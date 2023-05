Airport red carpet: Στις Κάννες ακόμα και τα looks του αεροδρομίου είναι chic

Δεν ήταν στρωμμένο το κόκκινο χαλί, αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε

Μέσα σε μια θάλασσα από φωτογράφους , οι celebrities φορώντας τα «καλά» τους κλέβουν τα φλας στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών. Δεν ήταν μόνο αυτή η στιγμή όμως, που οι διάσημοι «φίλοι» μας ήταν εξαιρετικά στιλάτοι. Και πριν περπατήσουν στην Κρουαζέτ, είχαν ακόμα μια fashion στιγμή.

Δεν γίνεται να μην δώσεις σημασία στα looks που φορούσαν όταν προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο των Καννών! Ήταν τόσο κομψά, που θα μπορούσαν να είχαν το δικό τους κόκκινο χαλί. Δείτε στην παρακάτω λίστα τα δικά μας αγαπημένα airport looks από το Φεστιβάλ των Καννών και σκεφτείτε τα δικά σας airport looks!

1. Elle Fanning

splashnews.com

2. Natalie Portman

splashnews.com

3. Katie Holmes

splashnews.com

4. Laura Harrier

splashnews.com

5. Romee Strijd

splashnews.com

6. Helen Mirren

splashnews.com

7. Cate Blanchett

splashnews.com

8. Kirsten Dunst