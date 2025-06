Hautes Grecians 2025 vol.7: Όταν η Υψηλή Ραπτική γίνεται γέφυρα πολιτισμών

Τα highlights του μεγαλύτερου θεσμού Υψηλής Ραπτικής στην Ελλάδα

Με απόλυτη επιτυχία και υψηλό συμβολισμό ολοκληρώθηκε χθες, Τρίτη 4 Ιουνίου, το Hautes Grecians 2025, στον μαγευτικό κήπο της Επίσημης Κατοικίας της Πρέσβεως της Νοτίου Αφρικής στην Ελλάδα. Ο θεσμός της υψηλής ραπτικής που εδώ και επτά χρόνια αναδεικνύει την ελληνική δημιουργικότητα, φέτος υπερέβη γεωγραφικά και πολιτισμικά σύνορα, ενώνοντας δύο ηπείρους – την Ευρώπη και την Αφρική – μέσα από τη δύναμη της μόδας.

Η βραδιά ξεκίνησε με θερμό χαιρετισμό από την Πρέσβειρα της Νοτίου Αφρικής, Dr. Lindiwe Gail Msengana-Ndlela, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της διαχρονικής φιλίας Ελλάδας–Νότιας Αφρικής, κάνοντας ειδική αναφορά στη φιλία του Νέλσον Μαντέλα με τον Έλληνα νομικό Γιώργο Μπίζο, αλλά και στον διαρκή ρόλο της Επίσημης Κατοικίας ως χώρου καλλιτεχνικών και πολιτιστικών διαδράσεων και ανταλλαγής ιδεών:

Στον δικό της χαιρετισμό, η εμπνεύστρια του Hautes Grecians, Τζένη Μπαλατσινού, σημείωσε:

«Η μόδα έχει τη μοναδική δύναμη να ενώνει πολιτισμούς, να εμπνέει τον διάλογο και να γιορτάζει τη δημιουργικότητα πέρα από σύνορα. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Πρέσβειρα για τη φιλοξενία της σε αυτό το υπέροχο σπίτι. Απόψε δεν στηρίζουμε μόνο την τέχνη της ελληνικής υψηλής ραπτικής, αλλά και έναν σπουδαίο σκοπό – την ΕΛΙΖΑ, που μάχεται καθημερινά κατά της κακοποίησης των παιδιών.»

The Official Residence of the Ambassador of South Africa © Μυρτώ Κυρίτση