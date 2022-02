Cosmocorps 3022: To show φόρος τιμής στην ιδιοφυΐα του Pierre Cardin

H συλλογή ήταν εμπνευσμένη από την συλλογή "Cosmos" του 1967 με τα θρυλικά designs, μεταξύ των οποίων το Little Black Dress με το τελείωμα double-hoop hem, A-line φορέματα με graphic cutouts, και ντραπέ βραδινά φορέματα από σατέν. Στην πασαρέλα είδαμε ακόμη space warrior looks, με XXL Pierre Cardin λογότυπα, 60s and 70s γραμμές και ένα μοντέλο με πράσινο Peter Pan παλτό.

6...5...4...

Το πρώτο μέρος του show παρουσίαζε τα τελευταία σχέδια του Cardin πριν από το θάνατό του στα 98 του χρόνια, μια ρετρό-φουτουριστική σύνθεση με σιλουέτες εμπνευσμένες από το Star Trek, πολλές κάπες, φούστες ιπτάμενους δίσκους και φορέματα σε pop χρωματική παλέτα. Η συλλογή Cosmocorps 3022 περιγράφηκε ως «μια συνέχεια του έργου του Pierre Cardin», από τον Rodrigo Basilicati Cardin, ανιψιό και κληρονόμο της αυτοκρατορίας του.