«CORPCORE»: H BOSS επανέρχεται στους κώδικες κληρονομιάς της στο fw 2023 fashion show, που φιλοξενήθηκε στον BOSS TECHTOPIA κόσμο

ο tailoring ήταν πάντα στην καρδιά του σχεδιαστικού DNA της BOSS και η αίσθηση αυτοπεποίθησης που προκαλεί, ενισχύει το βασικό motto του brand, Be Your Own BOSS. Στο fashion show Fall/Winter 2023, το οποίο παρουσιάστηκε σε περισσότερους από 1.000 καλεσμένους στο συνεδριακό κέντρο Allianz MiCo του Μιλάνου στις 22 Σεπτεμβρίου, η BOSS επαναφέρει την κληρονομιά της μέσα από έναν απόλυτα σύγχρονο φακό

Mε βάση το θέμα της συλλογής, "CorpCore", ο χώρος του show μεταμορφώθηκε σε BOSS Techtopia: έναν εφήμερο χώρο εργασίας και μία όαση ηρεμίας και εργονομικού σχεδιασμού, όπου οι ανάγκες του σώματος και του μυαλού ενοποιούνται άψογα. Συνδυάζοντας τα θαύματα των τεχνολογιών που αλλάζουν τα σημερινά δεδομένα, όπως η ρομποτική, με τους καταπράσινους χώρους, η BOSS Techtopia παρουσίασε μια ήρεμη ατμόσφαιρα και μια θετική εικόνα για το αύριο.

Εδώ, στη διασταύρωση της ανθρωπότητας και της τεχνολογίας, συναντάμε τη Sophia: το αποκορύφωμα της BOSS Techtopia. Δημιουργημένη από την Hanson Robotics με έδρα το Χονγκ Κονγκ, η Sophia αντιπροσωπεύει μερικές από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες ρομποτικής στον κόσμο. Η αυθεντική «πολίτης» ρομπότ, Sophia, επάνδρωσε την είσοδο στο BOSS fashion show, αλληλοεπιδρώντας με τους καλεσμένους χάρη στην ικανότητά της να αναγνωρίζει πρόσωπα, χειρονομίες - ακόμη και να καταγράφει τις ανθρώπινες συναισθηματικές εκφράσεις κατά τη συζήτηση. Σε μια απροσδόκητη ανατροπή, η Sophia καθόταν σε ένα γραφείο στην πρώτη σειρά και παρακολουθούσε τα μοντέλα καθώς έβγαιναν στο runway.

Μετά το σουρεαλιστικό καλωσόρισμα από τη Sophia, οι καλεσμένοι εισήλθαν στον χώρο της BOSS Techtopia μέσω τούνελ, γεμάτα ολογράμματα σε φυσικό μέγεθος που προσέφεραν πολύγλωσσους χαιρετισμούς, οδηγώντας σε ένα μαγευτικό, γεμάτο οθόνες λόμπι. Από το λόμπι, οι παρευρισκόμενοι είχαν πρόσβαση στον εντυπωσιακό χώρο του runway, ο οποίος συνδύαζε τον παραδοσιακό εξοπλισμό γραφείου με φουτουριστικά, εμπνευσμένα, τεχνολογικά στοιχεία.

Έξι θεματικές αίθουσες βρίσκονταν στον χώρο του runway, υπό την επίβλεψη του BOSS Techtopia Control Room. Στο HarmoniTech Space, ένας yogi βρήκε ένα καταφύγιο ηρεμίας για την πρακτική του μέσα στον ταχέως εξελισσόμενο εταιρικό κόσμο. Στο Brainstorm Room οι "εργαζόμενοι" φορούσαν ακουστικά φωτοθεραπείας και συγκέντρωναν συλλογική δημιουργική ενέργεια. Δύο επιπλέον δωμάτια χρησίμευσαν ως αρμονικοί, γεμάτοι φυτά χώροι συνεδριάσεων. Το AromaSynth Lab, ένας χώρος αφιερωμένος στην οσφρητική ανακάλυψη, γιόρτασε το κλασικό άρωμα της BOSS, το BOSS Bottled Eau de Toilette, ενώ παράλληλα παρουσίασε το BOSS Bottled Elixir - την τελευταία δημιουργία των BOSS Fragrances - προς δοκιμή.

