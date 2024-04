Η Levi’s® παρουσιάζει την καμπάνια Live in Levi’s® 2024 με ένα νέο Brand Film

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της Levi’s ®, τα iconic ρούχα της αποτελούν δείγματα μιας ζωής γεμάτη πάθος.

Τα ρούχα είναι μάρτυρες νέων κεφαλαίων, μίνι επαναστάσεων, ατέλειωτης δημιουργικότητας, κίνησης και εξέλιξης. Την τελευταία δεκαετία, η Levi's® χρησιμοποιεί την καμπάνια Live in Levi's® ως μια πρόσκληση για να δραστηριοποιηθούμε ουσιαστικά. Αν και το μόνο σίγουρο είναι πως δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος για να κινηθεί κανείς στον κόσμο, η Levi's® πιστεύει ότι πρέπει πάντα να κινείται προς τα εμπρός.

Η καμπάνια Live in Levi's® για το 2024 ανοίγει με ένα βίντεο που αποτυπώνει την ενέργεια και τη χαρά του χορού, ένα ισχυρό μέσο έκφρασης, αισιοδοξίας και προόδου. Η νέα συλλογή -μπλούζες, τζιν και άλλα είδη Levi's®- ζωντανεύουν στο νέο βίντεο με τίτλο The Floor Is Yours, στο οποίο ο χορός αντιπροσωπεύει τον θετικό αντίκτυπο της ανάληψης δράσης. Σε σκηνοθεσία του Omar Jones και χορογραφία της Sherrie Silver, η ταινία απεικονίζει μια ομάδα φίλων «κολλημένων» σε έναν συμβατικό, καθηλωμένο κόσμο, μέχρι που ένα άτομο τολμά να κινηθεί και να σπάσει το καλούπι. Αυτό πυροδοτεί μια συναρπαστική, αλυσιδωτή χορευτική σκηνή.

«Ως ένα brand που εδώ και καιρό «ντύνει» ανεπίσημα την πρόοδο, η καμπάνια Live in Levi's® για το 2024 έχει στόχο να υποστηρίξει τους ανθρώπους που κάνουν τα πράγματα με τον δικό τους τρόπο, ωθώντας την κουλτούρα της εξέλιξης», δήλωσε ο Kenny Mitchell, Chief Marketing Officer της Levi's® στη Levi Strauss & Co. «Θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την καμπάνια για να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο να πάρουν τον λόγο».

Δείτε το The Floor Is Yours video εδώ:



Συντελεστές Καμπάνιας:

Concept και creative direction: TBWA\Chiat\Day

Σκηνοθεσία: Omar Jones

Διεύθυνση φωτογραφίας: Todd Martin

Χορογραφία: Sherrie Silver

Styling: Bee Diamondhead

Μοντάζ: Adam Robinson

Finishing: Parliment

Σχετικά με τη Levi's®:

Η Levi's εκφράζει την επιτομή του κλασικού αμερικανικού στιλ και της απαράμιλλης κομψότητας. Από τη δημιουργία τους από τη Levi Strauss & Co. το 1873, τα τζιν της Levi's έχουν γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα είδη ρουχισμού στον κόσμο, κατακτώντας την πιστότητα των denim fans από γενιά σε γενιά. Σήμερα, η γκάμα προϊόντων της μάρκας Levi's συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων fashion κομματιών που ξεχωρίζουν στον κλάδο της ένδυσης. Τα πρωτοποριακά τζιν και αξεσουάρ του brand είναι διαθέσιμα σε περισσότερες από 110 χώρες, επιτρέποντας στο κοινό σε όλο τον κόσμο να εκφράσει το προσωπικό του στιλ.

Τα προϊόντα Levi’s είναι διαθέσιμα στα εξής φυσικά καταστήματα: Γλυφάδα ( Πλατεία Εσπερίδων 3) & Ν. Ερυθραία (Χ. Τρικούπη 135).

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Levi’s ® σε Ελλάδα και Κύπρο είναι ο Όμιλος Φάις.