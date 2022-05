Βalenciaga: Ο Demna συνεργάστηκε με την adidas, έκρυψε τα πρόσωπα των μοντέλων και έκανε τη Wall Street πασαρέλα

Ο Demna Gvasalia παρουσίασε ένα ακόμα εντυπωσιακό show, αυτή την φορά στην καρδιά της Wall Street

To κουδούνι χτύπησε και το show του Balenciaga ξεκίνησε στα γραφεία της Wall Street που βυθίστηκαν στο σκοτάδι. Μόνη πηγή φωτός στον χώρο, τα δεκάδες monitors με τους δείκτες του χρηματιστηρίου και τα λογότυπα των εταιριών. Ήταν Κυριακή πρωί στο ιστορικό κτίριο του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και στη θέση των εμπόρων κάθονταν τώρα οι Pharrell Williams, Ye, Chloe Sevigny, Megan Thee Stallion, Frank Ocean και ο δήμαρχος της πόλης Eric Adams.

Την ώρα που τα πρωτοσέλιδα για μια επικείμενη οικονομική ύφεση πληθαίνουν, ο creative director του οίκου, Demna Gvasalia, είδε το ιδανικό σκηνικό για να παρουσιάσει την Cruise 2023 συλλογή του. Το σκοτάδι άλλωστε πάντα τον γοήτευε και, για εκείνον, δεν είχε τίποτα το απειλητικό.

Στο runway εμφανίστηκαν εξίσου σκοτεινές φιγούρες, υπό τους ήχους techno μουσικής. Τα κορμάκια από λατέξ έκρυβαν εντελώς τα πρόσωπα των μοντέλων του, ενώ και η βασική συλλογή ήταν μια ωδή στο μαύρο. Υπήρχαν κάποιες παραλλαγές σε αυτό το πρώτο μέρος της συλλογής. Λίγο κοφτερές φόρμες της δεκαετίας του '80, μερικά βραδινά φορέματα -ακόμα και ένα μακρύ χακί σταυρωτό jacket που έσπαγε το noir, αλλά η συνολική διάθεση ήταν η ίδια: δυσοίωνη. Στη συνέχεια η μουσική άλλαξε και το New York New York του Frank Sinatra έντυσε μουσικά το catwalk. Ρευστές φούστες, φουσκωτές μπλούζες με φιόγκους, χαλαρά πλεκτά - κυρίως σε μαύρο χρώμα και ορισμένα σε κρεμ και απαλά taupes. Πολύχρωμα looks εμφανίστηκαν στην συνέχεια και το δεύτερο μέρος του show και είχαν για υπογραφή τις signature 3 ρίγες και το trefoil της adidas και επιβεβαίωσαν τις φήμες για συνεργασία του Balenciaga με τον κολοσσό του sportswear.

«Πρέπει να πυροδοτήσουμε το συναίσθημα», είπε στα παρασκήνια, φορώντας μια δική του μάσκα που κρύβει το πρόσωπο.