Ο πρεσβευτής του brand Lee Minho εξέπληξε τους καλεσμένους, ξεκινώντας το show ως ο πρώτος που μπήκε στον χώρο της BOSS Techtopia. Ως ένα brand με προσανατολισμό προς το μέλλον, η BOSS υποδέχτηκε ένα ποικιλόμορφο cast αστέρων που περπάτησε στο show. Στα αστέρια του runway, με επικεφαλής την Gigi Hadid, συμμετείχαν οι Jay Alvarrez, Paulo André de Oliveira, Ezra Frech, Ryan Garcia, Ashley Graham, Aleksander Kilde, Jutta Leerdam, Noah Lyles, Yusra Mardini, Matthew Noszka, Luke Rockhold και Pedro Scooby. Μαζί τους ήταν οι πρεσβευτές της BOSS, Anthony Joshua, Alica Schmidt και Khaby Lame. Η λίστα των καλεσμένων στο show ήταν επίσης γεμάτη με συναρπαστικά ταλέντα και VIP καλεσμένους, όπως οι Naomi Campbell, Suki Waterhouse, Burna Boy, Ariana DeBose, Colman Domingo, Ester Expósito, Simu Liu, Demi Lovato, Sonam Kapoor, Lee Minho, Arón Piper, Zhang Yuqi και Zhang Binbin. Στην πρώτη σειρά βρίσκονταν οι αθλητικοί αστέρες Victor Cruz και Jonathan Kuminga, καθώς και ο πρεσβευτής του brand Matteo Berrettini μαζί με τη Melissa Satta.

Και, όπως αρμόζει σε μια εκδήλωση που έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση στον ψηφιακό κόσμο, παρευρέθηκαν “βασιλείς” των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των Tommy Cash, Dixie D'Amelio, Meredith Duxbury, Parris Goebel, Vinnie Hacker, Nic Kaufmann, Wisdom Kaye, JeanCarlo León, Lele Pons, Luka Sabbat και Naomi Watanabe.

Στον ίδιο χώρο ακολούθησε after-party, όπου οι Nicola Mazzetti, The Martinez Brothers και Ricardo Villalobos διασκέδασαν τους παρευρισκόμενους με live DJ sets.

«Η συλλογή BOSS Φθινόπωρο/Χειμώνας 2023 είναι μια εξέλιξη της κληρονομιάς που έχει το brand μας στο tailoring”, δήλωσε ο Marco Falcioni, SVP Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης της HUGO BOSS. “Μου άρεσε η δημιουργική πρόκληση να πάρω μια παραδοσιακή ένδυση γραφείου ενός στελέχους - μια εμφάνιση που συνήθως δεν ξεπερνάει τα όρια - και να την ταρακουνήσω για να την κάνω νέα, πιο συναρπαστική και πιο αντιπροσωπευτική της πολύπλευρης και σύγχρονης BOSS. Πρόκειται για μια γιορτή του κοστoυμιού ως ένα εργαλείο ενδυνάμωσης, αυτοπεποίθησης και ατομικότητας - αξίες που διέπουν το βασικό μας μήνυμα, ‘Be Your Own BOSS’».

Με ένα θέμα που ο Falcioni ονομάζει "CorpCore", η νέα συλλογή σπάει τους κώδικες της παραδοσιακής ένδυσης γραφείου με σύγχρονες ανατροπές σε κλασικά βασικά κομμάτια της ανδρικής και γυναικείας γκαρνταρόμπας, από σακάκια και κοστούμια μέχρι πουκάμισα και pencil φούστες. Τα μοντέρνα, super-stretch κοστούμια έχουν κατασκευαστεί από το best seller performance ύφασμα του brand, τυπωμένο με παραδοσιακά μοτίβα, ενώ τα αποδομημένα σχέδια τιμούν την χαρακτηριστική δεξιοτεχνία της BOSS με έναν αναζωογονητικό τρόπο. Οι ζώνες αναδεικνύουν τα boxy κοψίματα, ενώ τα βαθιά σκισίματα και τα διπλά φερμουάρ δίνουν εναλλακτικές επιλογές styling σε διαχρονικές σιλουέτες.

