνει ο λόγος που θέλουμε να δημιουργήσουμε επίσημα Looks.

Σε χρώματα της γης και με τη λάμψη των Metallics, τα πέδιλα αυτά ταιριάζουν με όλα, ενώ απογειώνονται όταν ταιριάζουν χρωματικά με το φόρεμά μας ή όταν χαρίζουν τη χρυσή ή ασημί τους λάμψη σε ένα jumpsuit. Ένα μυστικό για να γίνουν τα Metallic shoes μας ένας λόγος να είμαστε περήφανες για το look μας είναι να τα κρατήσουμε τη Metallic διάθεσή μας στην ίδια οικογένεια χρωμάτων αν θέλουμε και άλλο Metallic στοιχείο στην εμφάνισή μας, αλλιώς να δώσουμε έμφαση στα παπούτσια μας επιλέγοντας ήσυχα χρώματα και υφές στο look μας. Σε κάθε περίπτωση, ένα ζευγάρι Exe από τον οίκο Tsakiris Mallas θα βρει τον τρόπο να κάνει αισθητή την παρουσία του.



Hold your metallics

Άλλο ένα metallic Item που έχουμε εντάξει στη φετινή μας γκαρνταρόμπα και το λατρεύουμε, είναι οι τσάντες. Η λάμψη του χρυσού, η ακτινοβολία του ασημιού και το παιχνίδισμα των στρας δίνουν έναν glam χαρακτήρα σε κάθε μας εμφάνιση και ολοκληρώνουν το Look μας μοναδικά. Clutches, mini purses, small bucket bags και πολλών ειδών μικρά τσαντάκια που δανείζονται την γοητεία των μετάλλων και συνδυάζονται με αλυδισάκια, τεχνοτροπίες με πέτρες και ενδιαφέρουσες υφές, φέρνουν την ανατροπή σε κάθε μας απογευματινή και βραδινή εμφάνιση. Μπορούν μάλιστα να μεταμορφώσουν ένα ασφαλές look με ένα μικρό μαύρο φόρεμα ή ένα σοφιστικές λευκό σύνολο, ενώ συμπληρώνουν μοναδικά ένα color blocking look που θέλει απλώς μια πινελιά λάμψης για να γίνει ακόμη πιο ενδιαφέρον. Οι metallic μικρές τσάντες της συλλογής EXE έχουν όλα όσα χρειαζόμαστε για να κρατήσουν στην stylish ασφάλειά τους τα προσωπικά μας αντικείμενα και να έρθουν μαζί μας παντού, από το weekend στον αγαπημένο μας κοντινό προορισμό μέχρι τις καλοκαιρινές μας διακοπές στο νησί, αφού πρώτα έχουν κάνει άπειρες πρόβες σε εμφανίσεις μας μέσα στην πόλη για ένα dinner και ένα βραδινό cocktail. Είστε έτοιμες για το πιο λαμπερό καλοκαίρι των τελευταίων χρόνων;

Δείτε όλη τη συλλογή ΕΔΩ!