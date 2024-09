Η Κάια Γκέρμπερ αναβίωσε το διάσημο look της μαμάς της, Σίντι Κρόφορντ, από τα Όσκαρ του 1993

«Κατά μάνα, κατά κόρη», σχολίασε σε story το supermodel που μεσοουράνησε στο χώρο της μόδας τις προηγούμενες δεκαετίες

Η Κάια Γκέρμπερ, μοντέλο και κόρη της Σίντι Κρόφορντ, η ο ποία ανήκε στην αφρόκρεμα των κοριτσιών που περπάτησαν στις διασημότερες πασαρέλες του πλανήτη, πρωταγωνίστησαν σε κορυφαίες καμπάνιες και έμειναν στην ιστορία, ακολουθεί το δρόμο που χάραξε η μαμά της.

Μέχει τώρα έχει στο... παλμαρέ της μεγάλες συνεργασίες στο χώρο της μόδας, ήδη έχει αρχίσει να κάνει τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική και κάθε εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί μας αρέσει πολύ.

Αυτή τη φορά επίλεξε να αντιγράψει και να αναβιώσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά look της μητέρας της.

Συγκεκριμένα εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας, «Shell» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Τορόντο, φορώντας ό,τι ακριβώς είχε φορέσει το supermodel 31 ολόκληρα χρόνια πριν.

Η Κάια Γκέρμπερ είπε ναι στο λευκό φόρεμα με την υπογραφή Hervé Léger, ο οποίος είναι διάσημος για τις δημιουργίες του που αγκαλιάζουν το σώμα και αναδεικνύουν τις καμπύλες.

Επίσης δεν άφησε εκτός και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες -γι' αυτό σου είπαμε πιο πάνω ότι όχι απλά το αναβίωσε αλλά το αντέγραψε.

Εννοούμε τις ίδιες ακριβώς γόβες και τα ίδια ακριβώς σκουλαρίκια που ξεχώριζαν στο look της Σίντι Κρόφορντ όταν περπατούσε στο κόκκινο χαλί, κρατώντας από το χέρι τον Ρίτσαρντ Γκιρ.

Cindy Crawford's daughter Kaia Gerber is spitting image of supermodel mom as she recreates classic 1993 Oscars look https://t.co/BdJcW0T86K