Η συλλογή είναι πλούσια σε structured υφάσματα και αιχμηρές σιλουέτες, με έμφαση σε μια clean εμφάνιση. Τα ορατά κουμπιά και φερμουάρ αφαιρούνται από τις τυπικές τους θέσεις, εστιάζοντας στην τεχνογνωσία του tailoring για την οποία είναι γνωστή η BOSS. Η εκλεπτυσμένη, σιωπηλή χρωματική παλέτα της αντλείται από τις ουδέτερες αποχρώσεις που συναντάμε συνήθως στους εταιρικούς χώρους εργασίας, από το διαχρονικό γκρι και το λευκό μέχρι τις αποχρώσεις του καφέ και του πράσινου. Το μαύρο - ένα κλασικό χρώμα σε κάθε συλλογή της BOSS – εμφανίζεται επίσης σε μεγάλο βαθμό, μεταξύ άλλων σε κομμάτια που κοσμούνται με το χαρακτηριστικό μοτίβο του μονογράμματος B, το οποίο συνδέεται με την εταιρική ταυτότητα του brand.

Στη σφαίρα των αξεσουάρ, οι παιχνιδιάρικες αναφορές σε αντικείμενα γραφείου, όπως συνδετήρες, στυλό και ντοσιέ, επαναπροσδιορίζονται με απροσδόκητους τρόπους. Λεπτομέρειες όπως οι αριθμητικές κλειδαριές σε χαρτοφύλακες προσδίδουν ένα statement φινίρισμα σε τσάντες και παπούτσια.

Ακολουθώντας την επιτυχία του μοντέλου «see now, buy now» που χρησιμοποιήθηκε σε προηγούμενα shows, η BOSS διέθεσε μια επιλογή από προϊόντα της συλλογής Φθινόπωρο/Χειμώνας 2023 προς online αγορά, επιτρέποντας στους digital-first πελάτες της, να αγοράσουν runway σύνολα αμέσως μετά την αποκάλυψή τους.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της BOSS, THE CHANGE, και της μακροχρόνιας συνεργασίας του brand με την HeiQ AeoniQ, LLC - αμφότερες σκοπεύουν να εγκαινιάσουν μια πιο καινοτόμο και βιώσιμη προσέγγιση στη μόδα - η συλλογή "see now, buy now" περιλαμβάνει επίσης τρία limited-edition μπουφάν από HeiQ AeoniQ™ ύφασμα.

Το υλικό αυτό χρησιμεύει ως υποκατάστατο των νημάτων με βάση το πετρέλαιο, όπως ο πολυεστέρας και το νάιλον, για χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι πελάτες μπορούν να μάθουν περισσότερα για τα προϊόντα, καθώς και για το THE CHANGE, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας boss.com/thechange.

Οι LED τοίχοι έκαναν live streaming και re-streaming του show σε πολλά BOSS καταστήματα σε όλο τον κόσμο, ενώ κορυφαίοι θαυμαστές παρευρέθηκαν σε ειδικές εκδηλώσεις προβολής σε καταστήματα στο Λονδίνο, το Λίβερπουλ, το Γιβραλτάρ, τη Νέα Υόρκη, το Τσενγκντού και το Πεκίνο, με catering, ψυχαγωγία από DJ και photo-moment δυνατότητες για να αποτυπώσουν το πνεύμα του show. Αρκετά looks εμπνευσμένα από το runway και "see now, buy now" προϊόντα ήταν διαθέσιμα για αγορά κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, δίνοντας στους παρευρισκόμενους την δυνατότητα να αποκτήσουν πρώτοι τα κομμάτια του show.

Το fashion show συγχρονίστηκε με την αποκλειστική συνεργασία μεταξύ της BOSS και του TikTok, με την BOSS να είναι το πρώτο fashion brand που συνεργάζεται με το πρόγραμμα TikTok Rewards. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας - που θα διαρκέσει δύο μήνες, από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2023, στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο - οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν πόντους για την ολοκλήρωση engagement tasks σε μια ειδική σελίδα της BOSS μέσα στην εφαρμογή TikTok. Αυτοί οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν με αποκλειστικές ανταμοιβές και εμπειρίες από την BOSS. Η ανάληψη του προγράμματος TikTok Rewards από το brand κατά τη διάρκεια των μεγάλων παγκόσμιων εβδομάδων μόδας αποδεικνύει την omnichannel εμπειρία της και τη φήμη της σε όλο τον κλάδο για την επιτυχή πρωτοπορία της στον ψηφιακό κόσμο.

Η συλλογή BOSS Φθινόπωρο/Χειμώνας 2023 είναι τώρα διαθέσιμη online στο boss.com και στα BOSS καταστήματα λιανικής πώλησης σε όλο τον κόσμο.