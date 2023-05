Power Fashion Queen: Πώς η Tina Turner καθόρισε τη μόδα

Μπορεί τα μαλλιά και τα πόδια της να έκλεβαν τις εντυπώσεις, αλλά η Tina Turner πραγματικά καθόρισε τη μόδα σε πολλές εμφανίσεις της

Η -ξεκάθαρα- uber διάσημη τραγουδίστρια Tina Turner, η βασίλισσα του rock 'n' roll όπως την αποκαλούσαν, έφυγε από τη ζωή εχθές στα 83 της χρόνια, στο σπίτι της στο Küsnacht της Ελβετίας. Ο θάνατός της ανακοινώθηκε από τον εκδότη της Bernard Doherty και μέσω του λογαριασμού της στο Instagram.

Θα έχουμε πάντα τη μουσική της και φυσικά τα αλησμόνητα looks της, που έκαναν αίσθηση και δημιούργησαν «σχολή». Εξαιρετικά δυναμική, με αποκαλυπτικά looks, δέρμα και χαρακτηριστικά mini φορέματα, ώστε να δείχνει τα τέλεια πόδια της -που ασφάλισε το 1994 για 3,2 εκατομμύρια δολάρια. Μπορούσε να κάνει το τέλειο show είτε με τζιν και φαρδύ πουκάμισο, είτε με mini φόρεμα από παγιέτες. Το μόνο που είχε σημασία είναι η ισχυρή γυναικεία παρουσία πάνω στη σκηνή και το εκάστοτε look της έδινε αυτή την ενέργεια.

Ποιες ήταν όμως οι στιγμές που καθόρισαν την Tina Turner ως ένα πραγματικό fashion icon που άλλαξε τα δεδομένα; Δείτε την παρακάτω gallery, θαυμάστε και θυμηθείτε μαζί μας.